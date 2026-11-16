Ограничения Starlink для Украины: Трамп высказался, Пентагон и SpaceX молчат

Ограничения Starshield в Украине продолжаются уже седьмой день, но ни в Пентагоне, ни в SpaceX никаких объяснений этому не дали.

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В Белом доме прокомментировали работу Starlink в Украине / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Офис президента

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Трамп прокомментировал вопрос о возможных ограничениях Starlink для Украины

В посольстве Украины заявили о том, что из SpaceX не поступает никаких разъяснений

Президент США Дональд Трамп прокомментировал вопрос о возможных ограничениях работы спутниковой системы Starlink в Украине.

Как подчеркнул американский президент в ходе общения с журналистами, ему не известно об этой проблеме.

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Трамп отметил, что не слышал об этом и не знает, соответствует ли эта информация действительности.

У Трампа спросили, почему Украина вновь сталкивается с ограничениями в работе Starlink. Американский президент утверждает, что не слышал об этом.

"Не знаю, действительно ли это так. Я об этом не слышал", - ответил хозяин Белого дома.

/ Инфографика: Главред

Что говорят в посольстве Украины

Ограничения Starshield в Украине продолжаются уже седьмой день, но ни в Пентагоне, ни в SpaceX никаких объяснений этому не дали, заявил временный поверенный Украины в США Денис Сеник.

"Сегодня уже седьмой день действуют ограничения скорости для системы Starshield на временно оккупированных территориях Украины, при этом ни от Пентагона, ни от компании SpaceX не поступает никаких ответов или разъяснений", - отметил он.

Сеник сообщил, что в посольство Украины обращаются американские СМИ, которые рассказывают, что в Пентагоне на их запросы ответили, что якобы никаких ограничений не существует.

"Хочу отметить совершенно однозначно: это противоречит реальному положению дел на местах. Могу подтвердить, что ограничения скорости действительно действуют", - подчеркнул дипломат.

Он добавил, что ограничения нуждаются в срочном объяснении и решении, поскольку имеют реальные последствия для операций в Украине. Сеник подчеркнул, что "семь дней без ответов - это слишком долго".

/ @DenysSienik

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Ранее сенаторы-демократы Джин Шахин и Крис Кунс потребовали от Илона Маска сохранить все документы, касающиеся ограничений, которые SpaceX ввела для Украины на пользование спутниковыми сервисами Starlink и Starshield. До 30 ноября миллиардер должен письменно подтвердить, что компания приняла все необходимые меры для сохранения документации.

Напомним, основатель SpaceX Илон Маск лично принял решение ограничить скорость работы военной версии спутникового интернета Starlink, от которого критически зависят Силы обороны Украины.

Как сообщал Главред, руководитель управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат говорил, что ограничения скорости Starlink и Starshield наносят удар по украинской противовоздушной обороне и сужают её возможности по уничтожению вражеских воздушных целей. Причины ограничений украинская сторона в настоящее время выясняет с партнерами в Соединенных Штатах.

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