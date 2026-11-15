Путин хочет диктовать правила Европе: Сибига резко высказался о планах Кремля

Главное из заявления Сибиги:
- Путин хочет перекроить систему безопасности Европы по образцу Ялты-1945
- Россия 4 года и 8 месяцев не может взять Малую Токмачку
- Потери армии РФ превысили 1,6 млн убитых и раненых
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига высмеял инициативы диктатора Владимира Путина по пересмотру европейской архитектуры безопасности. Он напомнил, что российская армия за 4 года и 8 месяцев полномасштабного вторжения так и не смогла полностью оккупировать даже село Малая Токмачка в Запорожской области. Об этом он написал в соцсети X.
"Путин выдвигает идеи о пересмотре системы безопасности в Европе. В своих мечтах он видит себя в Ялте 1945 года. Проблема в том, что для предложений такого масштаба нужно сначала выиграть мировую войну. Насколько мне известно, Россия уже четыре года и восемь месяцев "почти захватывает" село Малая Токмачка в Запорожской области", - говорится в сообщении.видео дня
Какие потери РФ на фронте
Отдельно министр привел цифры потерь россиян. По его данным, с начала полномасштабной войны армия РФ потеряла более 1,6 млн военнослужащих убитыми и ранеными, причем только за октябрь - 54 400 человек.
В то же время Силы обороны Украины освободили больше территорий, чем оккупанты смогли захватить.
Что Москва может реально обсуждать
Глава МИД подчеркнул, что единственный реалистичный вопрос для переговоров с Кремлем сейчас - справедливое перемирие вдоль линии соприкосновения, а не раздел сфер влияния.
По его мнению, Украине и её партнёрам нет нужды придумывать для континента новые правила игры.
"Откровенно говоря, Европе не нужен новый порядок в сфере безопасности. Он уже существует, однако Россия постоянно его нарушает. Лучший план для безопасной и свободной Европы - это прекращение российской агрессии против Украины", - подытожил Сибига.
Почему Кремль хочет ослабить НАТО
Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач отметил, что претензии Москвы на контроль над Восточной Европой не новы. Кремль изложил их еще в ультиматуме от 15 декабря 2021 года.
"Тогда Россия требовала, чтобы НАТО фактически вернулось к границам 1997 года. То есть речь идет, как минимум, о претензии России на восстановление контроля над странами бывшего социалистического лагеря", - подчеркнул эксперт.
По его словам, особую роль для России в регионе играют две уязвимые точки: Калининградская область и Финский залив, который Альянс может перекрыть совместно с Финляндией и Эстонией.
Мирные переговоры - последние новости
Как сообщал Главред, председатель разведывательного комитета Сената США, республиканец Том Коттон назвал абсурдным требование страны-агрессора России отвести войска НАТО к границам 1997 года. По его словам, дальнейшие переговоры с Москвой на данном этапе не имеют смысла.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американская сторона впервые спросила Украину, согласится ли она выйти из Донбасса, если получит членство в НАТО. Конкретного предложения пока нет - Киев обсуждает с партнерами целостный пакет гарантий безопасности.
Президент Европейского совета Антониу Кошта рассказал, что Европу на мирных переговорах по Украине будет представлять единая команда из институтов Евросоюза и группы E5 из Коалиции желающих. В E5 входят Великобритания, Франция, Германия, Италия и Польша.
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