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Плесень на стенах больше не появится: что нужно сделать перед уборкой

Марина Иваненко
16 ноября 2026, 16:02
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Как избавиться от грибка на стенах и не допустить его повторного появления? Почему появляется плесень, чем её удалить и как устранить избыточную влажность.
Плесень на стенах больше не появится: что нужно сделать перед уборкой
/ Коллаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот из видео на YouTube

Вы узнаете:

  • Почему на стенах появляются грибок и плесень
  • Как правильно удалить плесень в домашних условиях
  • Что нужно сделать, чтобы грибок не вернулся

Появление тёмных пятен на стенах или потолке может свидетельствовать о развитии плесени. Чаще всего она возникает в помещениях с повышенной влажностью, недостаточной вентиляцией или проблемами с утеплением. Обычная уборка помогает убрать видимые следы, однако без устранения источника влаги проблема может быстро вернуться. Главред расскажет подробнее.

Как объясняет польское издание Dobrze Mieszkaj, эффективная борьба с грибком требует комплексного подхода. Прежде всего необходимо определить причину накопления влаги, оценить масштабы поражения и только после этого приступать к очистке поверхностей.

видео дня

Почему на стенах появляется грибок

Главным условием развития плесени является чрезмерная влажность. Она создает благоприятную среду для размножения микроорганизмов, которые могут распространяться на обоях, штукатурке, древесине и других материалах.

Среди наиболее распространённых причин появления грибка:

  • Недостаточная вентиляция и нарушение циркуляции воздуха.
  • Чрезмерная герметичность окон и отсутствие регулярного проветривания.
  • Протечки водопроводных труб или крыши.
  • Промерзание стен из-за некачественного утепления.
  • Образование конденсата на холодных поверхностях.
  • Повышенная влажность после затопления помещения.

Чаще всего плесень появляется в ванных комнатах, кухнях и помещениях с плохой вентиляцией. Однако она также может развиваться в спальнях, гостиных и даже за мебелью, стоящей вплотную к холодным наружным стенам.

Видео о том, как избавиться от плесени на стенах, можно посмотреть здесь:

Как понять, что в квартире появился грибок

Плесень не всегда сразу заметна. Она может долгое время развиваться под обоями, за шкафами, у плинтусов или в углах комнаты.

О проблеме могут свидетельствовать следующие признаки:

  1. Черные, зеленоватые или коричневые пятна на стенах.
  2. Постоянный затхлый запах в помещении.
  3. Запотевание окон и зеркал.
  4. Отслоение краски или обоев.
  5. Влажные участки на стенах и потолке.
  6. Повреждения штукатурки или деревянных поверхностей.

Стоит помнить, что плесень может проникать в пористые материалы. Поэтому даже после удаления видимых пятен микроорганизмы могут оставаться внутри поврежденных участков.

Кроме того, пребывание в помещениях с плесенью может вызывать раздражение дыхательных путей, кашель и аллергические реакции. Особенно чувствительными к ней могут быть люди с астмой и другими заболеваниями органов дыхания.

Как долго оставлять чистящие средства перед тем, как смыть их
Как долго оставлять чистящие средства перед тем, как смыть их / инфографика - Главред

Как удалить грибок со стены в домашних условиях

Способ очистки зависит от площади поражения и материала поверхности. Если плесень занимает небольшой участок на твёрдой непористой поверхности, её можно попробовать удалить самостоятельно.

Для этого нужно:

  • Найти источник влаги. Проверить вентиляцию, состояние труб, окон и стен.
  • Позаботиться о защите. Перед работой надеть перчатки, защитные очки и респиратор класса FFP2 или FFP3.
  • Очистить поверхность. Для твердых непористых материалов использовать воду с моющим средством, после чего тщательно удалить остатки загрязнений.
  • Хорошо высушить участок. Необходимо обеспечить нормальную вентиляцию и устранить избыточную влажность.
  • Проверить результат. Если пятна появляются снова, необходимо повторно оценить источник влаги и состояние материалов.

Не стоит счищать сухую плесень обычной щеткой, поскольку это может способствовать распространению спор в воздухе.

Если грибок проник в обои, гипсокартон или другие пористые материалы, одной очистки может оказаться недостаточно. Пораженные участки иногда приходится полностью заменять.

В случае значительного распространения плесени, в частности на площади более 1 квадратного метра, целесообразно обратиться к специалистам.

Чем не следует удалять грибок со стен

В быту для борьбы с плесенью нередко используют уксус, эфирные масла или различные домашние растворы. Однако такие средства не гарантируют полного удаления грибка, особенно если он проник внутрь материала.

Также не рекомендуется просто закрашивать пораженный участок или заклеивать его новыми обоями. Если стена остается влажной, плесень может продолжить развиваться под новым покрытием.

Особое внимание следует уделять бытовой химии. Средства для очистки необходимо использовать только в соответствии с инструкцией производителя. Категорически запрещено смешивать хлорсодержащие препараты с уксусом, кислотами или аммиаком, поскольку это может привести к выделению токсичных газов.

Что сделать, чтобы грибок больше не появлялся

Даже тщательная очистка не гарантирует долгосрочного результата, если в помещении сохраняется повышенная влажность.

Чтобы предотвратить повторное появление плесени, рекомендуется регулярно проветривать комнаты, проверять работу вентиляции и своевременно устранять протечки.

Важно также контролировать влажность воздуха. Оптимально поддерживать её примерно в пределах 30–50%, а при необходимости использовать осушитель.

Мебель желательно расставлять так, чтобы воздух мог циркулировать у наружных стен. Если причиной появления грибка является промерзание конструкций или нарушение гидроизоляции, проблему необходимо решать с помощью соответствующих ремонтных работ.

Борьбу с грибком нужно начинать не с маскировки тёмных пятен, а с устранения избыточной влаги. Именно это поможет предотвратить повторное распространение плесени и сохранить стены в надлежащем состоянии.

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