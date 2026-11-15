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Ковер будет как новый: 4 домашних средства, которые справятся даже со старыми пятнами

Инна Ковенько
15 ноября 2026, 18:01
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Неправильная чистка может повредить волокна ковра или оставить на нём ещё более заметные следы.
Как удалить пятна с ковра
Как удалить пятна с ковра / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как вывести пятна с ковра
  • Какие домашние средства помогают очистить ковер от стойких загрязнений
  • Чем убрать жирные пятна

Пятна от еды, напитков, жира и домашних животных могут испортить вид ковра. Однако для их удаления не обязательно покупать дорогую бытовую химию.

Главред расскажет, как очистить ковер с помощью простого домашнего средства.

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Что нужно знать перед чисткой ковра

Главное правило - не тереть пятно. Так загрязнение может проникнуть глубже в волокна и распространиться на большую площадь. Вместо этого промокните его чистой белой тканью, чтобы впитать лишнюю жидкость.

Учитывайте также материал покрытия. Шерстяные ковры чувствительны к агрессивной химии и избыточной влаге, поэтому для них нужны специальные средства с нейтральным уровнем pH. Синтетические покрытия более устойчивы, но также требуют деликатной очистки.

Перед применением любого раствора проверьте его на незаметном участке. Не используйте отбеливатель, так как он может обесцветить волокна.

Как вывести пятна с ковра содой и перекисью водорода

Смешайте 3% перекись водорода с водой в равных пропорциях. Сначала промокните пятно тканью, посыпьте его пищевой содой, а затем слегка смочите приготовленным раствором.

Оставьте смесь на 10–15 минут. После этого удалите остатки влажной тканью, промокните поверхность сухим полотенцем и дайте ковру высохнуть. Этот способ не подходит для шерстяных и темных ковров без предварительной проверки: перекись может изменить их цвет.

Как выровнять загнутый угол ковра
Как выровнять загнутый угол ковра / Инфографика: Главред

Как очистить ковер стиральным порошком

Растворите четверть чайной ложки мягкого стирального порошка без отбеливателя в стакане теплой воды. Смочите чистую ткань смесью и осторожно промокните пятно, двигаясь от краев к середине.

После очистки обязательно удалите остатки средства тканью, смоченной чистой водой. Затем просушите участок полотенцем.

Как приготовить домашнее средство для чистки ковра

Для приготовления раствора понадобятся стакан белого уксуса, два стакана воды, столовая ложка соды и чайная ложка средства для мытья посуды.

Смешайте ингредиенты, дождитесь завершения реакции между уксусом и содой и проверьте смесь на незаметном участке. Нанесите немного раствора на пятно, промокните чистой тканью, а остатки удалите влажной тряпкой. В конце просушите ковер полотенцем.

Как удалить жирные пятна с ковра

Для жирных загрязнений подойдет средство для мытья посуды. Добавьте несколько капель в стакан теплой воды и перемешайте.

Сначала промокните пятно сухой тканью, чтобы впитать излишки жира. Затем осторожно обработайте его губкой, смоченной в растворе. Двигайтесь от краев к середине, не втирая средство в волокна. Остатки моющей жидкости удалите чистой влажной тканью, а участок просушите полотенцем.

Как и чем вывести пятна от жира
Как и чем вывести пятна от жира / Инфографика Главред

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