Для достижения мирного соглашения между Украиной и Россией потребуется согласие обеих сторон, заявил Джаред Кушнер.

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Джаред Кушнер рассказал о подготовке мирного соглашения / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

Главное из заявлений Кушнера:

Идет подготовка повестки дня для следующей многосторонней встречи

Есть попытки налаживания прямого диалога между Европой и РФ

Стороны приступили к подготовке к следующему раунду мирных переговоров между Россией и Украиной с участием США и Европы.

"Мы приступили к подготовке повестки дня для следующей многосторонней встречи, которую планируем провести в ближайшее время", – сообщил специальный представитель президента США Джаред Кушнер.

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Он рассказал, что утром в понедельник, 16 ноября, он и Стив Уиткофф провели беседу с Юрием Ушаковым, чтобы обсудить достигнутый прогресс и следующие шаги в мирном процессе. Также состоялись беседы с представителями украинской стороны и с европейскими партнерами, в частности с советниками по вопросам национальной безопасности Германии, Франции, Великобритании, Польши и Италии, а также с представителями ЕС и НАТО.

"Мы обсудили, как способствовать налаживанию прямого диалога между Европой и Россией, которого в течение последних четырех лет практически не было. Важно, чтобы обе стороны непосредственно выслушали опасения и предложения друг друга, поскольку мы работаем над обеспечением более стабильного и безопасного будущего для Европы", – подчеркнул Кушнер.

Что известно о подготовке мирного соглашения

Для достижения мирного соглашения между Украиной и Россией потребуется согласие обеих сторон, заявил Кушнер.

"Любое окончательное мирное соглашение должно быть согласовано как Россией, так и Украиной. Хотя значительная часть публичных дискуссий сосредоточена на разногласиях между сторонами, мы продолжаем наблюдать, как в результате серьезных обсуждений, проходящих за пределами внимания общественности, появляются позитивные и конструктивные идеи. Эти обмены мнениями помогают нам искать потенциальные решения и уменьшать существующие разногласия", – написал он.

Зять Трампа отметил, что в настоящее время в центре дискуссий остается вопрос о том, как положить конец войне и создать послевоенные механизмы безопасности, которые снизят вероятность будущих войн.

"НАТО будет оставаться ключевой опорой европейской безопасности. Наша цель – опираться на существующие европейские институты и соглашения, укрепляя обязательства в области безопасности, коммуникации, прозрачности и механизмы деэскалации, чтобы достигнутый нами мир был долгосрочным", – подчеркнул он.

За прошедший год, добавил Кушнер, удалось добиться значительного прогресса по трем основным направлениям: прочные и надежные гарантии безопасности для защиты Украины от будущей агрессии; путь к членству в ЕС, закрепляющий долгосрочное будущее Украины в Европе; комплексный план послевоенного процветания, разработанный совместно с нашими европейскими партнерами, Всемирным банком и другими организациями, для поддержки финансовой стабильности, восстановления, инвестиций и долгосрочного экономического роста Украины.

"В совокупности эти элементы могут дать Украине силу, безопасность, свободу и уверенность для ведения переговоров с Россией по остальным сложным вопросам и построения лучшего будущего для ее народа. Серьезные вызовы остаются, и окончательное соглашение потребует принятия сложных решений. Но мы добиваемся прогресса, тесно координируя действия с Россией, Украиной и Европой, на пути к результату, который сможет положить конец этой войне, укрепить европейскую безопасность и заложить основу для прочного мира", – резюмировал Кушнер.

/ Инфографика: Главред

В чем сложность мирных переговоров

Комментируя сообщения СМИ о принципиальных разногласиях между Москвой и Киевом, а также жесткую риторику политиков, Кушнер подчеркнул, что публичные заявления отличаются от того, что происходит за закрытыми дверями дипломатических переговоров.

По его словам, непосредственно за столом переговоров стороны осознают необходимость искать компромиссные решения и идти на взаимные уступки. Без этого достичь прекращения боевых действий будет крайне трудно.

Несмотря на серьезные разногласия и сложность вопросов, американская сторона намерена продолжать дипломатические усилия. При этом Кушнер подчеркнул, что деликатный характер переговорного процесса требует сохранения конфиденциальности его отдельных аспектов.

"Человеческие потери в этой войне ужасают, а вопросы, которые предстоит решить, чрезвычайно сложны. Тем не менее мы намерены продолжать эту непростую работу, соблюдать необходимую конфиденциальность деликатных переговоров и искать путь к завершению этой ужасной войны и достижению прочного мира", - заявил спецпредставитель президента США.

Мирные переговоры - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, телефонный разговор Зеленского с Путиным не заменит полноценной встречи на уровне лидеров. Советник президента Дмитрий Литвин акцентировал внимание на необходимости переговоров с участием трех сторон.

Президент США заявил о значительном прогрессе в отношениях с Россией в контексте войны в Украине. Дональд Трамп сообщил о возможности встречи с Зеленским и Путиным в ближайшее время.

Также Трамп сообщил, что Украина и Россия приближаются к соглашению о прекращении войны. В комментарии журналистам он отметил, что стороны близки к достижению договоренности.

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