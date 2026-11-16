У Путина впервые отреагировали на удар по Крымскому мосту и сделали заявление о перемирии

Дмитрий Песков впервые прокомментировал атаку на Крымский мост, оценил повреждения и озвучил позицию Кремля по поводу мирных переговоров.

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Как отреагировали в Кремле на удар по Крымскому мосту / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru

Ключевые тезисы:

Песков прокомментировал повреждение Крымского моста

В Кремле отвергли идею временного перемирия

Пресс-секретарь российского диктатора и военного преступника Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал атаку на Крымский мост и массированный удар дронов по Москве. В Кремле заявили, что движение по мосту сохраняется, а повреждения оценивает Министерство транспорта РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков во время брифинга для пропагандистских СМИ 16 ноября.

По словам представителя Кремля, российская ПВО якобы работает эффективно, однако, добавил он, полностью защитить все объекты от масштабных атак невозможно.

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"Это была первая по-настоящему массовая атака дронов. Действительно, как и раньше, наши средства ПВО продолжают работать достаточно эффективно. Система работает. Конечно, к сожалению, ни одна система в мире не может на 100% защитить различные объекты на фоне таких масштабных ударов", - заявил Песков.

Крымский мост / Инфографика: Главред

Отдельно он прокомментировал ситуацию с Крымским мостом. По его словам, оценку последствий атаки должно дать российское Министерство транспорта.

"Что касается моста, информация будет поступать от Минтранса. Там сейчас, насколько я понимаю, проводится оценка незначительных повреждений. Связь через мост сохраняется", - сказал пресс-секретарь Кремля.

Самые громкие атаки на Крымский мост / Инфографика: Главред

Отвечая на вопрос о влиянии атак на переговоры о завершении войны, Песков заявил, что Москва не заинтересована во временном прекращении боевых действий. По его словам, Россия будет продолжать так называемую специальную военную операцию, а переговоры рассматривает как инструмент достижения долгосрочного мира.

"Мы сами неоднократно заявляли, что не хотим временного перемирия. Мы стремимся к миру на долгие годы и века. Поэтому (так называемая, - ред.) "специальная военная операция" продолжается. А переговорный трек - это то, что должно привести нас к этому миру", - заявил Песков.

Он также выступил против прекращения боевых действий, которое, по мнению Кремля, дало бы Украине возможность восстановить силы.

"Мы против любых передышек для киевского режима, которые позволят ему залечить раны - серьезные раны, которые мы наносим этому режиму", - подчеркнул пресс-секретарь российского диктатора.

Песков добавил, что переговорный процесс остается сложным и требует проработки большого количества вопросов. По его словам, работа над урегулированием продолжается.

Почему Россия усиливает охрану Крымского моста

Россия усиливает охрану Крымского моста из-за опасений повторных атак. Капитан первого ранга запаса ВМС Андрей Рыженко связывает это с последствиями удара 2022 года, после которого восстановление транспортного сообщения длилось более года.

По словам военного эксперта, тогдашняя атака продемонстрировала уязвимость сооружения, несмотря на значительные ресурсы, задействованные для его защиты. Сейчас мост остается одним из самых защищенных объектов РФ.

"Хочу напомнить, что этот Крымский мост - один из самых защищенных объектов Российской Федерации. Я думаю, что он занимает второе место после этого кольца вокруг Кремля. Этот мост очень хорошо защищен, там есть системы противовоздушной обороны, там есть и другие системы", - сказал Рыженко в эфире телемарафона.

Удары вглубь России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, гауляйтер оккупированного Крыма Сергей Аксенов подтвердил факт утреннего удара по Крымскому мосту 16 ноября и заявил о вынужденном ограничении движения транспорта по переправе ориентировочно до середины дня. По его словам, для ликвидации последствий атаки в Керчи экстренно развернули оперативный штаб. По данным местных мониторинговых каналов, боевая часть попала в правую арку судоходного пролета со стороны Крыма, в результате чего конструкция отклонилась примерно на 15 градусов, а на подъездах с обеих сторон застряли около двух тысяч автомобилей.

Накануне издание "Радио Свобода" обнародовало свежие спутниковые снимки от 15 ноября, которые подтверждают масштабные последствия атаки украинских беспилотников на российский экспортный узел на Балтике в поселке Усть-Луга 11 ноября. На опубликованных кадрах зафиксировано, что после ударов на территории терминала полностью выгорели как минимум пять крупных емкостей с нефтепродуктами, а рядом с соседними резервуарами заметны следы пены для тушения пожара.

Ранее Министерство обороны Украины сообщило о существенной активизации дальнобойных ударов Сил обороны по объектам российской нефтеперерабатывающей и топливной отрасли. В ведомстве подчеркнули, что такие атаки наносят системный ущерб ключевым звеньям производства и экспорта топлива - в частности, всего за одну неделю украинским защитникам удалось нарушить работу сразу девяти из 35 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ.

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