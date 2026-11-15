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Иран может готовить покушение на Трампа: разведка передала ЦРУ тревожные данные

Мария Николишин
15 ноября 2026, 12:48
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Из-за риска атак часть должностных лиц администрации переехала в более безопасные места, а Трамп резко сократил количество выступлений под открытым небом.
Иран может готовить покушение на Трампа: разведка передала ЦРУ тревожные данные
Моссад предупредил ЦРУ об опасности для Трампа / коллаж: Главред, фото: whitehouse.gov, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Моссад предупредил ЦРУ о планах Ирана убить Трампа
  • Тегеран мог готовить удары дронами со взрывчаткой
  • Белый дом изменил подход к переговорам с Ираном

Израильская разведка предупредила ЦРУ, что Иран может готовить атаки на президента США Дональда Трампа и других высокопоставленных чиновников его администрации. Среди возможных сценариев - удары беспилотниками, начиненными взрывчаткой. Об этом, со ссылкой на высокопоставленных чиновников Израиля и США, сообщает Israel Hayom.

Моссад передал разведданные по просьбе американской стороны, и в них содержались конкретные предупреждения об угрозах. Собеседники издания утверждают, что эту информацию подтвердила ещё одна западная спецслужба.

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По словам источников, именно израильские данные стали одним из ключевых факторов, из-за которых Трамп пересмотрел свою позицию относительно диалога с Тегераном.

Почему соглашение с Тегераном находится под угрозой

В частности, в последние дни шансы Вашингтона и Тегерана достичь хотя бы предварительной договоренности заметно снизились.

Угроза со стороны Ирана стала одной из причин, по которым Белый дом скорректировал подход к переговорам. Теперь американская сторона стремится договориться на основе меморандума о взаимопонимании, который стороны заключили в мае.

Почему чиновники США отказываются появляться на публике

Из-за рисков часть американских чиновников отказалась появляться на публике на открытых площадках. Некоторые члены администрации временно покинули свои дома и переехали в более защищенные места. Отдельные правила касаются и главы Белого дома.

"Что касается самого президента, высокопоставленные чиновники заявили, что для его публичных выступлений, некоторые из которых проходили под открытым небом накануне промежуточных выборов, были введены специальные меры защиты. Сейчас такие выступления резко сократились. Когда же они происходят, то наряду с усиленной обычной охраной применяются дополнительные меры безопасности, включая специализированные системы, предназначенные для нейтрализации угроз со стороны дронов", - говорится в материале.

Иран может готовить покушение на Трампа: разведка передала ЦРУ тревожные данные
Политическая система Ирана / Инфографика: Главред

Что Трамп будет делать с Ираном

Политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев говорил, что Трамп теперь будет искать варианты выхода из ситуации, в которой оказался из-за Ирана.

В то же время, по его словам, Иран заинтересован в том, чтобы дожать Трампа.

"Каждый следующий ход ухудшает его (Трампа, - ред.) положение. Но ему нужно не потерять лицо. Кстати, именно поэтому Трамп уже признает, что война с Ираном пагубно сказалась на ценах на дизельное топливо, и не обвиняет в этом Зеленского. Поэтому я скептически смотрю на перспективу продолжения войны с Ираном, не говоря уже о возможности ядерного удара", - подчеркнул эксперт.

Иран - последние новости

Как сообщал Главред, ранее власти США предупредили страны Персидского залива о необходимости подготовиться к возможному краткосрочному, но интенсивному военному конфликту с Ираном, который может начаться после промежуточных выборов в американский Конгресс.

19 сентября президент США Дональд Трамп подписал законопроект о санкциях против РФ и Ирана, автором которого был покойный сенатор Линдси Грэм.

Кроме того, Иран был готов нанести удары по трем объектам на территории Украины после атаки на иранское судно в Каспийском море, однако эти планы были отменены.

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