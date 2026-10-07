РФ атаковала Украину с разных направлений: Игнат раскрыл детали ночного удара

Россия корректирует маршруты ракет и беспилотников с учетом тактической ситуации.

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РФ атаковала Украину с разных направлений / коллаж: Главред, фото: Википедия, Нацполиция

Кратко:

Враг атаковал с разных направлений

Украинским силам удалось перехватить пять баллистических ракет

Во время очередной массированной атаки на Украину российские войска задействовали различные типы ракет и беспилотников, пытаясь усложнить работу украинской противовоздушной обороны. В частности, враг применил баллистическое и крылатое вооружение, а "Калибры" запускались из акватории Каспийского моря.

Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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По его словам, российские военные одновременно атаковали с нескольких направлений, используя вооружение с разными характеристиками полета.

"Враг атаковал с разных направлений, коварно атакует различными средствами. У каждого средства свои параметры полёта, направление движения и т. д.", - отметил Игнат.

Во время удара были зафиксированы попадания ракет, которые двигались по баллистической траектории. Точный тип этих средств поражения специалисты смогут определить позднее, в том числе после анализа обломков.

При этом украинским силам удалось перехватить пять баллистических ракет. Как отметил Игнат, это свидетельствует о применении комплексов Patriot. Помимо баллистического вооружения, Россия выпустила по Украине большое количество крылатых ракет различных типов.

"Крылатые ракеты различного базирования - морского, наземного, воздушного. Стратегическая авиация действовала из Белгородской области - самолеты Ту-95, Ту-160… И корабли уже из Каспийского моря - с ракетного корабля были выпущены "Калибры". Также "Искандер-К" - тоже с разных направлений", - рассказал представитель Воздушных сил.

По предварительным данным, из 48 запущенных крылатых ракет украинская ПВО уничтожила 39. Еще по шести целям информация уточняется. Кроме того, российские войска применили 130 беспилотников, из которых украинским защитникам удалось сбить 117. Среди них было значительное количество реактивных дронов.

Игнат отметил, что нынешняя атака в целом напоминает предыдущие российские удары, однако полностью одинаковых сценариев противник не использует. Россия корректирует маршруты ракет и беспилотников с учетом тактической ситуации, результатов собственной агентурной и космической разведки, а также погодных условий, включая облачность и туман.

"Противник всё это учитывает, анализирует, изучает, где у нас находятся силы и средства, способные перехватить… Это вопрос и к нашим гражданам, которые любят публиковать разные вещи в социальных сетях - чтобы они этого не делали", - подчеркнул Игнат.

Ракетно-дроновый удар по Украине 7 октября 2026 - новости

Как писал Главред, в Воздушных силах ВСУ сообщили, что страна-агрессор Россия в ночь на 7 октября нанесла массированный комбинированный удар по Украине, применив 48 крылатых ракет, баллистические и противокорабельные ракеты, а также 130 ударных беспилотников. По состоянию на 09:00 силы ПВО сбили или подавили 161 цель.

Первые сообщения о применении баллистического вооружения в ночь на 7 октября поступили около 03:09, после чего атака разворачивалась двумя волнами. Детальнее читайте в материале: РФ подняла Ту-95 и накрыла Украину тремя волнами ракет: под ударом Киев, Днепр, Кременчуг.

Киев был атакован баллистикой. В Дарницком районе столицы погибли два человека, когда обломки упали на территорию гаражного кооператива, а всего последствия зафиксированы в четырех районах города. В Оболонском районе попадание пришлось на нежилую застройку, в Подольском - повреждены складские помещения. В Шевченковском – попадание на территорию нежилой застройки.

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О персоне: Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". В настоящее время - начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

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