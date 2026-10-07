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РФ била "Цирконами", "Калибрами" и баллистикой: сколько целей сбили силы ПВО

Анна Ярославская
7 октября 2026, 09:34
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Главными направлениями удара стали Киевщина, Харьковщина, Полтавщина и Днепропетровщина.
Ракетный удар, спасатель
Обстрел Украины 7 октября 2026 - попадания зафиксированы на 18 локациях / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, скриншот

Коротко:

  • Россия выпустила 48 крылатых ракет и 130 ударных дронов
  • ПВО сбила 161 цель по состоянию на 09:00
  • Попадания зафиксированы на 18 локациях

Страна-агрессор Россия в ночь на 7 октября нанесла массированный комбинированный удар по Украине, применив 48 крылатых ракет, баллистические и противокорабельные ракеты, а также 130 ударных беспилотников. По состоянию на 09:00 силы ПВО сбили или подавили 161 цель, сообщают Воздушные силы ВСУ.

По предварительным данным военных, обезврежены 5 баллистических ракет типа Искандер-М, KN-23, С-400, "Циркон" и "Оникс" и 39 крылатых ракет Х-101, Искандер-К и Калибр. Судьба еще шести крылатых ракет уточняется.

видео дня

Также сбито 117 беспилотников типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов, причем 38 из них - реактивные.

Последствия обстрела военные зафиксировали более чем на двух десятках точек: попадания ракет и ударных дронов пришлись на 18 локаций, еще на 5 локациях упали обломки сбитых целей.

Основными направлениями удара стали Киевщина, Харьковщина, Полтавщина и Днепропетровщина.

Опасность для населения не исчезла и после рассвета, поэтому в Воздушных силах обратились к украинцам отдельно.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве до десяти вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" - говорится в сообщении Воздушных сил.

Чем и откуда атаковал враг

География пусков охватила как минимум шесть российских регионов, Каспийское море и временно оккупированные территории. Противокорабельные ракеты "Циркон" и "Оникс" летели из Ростовской области, баллистику запускали из Брянской и Воронежской обалстей, а крылатые ракеты воздушного, наземного и морского базирования - из Вологодской, Курской областей и Каспия.

Ударные дроны типа Shahed, среди которых 46 реактивных, а также "Герберы" и имитаторы "Пародия" заходили с направлений Орла, Приморско-Ахтарска, оккупированного Донецка и Гвардейского в Крыму.

Отражали нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны.

Отчет Воздушных сил ВСУ
Отчет Воздушных сил ВСУ / Фото: t.me/kpszsu

Кременчуг, Днепр и Прилуки - куда били ракетами

Более детальное распределение целей по городам приводят мониторинговые каналы. По Киеву враг применил около 10 баллистических ракет 9М723 и РМ-48У, запущенных из Брянска, а по Киевщине, в частности Обухову, - шесть квазибаллистических "Цирконов" из Миллерово, сообщает War Monitor.

Днепр, по оценкам мониторинга, атаковали четырьмя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Воронежа и Таганрога и пятью группами крылатых ракет морского базирования Калибр.

Наибольшая концентрация крылатых ракет пришлась на Кременчуг: город атаковали 19 группами Х-101, тремя группами "Калибров" и двумя "Цирконами". Еще четыре группы Х-101 направили на Александрию, а восемь групп - на Прилуки.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Ракетно-дроновый удар по Украине 7 октября 2026 - новости

Как писал Главред, первые сообщения о применении баллистического вооружения в ночь на 7 октября поступили около 03:09, после чего атака разворачивалась двумя волнами. Детальнее читайте в материале: РФ подняла Ту-95 и накрыла Украину тремя волнами ракет: под ударом Киев, Днепр, Кременчуг.

Киев был атакован баллистикой. В Дарницком районе столицы погибли два человека, когда обломки упали на территорию гаражного кооператива, а всего последствия зафиксированы в четырех районах города. В Оболонском районе попадание пришлось на нежилую застройку, в Подольском - повреждены складские помещения. В Шевченковском – попадание на территорию нежилой застройки

Утром 7 октября оккупанты ударили ракетами по жилому району Кременчуга на Полтавщине - повреждены многоквартирные дома, еще одно попадание зафиксировано по предприятию в Кременчугском районе.

По предварительной информации, два человека погибли. Еще семь получили ранения. Спасательная операция продолжается.

Кроме того, российская оккупационная армия во время массированного ракетно-дронового удара 7 октября ударила по жилой многоэтажке в Прилуках. Ракетная атака произошла утром в среду, когда люди еще спали.

​По предварительным данным, есть погибшие и раненые. На месте работают все службы, идет разбор завалов.

  • РФ ударила по жилому дому в Прилуках утром 7 октября 2026
    РФ ударила по жилому дому в Прилуках утром 7 октября 2026 Фото: ГСЧС, Нацполиция
  • РФ ударила по жилому дому в Прилуках утром 7 октября 2026
    РФ ударила по жилому дому в Прилуках утром 7 октября 2026 Фото: ГСЧС, Нацполиция
  • РФ ударила по жилому дому в Прилуках утром 7 октября 2026
    РФ ударила по жилому дому в Прилуках утром 7 октября 2026 Фото: ГСЧС, Нацполиция
  • РФ ударила по жилому дому в Прилуках утром 7 октября 2026
    РФ ударила по жилому дому в Прилуках утром 7 октября 2026 Фото: ГСЧС, Нацполиция
  • РФ ударила по жилому дому в Прилуках утром 7 октября 2026
    РФ ударила по жилому дому в Прилуках утром 7 октября 2026 Фото: ГСЧС, Нацполиция
  • РФ ударила по жилому дому в Прилуках утром 7 октября 2026
    РФ ударила по жилому дому в Прилуках утром 7 октября 2026 Фото: ГСЧС, Нацполиция

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Что такое Воздушные силы ВС Украины?

Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины, пишет Википедия.

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