Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Как сохранить свежесть елки до конца праздников: простые хитрости хозяек

Марина Иваненко
15 ноября 2026, 12:42
google news Подпишитесь
на нас в Google
Что добавить в воду для елки, чтобы она дольше стояла и не теряла иголки? Простые советы помогут сохранить свежесть дерева на протяжении новогодних праздников.
Уход за живой ёлкой
Уход за живой ёлкой / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Что положить в подставку для елки, чтобы она дольше стояла
  • Почему новогодняя елка быстро теряет иголки
  • Где лучше поставить елку, чтобы сохранить её свежесть

Живая елка создает особую атмосферу новогодних и рождественских праздников. Её приятный хвойный аромат и праздничные украшения делают дом уютным. Однако часто уже через несколько дней после установки дерево начинает терять иголки, а его ветки постепенно высыхают. Главред расскажет подробнее.

Как пишет польское издание Interia, существует несколько простых способов, которые помогут продлить свежесть елки. Особое внимание стоит уделить воде, температуре в помещении и правильному выбору места для праздничного дерева.

видео дня

Что добавить в воду для елки, чтобы она дольше сохраняла свежесть

Один из популярных народных способов ухода за живой елкой предполагает использование обычных медных монет.

Для этого рекомендуют положить несколько монет в емкость с водой в подставке для елки. Считается, что медь обладает антимикробными свойствами и может сдерживать развитие некоторых микроорганизмов в воде.

Однако убедительных доказательств того, что медные монеты действительно помогают елке дольше оставаться свежей, нет. Поэтому полагаться только на этот способ не стоит.

Гораздо важнее следить за тем, чтобы нижняя часть ствола постоянно находилась в воде. Если резервуар опустеет, срез может подсохнуть, из-за чего дереву будет сложнее впитывать влагу.

Для срезанной елки лучше всего использовать обычную чистую воду без дополнительных веществ. Проверять её уровень нужно ежедневно, особенно в первые дни после установки дерева.

Как подготовить елку перед установкой дома

Одно из распространенных заблуждений - заносить живую елку с мороза сразу в теплую комнату.

Резкое изменение температуры может негативно повлиять на состояние дерева и ускорить его высыхание. Чтобы уменьшить температурный стресс, ельке стоит дать время постепенно приспособиться к новым условиям.

Перед установкой её можно оставить на некоторое время в прохладном помещении, например в гараже, на застеклённом балконе или в коридоре.

Также важно правильно выбрать дерево ещё при покупке. Свежая елка должна иметь упругие ветви и хвою, которая не осыпается от лёгкого прикосновения.

Если дерево было срублено давно, даже тщательный уход не всегда поможет надолго сохранить его привлекательный вид.

Где поставить елку, чтобы она не осыпалась

Место установки праздничного дерева напрямую влияет на то, как долго оно будет оставаться свежим.

Лучше всего елка будет чувствовать себя в прохладном помещении. Желательно, чтобы температура воздуха не превышала примерно 20 градусов, а по возможности была ниже.

Не рекомендуется ставить дерево возле батарей, обогревателей, каминов и других источников тепла. Горячий и сухой воздух ускоряет потерю влаги, из-за чего хвоя быстрее высыхает и начинает осыпаться.

Также следует избегать мест, куда попадают прямые солнечные лучи.

Для украшения елки лучше использовать светодиодные гирлянды. Они выделяют значительно меньше тепла, чем традиционные лампы накаливания, поэтому меньше нагревают ветки.

Видео о том, что нужно сделать, чтобы елка простояла дольше, можно посмотреть здесь:

Как правильно поливать живую елку

Регулярное увлажнение - одно из важнейших условий сохранения свежести праздничного дерева.

Если елка срезана, её нужно установить в специальную подставку с резервуаром для воды. Перед установкой желательно обновить срез ствола, удалив примерно 1–2 см древесины снизу.

Вода должна постоянно покрывать нижнюю часть ствола. В первые дни после установки дерево может поглощать довольно много жидкости, поэтому резервуар нужно проверять регулярно.

Если елка растет в горшке, следует следить, чтобы почва оставалась слегка влажной. В то же время чрезмерный полив может привести к загниванию корней.

Иногда рекомендуют опрыскивать хвою водой, однако делать это вблизи электрических гирлянд опасно. Основное внимание лучше уделять правильному поливу и температуре.

Какие украшения могут навредить елке

Еще одно распространенное заблуждение - чрезмерное количество тяжелых новогодних украшений.

Крупные стеклянные шары, массивные игрушки и декоративные элементы могут перегружать ветви. Из-за этого они прогибаются или даже ломаются, а хвоя может механически осыпаться.

Чтобы этого избежать, стоит выбирать лёгкие украшения из бумаги, дерева или пластика и равномерно распределять их по дереву.

Особенно осторожно нужно украшать тонкие ветки, которые могут не выдержать значительного веса.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Елка новогодняя елка интересные новости жизнь
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ограничения Starshield мешают сбивать "Шахеды": Зеленский обратился к США

Ограничения Starshield мешают сбивать "Шахеды": Зеленский обратился к США

13:45Украина
Иран может готовить покушение на Трампа: разведка передала ЦРУ тревожные данные

Иран может готовить покушение на Трампа: разведка передала ЦРУ тревожные данные

12:48Мир
Путин хочет диктовать правила Европе: Сибига резко высказался о планах Кремля

Путин хочет диктовать правила Европе: Сибига резко высказался о планах Кремля

11:29Война
Реклама

Популярное

Ещё
Обрезка винограда на зиму: какую ошибку допускает большинство садоводов

Обрезка винограда на зиму: какую ошибку допускает большинство садоводов

Оставлять отопление включенным или выключить: эксперты объяснили, что выгоднее зимой

Оставлять отопление включенным или выключить: эксперты объяснили, что выгоднее зимой

Голубая ель приживется из веточки — простой способ размножения

Голубая ель приживется из веточки — простой способ размножения

Влажность больше не проблема: хитрость для быстрой сушки белья в доме

Влажность больше не проблема: хитрость для быстрой сушки белья в доме

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке слоненка за 54 с

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке слоненка за 54 с

Последние новости

14:34

Зачем приклеивать фольгу к стене: простой трюк раскроет скрытую проблему в доме

13:54

Радиаторы едва теплые: сантехник назвал 3 простых способа быстро улучшить обогрев

13:48

Что нельзя стирать вместе с постельным бельем: советы специалистов

13:45

Ограничения Starshield мешают сбивать "Шахеды": Зеленский обратился к США

13:27

Цены взлетели до 200 гривен: в Украине стремительно дорожает один овощ

Будут работать на свой страх и риск: юрист — о последствиях новых правил Кабмина во время тревогБудут работать на свой страх и риск: юрист — о последствиях новых правил Кабмина во время тревог
13:24

Гетманцев заявил о возможной экономии на налогах в размере 900 тыс. грн благодаря оформлению выплат Николову через индивидуального предпринимателя

13:18

Зачем вешают "синий глаз" у двери: скрытый смысл символа

13:08

Жизнь трех знаков зодиака начнет стремительно меняться после 15 ноября: трудности останутся позади

12:55

"Будем обращаться в НБУ": пенсионеры обнаружили недостачу денег после визита в "Приватбанка"

Реклама
12:48

Иран может готовить покушение на Трампа: разведка передала ЦРУ тревожные данные

12:44

Китайский гороскоп на завтра, 16 ноября: Обезьянам - верность, Кроликам - эмпатия

12:42

Как сохранить свежесть елки до конца праздников: простые хитрости хозяек

12:13

Одно простое изменение поможет не мерзнуть дома: как сохранить тепло в комнатахВидео

12:09

Что поставить рядом с плитой во время жарки рыбы: запах больше не будет беспокоить

11:50

Зачем кипятить листья мяты в пол-литра воды в ноябре: простая хитрость для дома

11:38

Зачем класть апельсиновые корки на батарею: эффективный бабушкин секрет

11:29

Путин хочет диктовать правила Европе: Сибига резко высказался о планах Кремля

11:16

Магнитная буря 16 ноября: каким будет первый рабочий день недели

10:57

Финансовый гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября: Тельцам — успех, Львам — перемены

10:46

Мокрый снег и аномальное тепло: где температура подскочит до +16 градусов

Реклама
10:40

Китайский гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября: Лошадям — взлет, Быкам — трудности

10:32

Курица, ананасы и оливки: рецепт яркого салата на Новый год

10:28

Россия запускает "Рассвет": командир "К-2" предупредил о серьёзной угрозе для Украины

09:59

Шторы не придется гладить после стирки: испанский секрет с двумя резинкамиВидео

09:28

РФ атакует "пояс крепостей" на Донбассе с четырёх направлений: ISW назвал главную цель

09:24

РФ хочет перемирия под Константиновкой: в ISW раскрыли скрытую цель Кремля

08:43

"Путь к новой войне": Макрон назвал опасный сценарий для Украины

08:24

США могут сыграть на главном страхе Путина: журналист объяснил замысел по Украине

08:10

Американцы просят, а не настаивают: Фесенко о переговорах с Кремлеммнение

07:42

Дроны ударили по Татарстану: горит один из крупнейших нефтехимических заводов РФВидео

05:53

Гороскоп на завтра, 16 ноября: Овнам — радость, Близнецам — ссора

05:11

Оставлять отопление включенным или выключить: эксперты объяснили, что выгоднее зимой

04:44

Целым или нарезанным: как варить картофель, чтобы сохранить вкус и полезные свойства

04:00

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке слоненка за 54 с

03:42

Обрезка винограда на зиму: какую ошибку допускает большинство садоводов

01:30

Космическая загадка бросает вызов науке: найдена звезда с невероятной массой

14 ноября, суббота
23:55

Гарантии Украине и роль НАТО: у Трампа раскрыли главную сложность переговоров

22:50

Ультиматум Британии и раздел Европы: СМИ узнали главные "хотелки" Путина

22:22

Песня 1967 года из 12 строк неожиданно стала величайшим хитом в историиВидео

22:00

Туннель под Днепром в Киеве: министр раскрыл стоимость и сроки строительства

Реклама
21:57

Влажность больше не проблема: хитрость для быстрой сушки белья в домеВидео

21:44

День святого Николая-2026: когда празднуют и какие традиции соблюдают украинцы

21:11

Счета и сейфы украинцев внесут в единый реестр - кто получит к ним доступ

20:59

Бесплатный проезд в Киеве: в Раде раскрыли, кто сможет ездить по льготе

20:28

Рекордные потери и дыра в бюджете: в РФ впервые заговорили о нежелании идти на войну

20:25

Есть погибший, среди 10 раненых - ребенок: РФ нанесла удар по Павлограду

19:55

Простое решене главной проблемы водителей: как предотвратить запотевание стеклаВидео

19:49

Куба готовится к военному вторжению США: заявление президента

19:10

Зачем Путин предложил перемирие в Константиновке: Копытько назвал причинымнение

19:09

Тест на IQ: нужно найти 5 отличий на картинке с бегуном за 11 секунд

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Регионы
Новости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости Полтавы
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять