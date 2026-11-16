Тайна раскрыта: объявлено имя нового Джеймса Бонда

Новый фильм снимет режиссер Дени Вильнев по сценарию Стивена Найта.

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Имя нового Джеймса Бонда официально объявили / коллаж: Главред, фото: Википедия, instagram.com/007

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Роберт Паттинсон сыграет Бонда в фильме Дени Вильнева

Актер сменит Дэниела Крейга, игравшего 007 с 2006 года

Сценарий пишет Стивен Найт, продюсеры - Паскаль и Хейман

Британский актер Роберт Паттинсон, известный по саге "Сумерки" и фильму "Бэтмен", официально утвержден на роль Джеймса Бонда. Он станет седьмым исполнителем роли агента 007 в официальной кинофраншизе и сменит Дэниела Крейга. Решение объявили спустя полгода после старта кастинга на роль агента 007.

Об этом говорится в официальном заявлении студии Amazon MGM Studios. Новый фильм снимет режиссер Дени Вильнев по сценарию Стивена Найта, продюсерами выступят Эми Паскаль и Дэвид Хейман, исполнительным продюсером - Таня Лапуэнт.

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Сам Паттинсон назвал новую роль исполнением мечты и поблагодарил команду фильма за доверие.

"Джеймс Бонд - один из самых легендарных персонажей в истории кино, и получить роль 007 - честь всей жизни. Я глубоко благодарен Дени, Эми, Дэвиду, Тане и всем в Amazon MGM Studios за то, что они в меня поверили. Сказать, что эта роль - сбывшаяся мечта, значит ничего не сказать. Я не мог бы радоваться больше этому сотрудничеству и предстоящей работе с этой фантастической командой", - заявил актер.

Почему Паттинсона выбрали на роль Бонда

Режиссер Дени Вильнев поблагодарил всех актеров, которые участвовали в отборе, и объяснил, чем его покорил Паттинсон.

"Прежде всего я хочу выразить глубокую благодарность замечательным актерам, которые прошли с нами этот путь. Нас окружали выдающиеся таланты, но 007 может быть только один. Я безмерно рад приветствовать Роберта Паттинсона в роли нашего нового Джеймса Бонда. У него вневременная душа 007, и он привносит совершенно новый дух. Не могу дождаться начала работы", - сказал Вильнев.

Продюсеры Эми Паскаль и Дэвид Хейман отдельно отметили актерское бесстрашие Паттинсона и его умение меняться от роли к роли.

"Джеймс Бонд - один из самых любимых, вдохновляющих, культовых и в то же время загадочных персонажей в литературе и кино. Наследие этого персонажа в надежных руках Роберта Паттинсона. Его бесстрашие как актера, самоироничное остроумие и способность постоянно переизобретать себя делают его идеальным Бондом для нашего времени", - заявили продюсеры.

Глава Prime Video и Amazon MGM Studios Майк Хопкинс назвал объявление важной вехой в истории франшизы.

"Сегодня - определяющий момент для нашей студии и важная веха в истории Джеймса Бонда: мы с гордостью представляем Роберта Паттинсона как следующего 007. Этот культовый персонаж покоряет зрителей по всему миру более шести десятилетий, и нет никаких сомнений, что потрясающий актерский диапазон Роберта, его магнетическое присутствие на экране и сдержанная сила делают его исключительным выбором для продолжения этого наследия", - отметил Хопкинс.

Что известно о новом фильме про Джеймса Бонда?

Название картины и дату премьеры студия пока не раскрыла. Дэниел Крейг сыграл агента 007 в пяти фильмах - от "Казино Рояль" (2006) до "Не время умирать" (2021).

Amazon купила киностудию MGM в 2022 году вместе с каталогом из более чем 4 тыс. фильмов и 17 тыс. сериалов. В марте 2025 года Amazon MGM Studios создала совместное предприятие с Барбарой Брокколи и Майклом Дж. Уилсоном, по условиям которого студия получила творческий контроль над правами на Джеймса Бонда.

Паттинсон и Вильнев уже работали вместе: актер сыграл убийцу-оборотня в фильме "Дюна: Часть третья", который выйдет в конце этого года. Сейчас Паттинсон также снимается в сиквеле "Бэтмен. Часть II" режиссера Мэтта Ривза.

Джеймс Бонд - новости

Как сообщал Главред, в феврале на Берлинском кинофестивале британского актера Каллума Тернера спросили, станет ли он новым агентом 007. Актер уклонился от ответа о роли Джеймса Бонда, назвав вопрос слишком ранним. Сценарист Трейси Леттс тогда в шутку заявил, что следующим Бондом будет он сам.

В мае о старте поиска нового исполнителя объявила студия Amazon MGM Studios. Позже издание Variety назвало британского актера Тома Фрэнсиса одним из возможных претендентов на роль. Среди других кандидатов СМИ упоминали Джейкоба Элорди, Каллума Тернера и Аарона Тейлора-Джонсона.

Историки давно спорят, кто стал прообразом литературного агента 007. Одним из возможных прототипов Бонда считают уроженца Одессы Зигмунда Розенблюма, известного как Сидней Рейли. Чтобы избежать преследования царской охранки, он инсценировал собственную смерть и сбежал в Великобританию.

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О персоне: Роберт Паттинсон Роберт Паттинсон - английский актер. Известен по съемкам как в крупных студийных, так и в независимых фильмах, Паттинсон входит в число самых высокооплачиваемых актеров мира. В 2010 году журнал Time включил его в список 100 самых влиятельных людей мира, а также он был включен в список Forbes Celebrity 100, сообщает Википедия. Наиболее известные роли - в киносаге "Сумерки" и фильмах "Гарри Поттер и Кубок огня", "Помни меня", "Воды слонам!", "Довод", "Маяк", "Король", "Бэтмен" и пр.

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