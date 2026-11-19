В подготовке плана участвует украинская армия, а многонациональные силы коалиции станут частью гарантий безопасности для Киева.

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Европейские войска в Украине - Макрон раскрыл, когда их могут разместить / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Коротко:

Европейские силы могут войти в Украину после прекращения огня

В подготовке плана участвует украинская армия

Учения коалиции уже проходят в Польше

Европейские военные могут появиться на территории Украины после прекращения огня - президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "коалиция желающих" готовит такой план как один из элементов гарантий безопасности для Киева. По его словам, в подготовке плана участвует и украинская армия.

Об этом Макрон заявил во время совместной пресс-конференции по итогам заседания коалиции в Берлине 19 ноября, запись которой опубликована на YouTube.

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"Украинская армия вовлечена в этот план, и это касалось привлечения европейских вооруженных сил на территории Украины. Это наша общая безопасность", - подчеркнул Макрон.

По его словам, речь идет о создании многонациональных сил в рамках коалиции, которые смогут быть развернуты в Украине после достижения надежного прекращения боевых действий. Точные сроки, численность и места размещения контингента официально не объявлялись.

Армии стран Европы / Инфографика: Главред

Когда европейские силы могут оказаться в Украине?

Президент Франции связал этот план с тем, какой станет система безопасности Европы после войны. Он напомнил, что союзники уже начали готовить свои армии к такому сценарию.

"Сегодня перед Европой, перед НАТО стоит вопрос о том, что будет в день после войны. Украина станет страной с хорошо оснащенной армией. 13 июля этого года мы объявили о проведении совместных учений в Польше. Мы сказали, что можем учить наши вооруженные силы для того, что будет после войны, и мы это делаем", - отметил Макрон.

Что известно об учениях коалиции в Польше?

Макрон поблагодарил Польшу за организацию совместных учений - по его словам, в них участвуют 12 стран и 1200 военных. По данным Kyiv Independent, учения проходят 9-22 ноября под руководством Великобритании и Франции, а задействованы в них около 2800 военных из 11 стран.

Развертывание многонациональных сил возможно лишь по запросу Киева и после прекращения боевых действий. Сама Польша свои войска в Украину отправлять не будет и останется логистическим хабом, пишет Kyiv Post.

Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг, по данным Kyiv Independent, подчеркивал, что речь идет не о гипотетическом сценарии.

"Это не гипотетический план, это реальные силы, готовые помочь Украине, как только прекратятся боевые действия", - заявил Стритинг.

Что Макрон сказал о переговорах с Россией?

Президент Франции назвал "коалицию желающих" силой, которой можно доверять в вопросе гарантий безопасности. Он также заявил о готовности к мирным переговорам со страной-агрессором Россией.

"Эта коалиция заслуживает доверия, она поддерживает Украину в вопросе гарантий безопасности, о которых мы говорим. У нас сейчас есть воля вести настоящие переговоры с Россией о мире", - добавил Макрон.

Канцлер Германии Фридрих Мерц по итогам встречи заявил, что Украина должна сохранить возможность вступления в ЕС, получить помощь в восстановлении и надежные гарантии безопасности после прекращения огня. Как пишет Главком, он также подчеркнул, что успешными могут быть только переговоры вместе с Украиной и Европой.

Спецпосланник президента США Джаред Кушнер, в свою очередь, заявил, что после войны НАТО должно играть в Европе роль "защитника мира".

Гарантии безопасности для Украины - новости

Как сообщал Главред, 19 ноября в Берлине прошло заседание "коалиции желающих" с участием президента Украины Владимира Зеленского, европейских лидеров и представителей США. По итогам встречи лидеры коалиции выступили с заявлениями о дальнейшей поддержке Украины. Участники обсуждали гарантии безопасности и дипломатические шаги для завершения войны.

Накануне заседания в Берлине ожидали и американскую делегацию. Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер должны были провести переговоры с украинскими и европейскими чиновниками. По данным Axios, речь шла о гарантиях безопасности и плане восстановления Украины.

Франция признала, что в Украине находятся ее дипломаты и военный персонал - они работают в посольстве в Киеве. Так Париж ответил на сообщения о необъявленной миссии Volia, в рамках которой французские военные якобы уже несколько месяцев находятся в Украине.

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