На первый взгляд, на картинке изображены обычные чашки с различными напитками, однако среди них спряталась одна пустая.

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Нужно найти пустую чашку за 20 секунд / Фото: Gergaly Dudas

Оптические иллюзии - это не только интересное развлечение, но и возможность проверить внимательность, концентрацию и наблюдательность. На первый взгляд изображение может показаться простым, однако среди множества предметов часто скрывается деталь, которую сложно заметить сразу.

Как пишет The Sun, венгерский художник и карикатурист Гергели Дудаш, известный под псевдонимом Дудольф, создал праздничную головоломку. Его иллюстрации обычно содержат множество деталей, среди которых нужно отыскать спрятанный предмет.

На изображении можно увидеть палочки корицы, леденцы-тросточки, зефир и различных животных. Также там много чашек с коричневыми напитками - кофе, чаем или горячим шоколадом. Однако одна из них пустая.

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Нужно найти пустую чашку за 20 секунд / Фото: Gergaly Dudas

Чтобы разгадать головоломку, установите таймер на 20 секунд и попробуйте найти чашку без напитка. Внимательно осмотрите всё изображение и не отвлекайтесь на многочисленные праздничные детали.

Если вам не удалось справиться с заданием за отведенное время, не расстраивайтесь. Есть небольшая подсказка: обратите внимание на крайний правый угол иллюстрации.

Пустая чашка - красного цвета. Она расположена справа среди других предметов и может остаться незамеченной из-за насыщенности изображения.

Ответ на головоломку / Фото: Gergaly Dudas

Такие головоломки помогают тренировать концентрацию и визуальное восприятие. В то же время скорость поиска скрытого предмета не определяет уровень интеллекта, ведь результат зависит от сложности задания и индивидуальных особенностей внимания.

Если эта головоломка оказалась слишком простой, попробуйте другие испытания на внимательность. Например, найдите цыплёнка среди кроликов за 5 секунд.

Ранее Главред публиковал и другие головоломки, которые помогут проверить внимательность и сообразительность. Попробуйте найти три банана среди миньонов за 46 секунд.

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