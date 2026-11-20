Оккупанты применили ракеты с кассетными боеголовками, а защита от баллистических ракет, по словам президента, зависит от поставок партнеров.

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Зеленский сообщил о новых подробностях массированного удара по Украине в ночь на 20 ноября / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, alerts.in.ua, Минобороны РФ

Главное из заявления:

Россия выпустила более 110 ракет и более 400 ударных дронов

Ракеты летели группами с паузами по 20–30 минут

Украина ожидает от США поставки ракет PAC-2 и PAC-3

Во время ночной атаки страна-агрессор РФ наносила удары по Украине несколькими группами ракет с паузами в 20-30 минут, чтобы затруднить тушение пожаров, разбор завалов и восстановление. Это был один из самых массированных ударов, а его тактика была особенно подлой. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

По его словам, по состоянию на утро Россия запустила более 400 ударных дронов и свыше 110 ракет, из них 27 баллистических. В результате удара погибли восемь человек, ещё почти 30 получили ранения. Воздушные силы ранее сообщали, что ПВО сбила или подавила 462 воздушные цели.

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"Абсолютно все цели - это обычная гражданская инфраструктура, то, что буквально обеспечивает жизнь людей", - подчеркнул президент.

Он добавил, что повреждены и обычные жилые дома, а россияне применяли также ракеты с кассетными боеголовками. Оккупанты нанесли удары по многим городам и регионам Украины, под атакой оказались энергетика и логистика. Министр энергетики и члены правительства доложили о деталях повреждений и силах, необходимых для восстановления.

"Восстановление энергетики и инфраструктуры уже ведётся повсеместно на территории Украины, где это позволяет ситуация с безопасностью", - отметил глава государства.

Из-за тактики повторных ударов люди гибли уже после первой волны атаки.

"Погибшие были фактически уже тогда, когда специалисты осматривали первые повреждения объектов, а россияне наносили повторные удары", - рассказал Зеленский.

Сколько ракет удалось сбить

Всего украинские защитники сбили 79 крылатых ракет. По словам президента, с крылатыми ракетами военные справились очень профессионально.

"Очень хорошо сработала украинская боевая авиация - наши F-16, "Миражи" и МиГи", - отметил Зеленский.

Ракета Х-101 / Инфографика: Главред

С баллистическими ракетами ситуация иная, признал президент.

"С баллистическими ракетами, к сожалению, значительно сложнее, и это зависит уже не от наших сил, а от поставок ракет партнерами", - пояснил он.

Отдельно Зеленский отметил военных, которые имеющимися средствами пытаются уничтожать пусковые установки российской баллистики.

"Этой ночью мы поразили три пусковые установки. Одна уничтожена, по двум уточняем последствия поражения", - сообщил он.

Чего Украина ждет от партнеров

Президент подчеркнул, что на эту атаку нужен четкий ответ со стороны мира. Важны не только заявления партнеров о поддержке, но и выполнение конкретных договоренностей по ПВО.

"Путин нанёс удар очень демонстративно - после неудачных встреч в Китае и фактического провала его намерения как-то "переделить" мир. И на фоне того, что российские позиции на фронте самые слабые за весь этот год. Свою военную и дипломатическую несостоятельность Россия пытается компенсировать именно таким террором, именно такими ударами по жизни", - заявил Зеленский.

Он поручил МИД в течение сегодняшнего дня связаться с каждым из партнеров, которые уже начали готовить пакеты ПВО, чтобы ускорить поставки. С министром обороны президент обсудил взаимодействие с партнерами в США по поводу ракет PAC-2 и PAC-3.

"Мы очень рассчитываем, что Пентагон одобрит поставки, которых мы ожидаем", – подчеркнул глава государства.

Изменит ли провал саммита в Китае поведение России

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду отметил, что трехсторонняя встреча с лидерами США и Китая не принесла Кремлю никаких результатов.

"Для России после этой встречи ничего не изменилось к лучшему, Путин по сути ничего не добился", - подчеркнул специалист.

Демонстрацию "ядерной чемоданчика" на саммите эксперт считает не проявлением силы, а признаком слабости хозяина Кремля.

"Путину, кроме советского наследия, нечем похвастаться и больше нечего показать - у него нет никаких других признаков силы и никаких других успехов", - пояснил Загородний.

В то же время на изменения в поведении Москвы в отношении Украины после встречи аналитик не рассчитывает.

"А в действиях России по отношению к нам ничего не изменится. Пока Путин останется у власти, он будет воевать", - подытожил эксперт.

Массированная атака на Украину – новости по теме

Как сообщал Главред, в ночь на 20 ноября Россия атаковала Украину 84 крылатыми ракетами и более чем 400 ударными дронами. По данным Военно-воздушных сил, силы ПВО сбили или подавили 462 цели, в том числе три баллистические ракеты. Попадания ракет и дронов зафиксировали в 23 местах.

Больше всего жертв в результате атаки - в Киеве. По уточненным данным, в столице и девяти областях погибли восемь человек, еще 28 получили ранения. В Киеве погибли шесть человек, 15 получили ранения.

Атака произошла на следующий день после трехсторонней встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Китае. После саммита Путин пригрозил болезненным ответом на удары по Крымскому мосту. Переговоры лидеров трех государств состоялись 19 ноября.

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