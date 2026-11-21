Сначала советники по безопасности должны подготовить повестку дня и три варианта итогового решения, а американцы хотели успеть до Рождества.

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Зеленский назвал условие трехсторонней встречи с Трампом и Путиным / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Главное из заявления:

Советники по безопасности подготовят повестку дня и три сценария

США хотели провести встречу лидеров ещё до Рождества

Официального приглашения на G20 Украина пока не получила

Трехсторонняя встреча президентов Украины, США и страны-агрессора России может состояться в рамках саммита G20 в Майами. Условие - официальное приглашение Украины от Вашингтона, которого Киев пока не получил. Об этом глава государства заявил 21 ноября во время общения с журналистами, передает "Интерфакс-Украина".

По словам президента, ряд мировых лидеров уже предложил американской стороне пригласить Украину на G20.

видео дня

"Я знаю, и мне это подтверждали уже многие лидеры, которые предложили американской стороне официально пригласить Украину на G20. Ну, мы пока официального приглашения от Америки не получали. Но, безусловно, если они нас пригласят, мы будем участвовать", - заявил Зеленский.

Как будет проходить подготовка к трехсторонней встрече лидеров

Первым этапом должны стать консультации советников по вопросам национальной безопасности. Они могут проходить как в видеоформате, так и вживую.

"Наши советники по безопасности проведут ряд встреч - возможно, в видеоформате, а может, и офлайн. Мы посмотрим, чтобы подготовить повестку дня, то есть содержание встречи, и подготовить итоги, то есть результат этой встречи: максимальный, средний, минимальный", - пояснил президент.

Главная задача советников - определить шаги по деэскалации и приближению конца войны. Только после этого, по словам Зеленского, станут понятны дата и место встречи лидеров.

"Что мы должны предложить для деэскалации, чтобы приблизить всех нас к окончанию этой войны? Ну, они разработают план, тогда станет понятна дата и станет понятно место", - отметил он.

Может ли трехсторонняя встреча состояться до Рождества

Зеленский вспомнил переговоры в Берлине, где американская сторона выразила желание завершить процесс ещё до Рождества. Украинский президент подчеркнул, что не видит причин медлить.

"Я помню, когда мы встречались в Берлине, американская сторона сказала, что очень хотела бы сделать все это еще до Рождества. И они спросили, что я об этом думаю. Я им сказал: "Ну, до Рождества, безусловно, можем и раньше - давайте делать раньше", - рассказал президент.

По его словам, оперативность в этом вопросе имеет особое значение, ведь от результата переговоров зависят человеческие жизни.

"Чем раньше мы сможем добиться какого-то результата, тем лучше сохраним людей", - подчеркнул глава государства.

Зеленский также напомнил, что часть американских конгрессменов негативно восприняла приглашение Дональда Трампа Владимиру Путину на саммит G20. Однако приглашение Украины и трехсторонний формат, по его мнению, - это другая ситуация, которую могут широко поддержать.

"Как бы кто ни любил Путина, не любил, дружил с ним или нет и так далее. Но если есть возможность организовать на саммите G20 трехстороннюю встречу на уровне лидеров, я уверен, что все поддержат", - подытожил президент.

Изменит ли встреча лидеров ход мирных переговоров

Политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный в интервью Главреду, комментируя встречу Трампа, Си и Путина в Шэньчжэне, отметил, что сам формат саммита лидеров не гарантирует прорыва. Позиции сторон по Донбассу остаются непримиримыми.

"Россия не откажется от своих максималистских требований. Теоретически она может выдвигать и условно минималистские требования - например, требовать выхода Украины из Донбасса. Но поскольку Украина не соглашается, Россия вновь повышает ставки и заявляет, что не отдаст "ни пяди родной земли", - подчеркнул эксперт.

В то же время эксперт предупредил, что договоренности крупных игроков могут обернуться для Киева дополнительным давлением.

"Нынешняя позиция Кремля почти не оставляет пространства для договоренностей: НАТО должно вернуться к границам 1997 года, Молдова должна быть нейтральной, Украина - нейтральной и без войск. Такие требования Россия, очевидно, не сможет "продать" и реализовать. Но если в Шэньчжэне найдут модель, которая устроит всех и не очень устроит Украину, давление на нас значительно усилится", - пояснил Розумный.

Переговоры о мире - новости по теме

Как сообщал Главред, Украина, США и европейские партнеры провели новый раунд консультаций по вопросу прекращения войны. К переговорам на уровне команд впервые в полном составе присоединились представители европейских стран и организаций. Американскую сторону в онлайн-режиме представляли Стив Виткофф и Джаред Кушнер, а европейскую группу - Франция, Германия, Великобритания, Италия, Польша, ЕС и НАТО.

Спецпредставитель президента США Джаред Кушнер заявил о возможном прорыве в вопросе безопасности. По его словам, Вашингтону, вероятно, удалось склонить Москву к модели гарантий безопасности по аналогии со статьей 5 НАТО. Трамп готов рассматривать такой механизм только при условии, что он будет отвечать интересам США.

12 ноября спецпосланцы президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер прилетели в Москву. Там они должны были встретиться с Владимиром Путиным после переговоров в Абу-Даби. Как писало Axios, США попросили Россию подготовить новое предложение по соглашению о безопасности с Европой.

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