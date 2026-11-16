Секрет запеченного картофеля, как в ресторане: одна привычка портит результат

Как правильно запекать картофель в духовке, чтобы он был хрустящим снаружи и нежным внутри? Эксперты назвали главный секрет приготовления.

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Картофель в фольге / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Почему не стоит заворачивать картофель в фольгу перед запеканием

Как приготовить картофель с хрустящей корочкой

Как правильно хранить остатки запеченного картофеля

Запеченный картофель кажется одним из самых простых блюд, однако даже опытные хозяйки не всегда получают желаемый результат. Вместо аппетитной хрустящей корочки картофель нередко получается влажным и слишком мягким. Главред расскажет подробнее.

Причина может кроться в привычном способе приготовления. Как пишет Nutrition in the Kitchen, заворачивание картофеля в алюминиевую фольгу перед запеканием мешает образованию хрустящей корочки.

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Почему нельзя запекать картофель в фольге

Главная проблема заключается в влаге, которая скапливается внутри фольги.

По информации Комиссии по вопросам картофеля штата Айдахо, картофель содержит примерно 80% воды. При нагревании часть влаги превращается в пар и постепенно выходит наружу.

Однако фольга препятствует свободному испарению. Пар задерживается у поверхности картофеля, из-за чего кожура становится влажной и мягкой.

Фактически картофель частично готовится в собственном паре, а не подсушивается горячим воздухом духовки.

В то же время запекание в фольге не является ошибкой, если цель - получить мягкую кожуру. Однако для золотистой и хрустящей корочки повара советуют отказаться от заворачивания.

Видео с рецептом картофеля, запеченного в фольге, можно посмотреть здесь:

Помогает ли фольга быстрее запечь картофель

Распространенное мнение, что фольга ускоряет приготовление картофеля, не совсем соответствует действительности.

По словам специалистов, запекание в фольге не обеспечивает заметного сокращения времени приготовления. В некоторых случаях приготовление даже может длиться немного дольше.

Поэтому основное различие между запеканием с фольгой и без неё заключается именно в текстуре готового блюда.

Как еще можно использовать фольгу / Инфографика: Главред

Как правильно запекать картофель, чтобы получилась хрустящая корочка

Для получения аппетитной корочки повара рекомендуют запекать картофель без фольги, обеспечив свободную циркуляцию горячего воздуха.

Способ приготовления:

Тщательно вымойте картофель и обсушите его. Проткните каждый клубень вилкой примерно 2 раза. По желанию смазать кожуру небольшим количеством масла и посыпать солью. Разместить картофель непосредственно на решетке духовки, оставив промежутки между клубнями. Запекать при температуре около 200–205 °C в течение 50–60 минут.

Точное время зависит от размера картофеля. Крупные клубни могут потребовать более длительного приготовления.

Проверить готовность просто: вилка или нож должны легко проходить до середины клубня.

Благодаря запеканию на решетке горячий воздух более равномерно обдувает клубни, а лишняя влага не скапливается под ними.

Почему опасно оставлять запеченный картофель в фольге

Специалисты также обращают внимание на правила хранения готового картофеля.

Оставлять запеченные клубни плотно завернутыми в фольгу при комнатной температуре опасно. Внутри упаковки могут создаваться условия, благоприятные для развития бактерии Clostridium botulinum, вызывающей ботулизм.

Известный случай произошел в 1994 году в американском городе Эль-Пасо, где вспышка ботулизма, связанная с блюдом из запеченного в фольге картофеля, привела к заболеванию 30 человек.

Поэтому после приготовления остатки картофеля нужно освободить от фольги и своевременно поместить в холодильник. Готовое блюдо не следует оставлять при комнатной температуре более 2 часов.

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