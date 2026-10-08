Новый обстрел ракетами и дронами: Жданов назвал сроки и цели атаки РФ

Главное:
- У РФ есть запас ударных средств как минимум на 2-3 атаки
- Интервал для подготовки повторного удара составляет 3-4 суток
Россия может в ближайшее время повторить массированную атаку по Украине, поскольку располагает накопленным запасом вооружений.
Об этом в комментарии ТСН.ua заявил военный эксперт Олег Жданов. По его оценке, российская армия способна нанести еще несколько подобных ударов благодаря ракетам и другим средствам поражения, которые накапливались в течение последнего месяца.
"Я думаю, что повторить могут, потому что они накапливали целый месяц и, в принципе, у них есть запас как минимум на 2-3 таких удара", - рассказал Олег Жданов.
При этом, как считает эксперт, для подготовки следующей массированной атаки российским силам может понадобиться всего несколько суток.
"Интервал для подготовки повторного удара где-то 3-4 суток", - предупредил военный эксперт.
Жданов также считает, что Россия перешла к осеннему этапу атак, направленных против украинской энергетической системы и гражданской инфраструктуры. Поэтому новые удары, по его мнению, могут быть сосредоточены на объектах энергетики.
"Да, они начали осеннюю кампанию по уничтожению нашей энергетики и гражданской инфраструктуры. Так что в дальнейшем мы можем ожидать повтора ударов именно по энергетическому объекту", - сказал военный эксперт.
В числе возможных целей российской армии эксперт назвал энергетическую инфраструктуру Киевской области. В частности, речь идет о силовой подстанции, которая обеспечивает связь столицы с атомной электростанцией, а также о тепловых электростанциях.
Подробности массированного удара РФ
В рамках очередного масштабного удара по Украине российские силы использовали сразу несколько видов ракетного и беспилотного вооружения. Такая тактика позволила создать дополнительную нагрузку на украинскую систему противовоздушной обороны. В частности, российская армия задействовала как баллистические, так и крылатые ракеты, а запуски "Калибров" осуществлялись с акватории Каспийского моря.
Удар по Украине 7 октября - новости по теме
Как писал Главред, в Воздушных силах ВСУ сообщили, что страна-агрессор Россия в ночь на 7 октября нанесла массированный комбинированный удар по Украине, применив 48 крылатых ракет.
Напомним, ранее сообщалось, что Ф подняла Ту-95 и накрыла Украину тремя волнами ракет: под ударом Киев, Днепр, Кременчуг.
Ранее сообщалось о том, что Киев был атакован баллистикой. В Дарницком районе столицы погибли два человека, когда обломки упали на территорию гаражного кооператива, а всего последствия зафиксированы в четырех районах города.
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О персоне: Олег Жданов
Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.
С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.
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