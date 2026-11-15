"Будем обращаться в НБУ": пенсионеры обнаружили недостачу денег после визита в "Приватбанка"

Семья не собирается оставлять ситуацию без внимания.

https://glavred.info/economics/budem-obrashchatsya-v-nbu-pensionery-obnaruzhili-nedostachu-deneg-posle-vizita-v-privatbanka-10812341.html Ссылка скопирована

"Никаких кредитов": ПриватБанк "выносит приговор" пенсионерам / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Читайте в материале:

Как пенсионеры недосчитались 1000 гривен после посещения банка

Почему семья требует проверить кассу и записи видеокамер

Что известно о жалобе и возможном обращении в НБУ

Семья пенсионеров пожаловалась на неприятную ситуацию при снятии наличных в отделении банка. По словам автора отзыва, пожилые люди получили деньги в кассе, однако после пересчета обнаружили недостачу в размере 1000 гривен. Кроме того, с их банковской карты была списана комиссия в размере 1% от суммы операции.

Соответствующую жалобу родственник пенсионеров опубликовал на финансовом портале Минфин. По словам автора обращения, инцидент произошел 10 ноября 2026 года в 14:08. Семья уже обратилась на горячую линию банка и намерена добиваться проверки обстоятельств выдачи наличных.

видео дня

Пенсионеры обнаружили недостачу после посещения кассы

Как рассказал автор отзыва, его родители-пенсионеры пришли в банковское отделение, чтобы снять наличные. При этом такую крупную сумму они получали впервые.

По словам заявителя, кассир пересчитала деньги, перевязала купюры резинкой и передала их клиентам. Однако пожилые люди не стали проверять полученную сумму непосредственно возле кассового окна.

Уже отойдя от кассы, пенсионеры самостоятельно пересчитали наличные и обнаружили, что им не хватает 1000 гривен.

"Кассир перевязала деньги резинкой и отдала. Уже, к сожалению, отойдя от кассы, родители пересчитали средства и недосчитались 1000 грн", - говорится в жалобе.

Сначала пенсионеры предположили, что разница могла возникнуть из-за комиссии за снятие наличных. Однако после возвращения домой и проверки банковской выписки выяснилось, что комиссия была списана отдельно.

Банк списал комиссию, но 1000 гривен так и не нашли

По словам автора обращения, изучение операций по карте показало, что банк удержал комиссию в размере 1% от суммы снятия.

Таким образом, как утверждает семья, недостача наличных не была связана с банковским тарифом.

"Приехав домой, пересмотрели выписку по карте и выяснили, что с карты сняли 1%, так еще и 1000 грн недодали", - рассказал заявитель.

При этом точную сумму снятия наличных и название финансового учреждения автор отзыва не уточнил.

Семья считает, что во время выдачи денег могла произойти ошибка кассира. Однако подтвердить это без проверки кассовых документов и других материалов невозможно.

После обнаружения недостачи родственники пенсионеров обратились на горячую линию банка и зарегистрировали жалобу.

Отзыв Приват / Фото: скриншот

Автор обращения считает, что возможную ошибку при выдаче денег можно установить путем проверки кассовых остатков. По его мнению, если кассир действительно выдала на 1000 гривен меньше, чем должна была, это могло привести к образованию излишка наличных в кассе.

"Если кассир ошибся, значит, касса должна была быть больше при сдаче. Камеры стоят повсюду", - отметил заявитель.

При этом родственник пенсионеров выразил недовольство тем, что клиенты не могут самостоятельно ознакомиться с записями камер видеонаблюдения.

Он также опасается, что внутренняя проверка банка может не дать объективного результата.

Однако предположение о возможной необъективности проверки является мнением автора жалобы. Доказательств умышленного удержания денег кассиром в предоставленном отзыве нет.

Семья не собирается оставлять ситуацию без внимания и рассматривает возможность подачи обращения в Национальный банк Украины.

По словам заявителя, родственники хотят добиться более тщательной проверки обстоятельств выдачи наличных, включая кассовые документы и записи видеонаблюдения.

"Очень неприятная ситуация. Будем обращаться в НБУ для более тщательной проверки", - говорится в отзыве.

Напомним, ранее автор обращения заявил о проблеме при выдаче наличных в отделении банка. Он подчеркнул, что недостача наличных существенно повлияет на доверие пожилых клиентов и потребует проверки кассовых остатков и записей камер видеонаблюдения, что должно быть задокументировано в ходе расследования. На данный момент ситуация остается под контролем.

Отметим, что автор обращения во время подачи жалобы указал на необходимость детальной проверки операций. По его словам, технические сбои банкоматов могут осложнить возврат средств и затруднить установление причин недостачи, поэтому он настаивает на скором завершении проверки.

Как ранее сообщал Главред, заявитель рассказал о найденной разнице при пересчете полученных денег. Заявитель обратил внимание на сложные кассовые документы и призвал профильные ведомства немедленно вмешаться для урегулирования сложившейся ситуации и проверки видеозаписей.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред