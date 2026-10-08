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Россия нашла способ обходить ПВО: в ISW раскрыли новую роль "Гераней"

Мария Николишин
8 октября 2026, 09:49
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Аналитики прогнозируют, что Кремль применит новую схему ударов против украинской энергетики зимой.
Россия нашла способ обходить ПВО: в ISW раскрыли новую роль 'Гераней'
Россия готовит массированные удары по энергетике / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

  • РФ концентрирует удары на меньшем количестве целей
  • Реактивные "Герани" глубже проникают через ПВО
  • Украине нужны недорогие средства перехвата

Страна-агрессор Россия совершенствует реактивные беспилотники типа "Герань", что позволяет ей концентрировать удары крылатыми и баллистическими ракетами на меньшем количестве приоритетных целей без существенного увеличения затрат. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что россияне сосредотачивают многочисленные, массовые удары беспилотниками и ракетами на ограниченном количестве целей, вместо того чтобы наносить ракетные удары по многим целям на более обширной территории. Таким образом они пытаются подавить локализованные украинские средства противовоздушной обороны.

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"Российские реактивные беспилотники "Герань" могут более надежно проникать через украинскую противовоздушную оборону на большей оперативной глубине по сравнению с обычными беспилотниками "Герань", что частично позволяет России быстро эскалировать конфликт и концентрировать серии ударов крылатыми и баллистическими ракетами, запускаемыми несколькими волнами по приоритетным целям по всей Украине", - говорится в отчете.

В ISW считают, что Россия использует эту новую схему для нанесения ударов по украинской энергетической инфраструктуре.

"Россия, вероятно, намерена использовать свою ударную зимнюю кампанию 2026–2027 годов, чтобы попытаться сломить моральный дух украинцев и сделать повседневную жизнь в Украине невыносимой, с тем чтобы Украина капитулировала перед требованиями России, хотя эта тактика не сработала в прошлом и вряд ли сработает этой зимой", - добавляют аналитики.

дрон
Дрон "Герань-5" / Инфографика: Главред

По их мнению, в ответ Украине необходимо разрабатывать и масштабировать экономически эффективные средства борьбы с российскими реактивными беспилотниками и малыми крылатыми ракетами. Это позволит адаптировать украинскую систему ПВО к новым технологическим изменениям, которые применяет Россия.

В ISW также подчеркнули важность дальнейшей западной помощи Украине в укреплении противовоздушной обороны.

В частности, речь идет об американских системах Patriot, способных эффективно противодействовать российским баллистическим ракетам, а также о других средствах ПВО, необходимых для создания многоуровневой и диверсифицированной системы защиты.

Россия нашла способ обходить ПВО: в ISW раскрыли новую роль 'Гераней'
Patriot / Инфографика: Главред

Когда возможен новый массированный удар

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что Россия может в ближайшее время повторить массированную атаку на Украину, поскольку располагает накопленным запасом вооружения.

По его оценке, российская армия способна нанести еще несколько подобных ударов благодаря ракетам и другим средствам поражения, которые накапливались в течение последнего месяца.

"Я думаю, что они могут повторить это, потому что накапливали ресурсы целый месяц и, в принципе, у них есть запас как минимум на 2–3 таких удара. Интервал для подготовки повторного удара - где-то 3–4 суток", - подчеркнул он.

Россия нашла способ обходить ПВО: в ISW раскрыли новую роль 'Гераней'
Российские ракеты / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 7 октября РФ нанесла удар по Прилукам Черниговской области. Всю ночь продолжались поисково-спасательные работы на месте российского удара по жилому многоэтажному дому. По состоянию на утро 8 октября подтверждена гибель 22 человек, среди них пятеро детей. Еще 54 человека получили ранения, в том числе 7 детей.

Днем 7 октября Россия атаковала Киев реактивными дронами. В Соломенском районе из-за падения обломков возник пожар в пятиэтажном жилом доме. В Днепровском районе зафиксировали падение обломков недалеко от учебного заведения.

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что во время очередной массированной атаки на Украину 7 октября российские войска задействовали различные типы ракет и беспилотников, пытаясь затруднить работу украинской противовоздушной обороны. В частности, враг применил баллистическое и крылатое вооружение, а "Калибры" запускались из акватории Каспийского моря.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.

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