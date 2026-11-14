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Бесплатный проезд в Киеве: в Раде раскрыли, кто сможет ездить по льготе

Алексей Тесля
14 ноября 2026, 20:59
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Льгота не должна распространяться на всех пассажиров без исключения, убежден Владимир Крейденко.
Метро автобуси
Кто сможет бесплатно воспользоваться общественным транспортом / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Важное из заявлений Крейденко:

  • В столичном транспорте целесообразно сделать временную льготу
  • Воспользоваться бесплатным транспортом можно будет в определенные часы

Бесплатный проезд в столичном транспорте целесообразно сделать временной льготой, а не вводить его на протяжении всего дня.

Такое мнение высказал заместитель председателя парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко в эфире Lviv Media.

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Согласно предложенному подходу, воспользоваться бесплатным транспортом жители Киева смогут только в определенные утренние и вечерние часы, когда большинство горожан направляется на работу или возвращается домой. Речь идет прежде всего о поездках между левым и правым берегами Днепра в обоих направлениях.

При этом льгота не должна распространяться на всех пассажиров без исключения. Народный депутат считает, что приезжие и туристы должны пользоваться общественным транспортом на общих основаниях.

"Все остальные люди, в том числе туристы, должны оплачивать проезд", - отметил народный депутат.

По замыслу парламентария, введение оплаты за поездки в остальное время суток позволит частично покрывать расходы на организацию дополнительных маршрутов. Таким образом, финансовая нагрузка на город при реализации инициативы будет ниже.

Южный мост в Киеве
/ Инфографика: Главред

Бесплатный проезд в Киеве: что известно

Ранее президент Владимир Зеленский поручил главе правительства Сергею Корецкому подготовить и в ближайшее время представить план организации бесплатных поездок в наземном общественном транспорте столицы. Инициатива также предусматривает формирование необходимого запаса автобусов, которые смогут обеспечить стабильную работу городских маршрутов.

"Поручил премьер-министру представить программу бесплатного проезда в городском наземном транспорте и достаточного резерва автобусов для Киева", - говорится в сообщении.

Ранее Главред сообщал, что во время ночной атаки несколько российских ракет попали в Северный мост в Киеве. Повреждены дорожное полотно, контактная сеть троллейбусов и линии электропередач.

Напомним, ситуация с электроснабжением в Киеве остается чрезвычайно сложной из-за повреждений энергетической инфраструктуры в результате российских атак, что привело к экстренным отключениям света, перебоев с водоснабжением и движением общественного электротранспорта.

Как сообщалось, Киев этой зимой может оказаться в более сложном положении, чем в прошлом году. Из-за ударов страны-агрессора России три столичные ТЭЦ прекратили производство электроэнергии, а энергоинфраструктура города имеет значительно больше повреждений, чем перед предыдущим отопительным сезоном.

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