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Путин хочет диктовать правила Европе: Сибига резко высказался о планах Кремля

Мария Николишин
15 ноября 2026, 11:29
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Министр убежден, что Москва может обсуждать лишь перемирие вдоль линии фронта, а не раздел сфер влияния.
Путин хочет диктовать правила Европе: Сибига резко высказался о планах Кремля
Сибига резко высказался о планах Путина / коллаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/news_kremlin

Главное из заявления Сибиги:

  • Путин хочет перекроить систему безопасности Европы по образцу Ялты-1945
  • Россия 4 года и 8 месяцев не может взять Малую Токмачку
  • Потери армии РФ превысили 1,6 млн убитых и раненых

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига высмеял инициативы диктатора Владимира Путина по пересмотру европейской архитектуры безопасности. Он напомнил, что российская армия за 4 года и 8 месяцев полномасштабного вторжения так и не смогла полностью оккупировать даже село Малая Токмачка в Запорожской области. Об этом он написал в соцсети X.

"Путин выдвигает идеи о пересмотре системы безопасности в Европе. В своих мечтах он видит себя в Ялте 1945 года. Проблема в том, что для предложений такого масштаба нужно сначала выиграть мировую войну. Насколько мне известно, Россия уже четыре года и восемь месяцев "почти захватывает" село Малая Токмачка в Запорожской области", - говорится в сообщении.

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Какие потери РФ на фронте

Отдельно министр привел цифры потерь россиян. По его данным, с начала полномасштабной войны армия РФ потеряла более 1,6 млн военнослужащих убитыми и ранеными, причем только за октябрь - 54 400 человек.

В то же время Силы обороны Украины освободили больше территорий, чем оккупанты смогли захватить.

Что Москва может реально обсуждать

Глава МИД подчеркнул, что единственный реалистичный вопрос для переговоров с Кремлем сейчас - справедливое перемирие вдоль линии соприкосновения, а не раздел сфер влияния.

По его мнению, Украине и её партнёрам нет нужды придумывать для континента новые правила игры.

"Откровенно говоря, Европе не нужен новый порядок в сфере безопасности. Он уже существует, однако Россия постоянно его нарушает. Лучший план для безопасной и свободной Европы - это прекращение российской агрессии против Украины", - подытожил Сибига.

Андрей Сибига
Андрей Сибига / Инфографика: Главред

Почему Кремль хочет ослабить НАТО

Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач отметил, что претензии Москвы на контроль над Восточной Европой не новы. Кремль изложил их еще в ультиматуме от 15 декабря 2021 года.

"Тогда Россия требовала, чтобы НАТО фактически вернулось к границам 1997 года. То есть речь идет, как минимум, о претензии России на восстановление контроля над странами бывшего социалистического лагеря", - подчеркнул эксперт.

По его словам, особую роль для России в регионе играют две уязвимые точки: Калининградская область и Финский залив, который Альянс может перекрыть совместно с Финляндией и Эстонией.

Мирные переговоры - последние новости

Как сообщал Главред, председатель разведывательного комитета Сената США, республиканец Том Коттон назвал абсурдным требование страны-агрессора России отвести войска НАТО к границам 1997 года. По его словам, дальнейшие переговоры с Москвой на данном этапе не имеют смысла.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американская сторона впервые спросила Украину, согласится ли она выйти из Донбасса, если получит членство в НАТО. Конкретного предложения пока нет - Киев обсуждает с партнерами целостный пакет гарантий безопасности.

Президент Европейского совета Антониу Кошта рассказал, что Европу на мирных переговорах по Украине будет представлять единая команда из институтов Евросоюза и группы E5 из Коалиции желающих. В E5 входят Великобритания, Франция, Германия, Италия и Польша.

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