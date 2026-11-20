Если замиокулькас перестал расти и уже давно не радует новыми листьями, стоит пересмотреть схему его подкормки.

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Как ускорить рост замиокулькаса / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте в материале:

Почему замиокулькас перестает выпускать новые листья

Как приготовить домашнее удобрение из чечевицы

Где поставить замиокулькас, чтобы он лучше рос

Замиокулькас считается одним из самых неприхотливых комнатных растений, однако даже он нуждается в правильном уходе. Если растение месяцами не выпускает новых побегов, причиной может быть недостаток питательных веществ.

Главред расскажет, как самостоятельно приготовить удобрение для замиокулькаса.

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Почему замиокулькас перестает выпускать новые листья

Замиокулькас хорошо переносит засуху благодаря способности накапливать воду в корневищах и мясистых стеблях. Однако у этой особенности есть и обратная сторона: растение легко перелить. Избыток влаги приводит к загниванию корней, размягчению стеблей и пожелтению листьев, пишет Deccoria.

Поливать замиокулькас нужно только после того, как почва просохнет как минимум на 4–5 см вглубь. Для этого лучше использовать мягкую воду комнатной температуры: отстоянную, фильтрованную или кипяченую и охлажденную.

Важно также правильно подобрать горшок. Он обязательно должен иметь дренажные отверстия, чтобы лишняя вода не застаивалась у корней. На дно можно положить дренажный слой, а само растение посадить в лёгкий рыхлый субстрат. Подойдёт готовая смесь для кактусов и суккулентов.

Еще одна причина медленного роста - недостаток питательных веществ. Несмотря на неприхотливость, замиокулькас нуждается в подкормке, особенно в период активной вегетации. Дополнительно поддержать развитие растения можно домашним удобрением из чечевицы.

Комнатные растения от влажности / Инфографика: Главред

Как приготовить удобрение из чечевицы для замиокулькаса

Для домашней подкормки понадобятся всего три столовые ложки сухой чечевицы и один литр воды. Можно использовать как зеленую, так и красную чечевицу. Главное - не брать консервированную, поскольку она может содержать соль и другие добавки, нежелательные для комнатных растений.

Приготовить средство можно за несколько простых шагов. Сначала положите три столовые ложки чечевицы в емкость и залейте литром теплой кипяченой воды. Оставьте смесь на 4–5 часов, чтобы зерна отдали часть растворимых веществ. После этого процедите жидкость через сито. Полученный настой можно использовать для полива.

Важно не воспринимать его как дополнительную порцию воды. Во время подкормки нужно увлажнять только почву, избегая попадания жидкости на листья и стебли. Лучше всего заменить настоем один из обычных поливов.

В период активного роста замиокулькас можно подкармливать таким средством раз в месяц. Осенью и зимой частоту сокращают до одного раза в два месяца. Каждый раз нужно готовить свежую порцию настоя, поскольку длительное хранение для него не подходит.

Как ускорить цветение комнатных растений / Инфографика: Главред

Где поставить замиокулькас, чтобы он лучше рос

Для нормального развития растению нужен рассеянный свет. Лучше всего подойдет место с легкой полутенью, куда не попадают прямые солнечные лучи в течение длительного времени.

Не стоит ставить горшок непосредственно возле горячего радиатора или на подоконник, где растение постоянно подвергается резким перепадам температуры из-за холодного воздуха из окна. Такие условия могут ухудшить его состояние.

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