Пока правительство сдерживает цены на газ и электроэнергию, стоимость централизованного водоснабжения и водоотведения за год выросла примерно вдвое.

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Как изменились тарифы на коммунальные услуги в Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

Годовая инфляция в Украине в октябре ускорилась до 11%

Тарифы на воду и водоотведение за год выросли примерно вдвое

Вывоз мусора подорожал на 19,5%, аренда жилья - на 15,8%

В октябре в Украине ускорился рост цен на товары и услуги, а годовой уровень инфляции достиг 11%. Среди прочего изменилась и стоимость некоторых коммунальных услуг. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Как изменились тарифы на коммунальные услуги

Согласно статистическим данным, с октября 2025 года по октябрь 2026 года тарифы на жилищно-коммунальные услуги в целом выросли на 7,4%, но стоимость отдельных тарифов изменилась значительно больше.

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Больше всего за год выросла стоимость централизованного водоснабжения и водоотведения - на 106,5% и 99,3% соответственно.

Тарифы на другие услуги изменились следующим образом:

вывоз мусора - на 19,5%;

аренда жилья - на 15,8%;

содержание и ремонт жилья - на 7,7%;

услуги по управлению многоквартирными домами - на 7,1%;

горячая вода и отопление - на 0,1%.

В то же время стоимость электроэнергии и природного газа для бытовых потребителей осталась неизменной.

Какие услуги подорожали за месяц

Общий рост тарифов на коммунальные услуги с августа по сентябрь 2026 года составил 1,3%. В лидерах осталось водоснабжение с приростом стоимости 10,1%, а также водоотведение - 8,8%.

Другие услуги дорожали медленнее:

аренда жилья - на 2,5%;

вывоз мусора - на 1,6%;

содержание и ремонт жилья - на 1%;

услуги по управлению многоквартирными домами - на 0,2%;

горячая вода и отопление - на 0,1%.

Как уменьшить плату за коммунальные услуги / Инфографика: Главред

Что будет с тарифами на коммунальные услуги после окончания войны

Энергетический эксперт, директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев отметил, что риск пересмотра коммунальных тарифов в Украине после отмены военных ограничений действительно существует, однако говорить о неизбежном резком скачке пока преждевременно.

По его словам, действующее законодательство запрещает повышать тарифы на распределение газа, тепловую энергию и горячую воду для населения во время военного положения и еще в течение шести месяцев после его окончания.

"Я ожидаю не столько тарифного взрыва, сколько пересмотра всей модели финансирования коммунальной и энергетической инфраструктуры", - подчеркнул он.

Коммунальные тарифы в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, правительство сохранило действующие льготные цены на газ для населения и производителей тепла до 31 марта 2027 года, то есть фактически до конца отопительного сезона.

Жители Закарпатья, проживающие в квартирах и домах с электроотоплением, имеют право платить за свет в три раза меньше - 1,32 вместо 4,32 грн/кВт*ч. Льготный тариф будет действовать с 1 октября и вплоть до 30 апреля 2027 года, но только на первые 2000 кВт·ч потребления.

Киевский городской совет поддержал повышение тарифа на водоснабжение и водоотведение до 63,79 гривни за кубометр. Повышение в Киеве объясняют удорожанием ресурсов, необходимых для работы водоканала.

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