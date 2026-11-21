В Подольском районе столицы горели два частных дома, а в Соломенском - обломки упали на открытую территорию.

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Утром 21 ноября РФ нанесла удар по Киеву / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Киева

Кратко:

В Подольском районе горели два частных жилых дома

Два человека пострадали, одного раненого госпитализировали

В пяти районах Киева перебои с водоснабжением

Утром 21 ноября в результате атаки российских оккупантов на Киев вПодольском районе произошел пожар в двух частных жилых домах, пострадали два человека. Удар произошел на следующий день после массированной атаки на Украину в ночь на 20 ноября.

Спасатели передали пострадавшего медикам для госпитализации, пожар уже ликвидирован. Об этом сообщили в ГСЧС Киева.

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Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что в столице двое пострадавших, одного из них медики госпитализировали. По его словам, возгорание частного жилого дома в Подольском районе произошло из-за падения обломков.

Еще в одном районе столицы обломки упали за пределами жилой застройки, обошлось без пожара.

"В Соломенском районе обломки упали на открытой территории. Пожара не было", - написал мэр в Telegram.

В каких районах Киева нет воды

В Голосеевском, Святошинском, Соломенском, Шевченковском и Подольском районах снизилось давление в водопроводных сетях, часть жителей временно осталась без воды. Об этом сообщили в КГГА.

В городской администрации заверили, что ситуацию уже исправляют.

"Специалисты "Киевводоканала" работают над стабилизацией водоснабжения и нормализацией давления в сетях", - говорится в сообщении.

Набрать питьевую воду можно в городских бюветах. Адреса ближайших бюветных комплексов опубликованы на сайте КП "Киевводфонд".

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Можно ли полностью защитить города от российских ударов: мнение эксперта

Эксперт по энергетической безопасности, президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар в комментарии подчеркнул, что стопроцентной защиты от ракетно-дроновых атак не существует. В то же время, по его мнению, это не отменяет необходимости защищаться всеми доступными средствами.

"Понятно, что обеспечить стопроцентную защиту невозможно - ни средствами противовоздушной обороны, ни инженерными сооружениями. Но что нам делать? Защищаться", - подчеркнул специалист.

Гончар также напомнил, что тактика массированных ударов не нова для России: подобные атаки агрессор уже проводил осенью 2022 года.

"В принципе, ничего принципиально нового в этом нет. Вспомним осень 2022 года, когда Россия осуществляла подобные атаки. Тогда основные удары были направлены на подстанции объединенной энергосистемы Украины", - пояснил Гончар.

Атака на Украину - новости

Как сообщал Главред, в ночь на 20 ноября Россия атаковала Украину более чем 480 ракетами и дронами. По данным Военно-воздушных сил, силы ПВО сбили или подавили 462 цели, среди них 79 крылатых ракет и 380 беспилотников. Атака продолжалась с вечера 19 ноября до утра, попадания зафиксировали в 23 местах.

Под ударом оказались Киев и ещё девять областей. В результате ночного обстрела погибли восемь человек, ещё 28 пострадали. В Харькове под удар попала больница скорой помощи, ранены четыре человека.

В Киеве взрывы раздавались двумя волнами ночью. В результате ударов были повреждены Подольско-Воскресенский, Южный и Дарницкий мосты, среди погибших в столице - трое сотрудников "Киевводоканала". После атаки часть потребителей в Киеве и ряде областей осталась без света.

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