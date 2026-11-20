Контрнаступление ВСУ в Харьковской области сорвало планы РФ по окружению украинских войск. В ходе операции украинцы отбили 200 кв. км и 14 населенных пунктов.

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Операция "Медвежья ловушка" - как ВСУ освободили 14 сел Харьковской области / Коллаж: Главред, фото: 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 53-я отдельная механизированная бригада им. князя Владимира Мономаха

Ключевые тезисы:

ВСУ освободили 14 населенных пунктов в Харьковской области

Операция "Медвежья ловушка" сорвала планы РФ по окружению

Украинские военные уничтожили около 400 единиц техники РФ

Вооруженные силы Украины провели секретную контрнаступательную операцию "Медвежья ловушка" на севере Харьковской области. Украинским военным удалось освободить 14 населенных пунктов, вернуть почти 200 кв. км территории и сорвать планы российской армии по окружению украинской группировки. Об этом сообщает BBC News Украина, которое пообщалось с участниками операции и выяснило её подробности.

Какие планы были у России в Харьковской области

В конце июня 2026 года российская армия начала наступательную операцию "Медвежий угол". Ее целью было создать кольцо вокруг украинских подразделений в районе села Разниковое и поселка Приколотное. Для этого российские войска продвигались с двух направлений - через Вильхуватку и со стороны Волчанска.

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В сентябре российское Минобороны регулярно заявляло о якобы приближающемся полном окружении украинских сил. 16 октября начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о завершении операции. Москва утверждала, что захватила 28 населенных пунктов и 461 кв. км территории.

Однако убедительных доказательств заявленных успехов Кремль не предоставил. Украинская сторона называла сообщения об уничтожении группировки ВСУ информационными вбросами. В то же время ситуация на фронте действительно была сложной: российские подразделения приблизились к Приколотному и создали угрозу украинской логистике.

Как ВСУ подготовили контрнаступление

В начале сентября главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый приказал усилить это направление. К операции привлекли, в частности, 120-й отдельный разведывательный полк и 475-й отдельный штурмовой полк CODE 9.2, который стал основной ударной силой.

План предусматривал не фронтальное столкновение с основными силами противника, а маневр с выходом на его фланги. Командир 475-го штурмового полка, подполковник Александр Настенко с позывным "Флинт", рассказал, что российские диверсионные группы уже пытались проникнуть в Приколотное.

"Ситуация была плохая. Передовые ДРГ (диверсионно-разведывательные группы) армии РФ уже "заскакивали" в Приколотное, но мы их уничтожили. Наш аналитический центр проанализировал действия противника и обнаружил, что все его боеспособные штурмовые группы выдвинулись вперед в район Довжанки (около 6 км до Приколотного, – Ред.). Мы решили не вступать с ними в лобовое столкновение, а обойти с флангов", - рассказал Настенко.

Как украинские военные заманили россиян в ловушку

Одним из ключевых элементов плана стало использование бронетехники для создания ложного представления о направлении главного удара. Два украинских танка - Т-80 и Abrams - въехали по центральной дороге в Вильхуватку и открыли огонь прямой наводкой по российским укрытиям.

Abrams / Инфографика Главред

Российское командование восприняло этот маневр как начало основного наступления и начало перебрасывать в населенный пункт резервы. Когда подкрепление прибыло, украинские военные атаковали его беспилотниками.

После уничтожения резервов ВСУ начали одновременные штурмовые действия с севера и юга. Это позволило изолировать российский выступ и лишить противника возможности свободно маневрировать.

"В течение трёх недель, до 10 октября, нам удалось замкнуть это окружение противника", - отметил подполковник Настенко.

Как ВСУ заблокировали российскую логистику

Особое внимание украинские военные уделили недопущению переброски российских подкреплений с территории РФ. Для этого с помощью беспилотников заминировали логистические маршруты на глубину до 30 км.

Такой подход командир полка называет глубокой изоляцией поля боя. Поскольку работы проводились также на российской территории, украинским военным пришлось организовать специальную систему связи с дронами с помощью ретрансляторов.

Во время операции активно применялись танки и тяжелые бронемашины Bradley. Перед выдвижением техники военные разминировали маршруты и обустраивали дополнительную защиту машин. Безопасность бронегрупп обеспечивали тяжёлые бомбардировщики Vampire и дроны-перехватчики, которые уничтожали российские беспилотники.

Еще одним нововведением стала эвакуация раненых с поля боя с помощью крупных вертолетов. За несколько недель подразделение провело семь таких эвакуаций.

Каких результатов достигла операция "Медвежья ловушка"

По данным украинской стороны, в ходе контрнаступления удалось освободить почти 200 кв. км территории и 14 населенных пунктов вокруг Вильхуватки. Заявленные потери российской армии составляют около 800 военнослужащих и почти 400 единиц техники.

Александр Настенко подчеркивает, что основная задача выполнена, хотя отдельные боевые действия еще продолжаются. Сейчас украинские подразделения продолжают зачистку населенных пунктов вблизи государственной границы.

"Операция ещё не завершена, но ситуация уже полностью стабилизирована. Угрозы того, что что-то пойдёт не так, практически отсутствуют. Наш полк вместе со смежными подразделениями под командованием Группировки объединенных сил сорвали планы противника и восстановили утраченные позиции", - заявил командир полка.

BBC News Украина отмечает, что независимо проверить заявленные сторонами потери и масштабы контроля над территориями в условиях войны оперативно невозможно.

Какую роль в контрнаступлении сыграл центр "Фаланга"

К планированию и проведению операции привлекли центр мультидоменных операций "Фаланга", созданный весной 2026 года на базе 475-го и 1-го штурмовых полков. В нём работают около 100 военных, которые анализируют разведывательные данные из различных источников и разрабатывают планы боевых операций.

Одной из предыдущих масштабных задач центра стал "логистический локдаун" Крыма в мае-июне 2026 года. Тогда украинские подразделения атаковали мосты на Крымском перешейке, затруднив снабжение российских войск на юге Украины.

Сейчас специалисты "Фаланги" работают над созданием военной программы на основе искусственного интеллекта. Она должна автоматически обрабатывать большие массивы разведывательных данных и предлагать варианты действий для командования.

Система будет анализировать видео с беспилотников, данные радиоперехватов, текстовые сводки, информацию из киберпространства и погодные условия. Также в неё планируют загружать сценарии успешных операций для дальнейшего использования.

"В украинской армии сейчас не так много "точек роста". Сейчас мы пытаемся создать ещё одну. Это должна быть электронная система, которая на первом этапе выполняла бы роль электронного battle captain (офицер, ответственный за непрерывное управление текущими операциями и боем в режиме реального времени, - Ред.)", - пояснил Александр Настенко.

Работа над программой уже началась, оборудование закуплено. Практическое использование системы в тестовом режиме ожидается в декабре.

Как удары по Крымскому мосту повлияют на фронт

Российская армия лишилась полноценного железнодорожного и автомобильного сообщения через Крымский мост. Это ограничивает возможности снабжения оккупационной группировки на юге Украины и создает дополнительные проблемы для военной логистики РФ. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

По словам эксперта, Крым фактически оказался в оперативном окружении. Трасса Р-280 находится под огневым контролем украинских военных, автомобильная часть моста разрушена, а движение поездов после нового удара остановлено.

"А фронт очень хорошо почувствует разрушение моста, причем почувствует вплоть до Орехова", - подчеркнул Жданов.

Особое внимание эксперт уделил железнодорожному мосту через реку Кальмиус. Он входит в состав новой ветки на Мелитополь, которую россияне построили в прошлом году. Его разрушение может нарушить снабжение сразу двух российских группировок.

"Если обрушить железнодорожный мост через Кальмиус, то российские группировки войск "Днепр" и "Запад" окажутся на голодном пайке", - пояснил военный эксперт.

В то же время Жданов прогнозирует возможное усиление российского наступления на Покровском и Гуляйпольском направлениях. По его мнению, таким образом российское командование будет пытаться расширить сухопутный коридор в Крым.

"И я думаю, что в ближайшее время российский Генштаб начнет массированную атаку на Покровском и Гуляйпольском направлениях. Ведь для них это единственный способ расширить сухопутный коридор. Сейчас он составляет около 100 км, и с помощью middle strike мы контролируем его на всю глубину. А у россиян теперь это единственная артерия, связывающая Крым с Российской Федерацией", - подчеркнул эксперт.

Война России против Украины - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, 16 ноября Институт изучения войны (ISW) в отчете зафиксировал тактические успехи украинских сил и отступление российских подразделений на Новопавловском направлении на границе Днепропетровской и Донецкой областей - в частности, противник потерял позиции вблизи села Филия и к северо-западу от Дачного. В то же время аналитики подчеркнули, что 14–15 ноября Добропольское направление оставалось самым горячим участком передовой, на который приходилось около 40 % всех боевых столкновений, однако, несмотря на чрезвычайно высокую интенсивность штурмов, оккупантам не удалось там продвинуться.

В то же время вечером 15 ноября аналитики мониторингового проекта DeepState обновили интерактивную карту боевых действий, зафиксировав локальное продвижение российских оккупационных войск сразу на двух участках фронта в Донецкой и Харьковской областях. По данным проекта, противник расширил зону контроля вблизи села Вольное в Шаховской общине Покровского района Донецкой области, а также добился территориальных успехов возле Петропавловки Купянского района, расположенной примерно в семи километрах к востоку от Купянска.

Ранее в сводке от 15 ноября специалисты ISW сообщили, что российское командование пытается вести наступательные действия против украинского "пояса крепостей" на севере Донецкой области одновременно с четырёх направлений - с севера, северо-востока, востока и юга. Аналитики подчеркнули, что ключевой целью этих атак является Константиновка, которая выступает крайней южной точкой этой 50-километровой сети оборонительных рубежей и захват которой Кремль рассматривает как необходимое условие для дальнейшего продвижения на Словьянск и Краматорск.

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