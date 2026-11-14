Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Рекордные потери и дыра в бюджете: в РФ впервые заговорили о нежелании идти на войну

Виталий Кирсанов
14 ноября 2026, 20:28
google news Подпишитесь
на нас в Google
Власти Башкортостана урезают выплаты за контракты на 1 млрд рублей, хотя республика лидирует в РФ по числу погибших на войне.
Власти РФ столкнулись с нежеланием россиян воевать против Украины
Власти РФ столкнулись с нежеланием россиян воевать против Украины / Коллаж: Главред, фото: ГУР Минобороны Украины, Генеральный штаб ВСУ/Facebook

Главное:

  • Башкортостан урезает выплаты за контракты с 13,6 до 12,6 млрд рублей
  • Республика лидирует в РФ по числу подтвержденных погибших
  • Дефицит бюджета региона за полгода достиг 17,1 млрд рублей

Башкортостан стал первым регионом страны-агрессора РФ, власти которого официально признали: желающих подписывать контракт с Минобороны России становится меньше. На фоне давних проблем Кремля с набором контрактников это зафиксировано в пояснительной записке к проекту бюджета республики на 2027-2028 годы, датированной 11 ноября.

Об этом сообщила русская служба The Moscow Times.

видео дня

Именно этим власти объясняют сокращение финансирования единовременных выплат за заключение контрактов - с 13,6 млрд до 12,6 млрд рублей. В документе прямо указано, что причиной стало "снижение количества граждан, заключающих контракт на прохождение военной службы".

При этом размер самой выплаты новобранцам местные власти пока не меняют. Он составляет 1 млн рублей, что соответствует среднему показателю по России.

Сколько жителей Башкортостана погибли на войне

По количеству подтвержденных смертей участников так называемой "СВО" Башкортостан занимает первое место среди российских регионов. В начале 2023 года республика вошла в пятерку регионов с наибольшим числом погибших, а в сентябре 2024 года возглавила этот список и с тех пор его не покидает.

В июле 2026 года Башкортостан стал первым регионом РФ, где число подтвержденных погибших превысило 10 тысяч. По данным "Медиазоны", к ноябрю этот показатель вырос до 11 990 человек.

Подтвержденные потери составляют почти 0,3% населения республики. Это сопоставимо с официальными потерями Советского Союза за всю войну в Афганистане в 1979-1989 годах - тогда погибли 15 051 человек.

Почему Башкортостану не хватает денег

Параллельно республика столкнулась с серьезными финансовыми проблемами. Одной из причин стало сокращение поступлений от налога на прибыль на 38%. По итогам первого полугодия 2026 года дефицит бюджета Башкортостана достиг 17,1 млрд рублей - почти 71% от суммы, запланированной на весь год.

Из-за нехватки средств региональные власти экономят на уличном освещении, в 20 раз сократили выплаты родственникам погибших военных и продают активы. В частности, Роснефти передали оставшийся у республики пакет акций Башнефти.

О сложной финансовой ситуации еще в августе говорил глава Башкортостана Радий Хабиров. Он объяснил продажу имущества тем, что брать займы на рынке слишком дорого.

"В условиях, когда денег не хватает, естественным процессом является продажа того, что находится в собственности, поскольку занимать на рынке дорого", - заявил Хабиров.

Почему Украине важно наносить удары по российским НПЗ
Почему Украине важно наносить удары по российским НПЗ / Инфографика: Главред

Сколько еще Россия сможет финансировать войну?

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак в интервью Главреду усомнился в прогнозах, согласно которым Россия способна воевать до 2028 года и дольше. По его словам, главная проблема Кремля - деньги.

"Честно говоря, мне трудно представить, на чем основаны прогнозы о том, что Россия способна воевать до 2028-го или 2030 года. Как говорил Наполеон, война - это три вещи: деньги, деньги и еще раз деньги. А с деньгами у России, мягко говоря, большие проблемы", - отметил экономист.

Помимо финансов, эксперт назвал еще один критический ресурс, без которого Москва не сможет продолжать боевые действия в нынешнем темпе.

"Откуда взять ресурсы еще на два года войны нынешней интенсивности - непонятно. Финансы и топливо - это ключевые ресурсы, необходимые для продолжения войны", - пояснил Новак.

Потери России - новости

Как сообщал Главред, по оценке The Economist, потери российской армии в 2026 году могут составить около 230 тысяч погибших. Прогноз основан на данных Росстата, похищенных хакерами, и собственной математической модели издания. Если динамика сохранится, этот год станет рекордным по безвозвратным потерям.

Президент Владимир Зеленский подвел итоги октября на фронте. По его словам, за месяц российская армия потеряла убитыми и тяжелоранеными 54 400 оккупантов. Это стало одним из двух рекордов октября.

Аналитики CSIS оценивали общие потери РФ с начала полномасштабного вторжения примерно в 1,4 млн военнослужащих. На этом фоне в Кремле могут готовить новую мобилизацию. В 2026 году средние ежемесячные потери российской армии оценивались примерно в 30 тысяч человек.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Минобороны РФ Россия Мобилизация в России экономика России
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Счета и сейфы украинцев внесут в единый реестр - кто получит к ним доступ

Счета и сейфы украинцев внесут в единый реестр - кто получит к ним доступ

21:11Экономика
Есть погибший, среди 10 раненых - ребенок: РФ нанесла удар по Павлограду

Есть погибший, среди 10 раненых - ребенок: РФ нанесла удар по Павлограду

20:25Украина
Куба готовится к военному вторжению США: заявление президента

Куба готовится к военному вторжению США: заявление президента

19:49Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке дракона за 45 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке дракона за 45 с

Почему в ноябре стоит вылить уксус в слив: совет сантехника

Почему в ноябре стоит вылить уксус в слив: совет сантехника

Голубая ель приживется из веточки — простой способ размножения

Голубая ель приживется из веточки — простой способ размножения

Китайский гороскоп на завтра, 15 ноября: Петухам - компания, Тиграм - возвращение

Китайский гороскоп на завтра, 15 ноября: Петухам - компания, Тиграм - возвращение

Не только разбитое зеркало: 6 предметов, которые считаются источником негатива

Не только разбитое зеркало: 6 предметов, которые считаются источником негатива

Последние новости

21:11

Счета и сейфы украинцев внесут в единый реестр - кто получит к ним доступ

20:59

Бесплатный проезд в Киеве: в Раде раскрыли, кто сможет ездить по льготе

20:28

Рекордные потери и дыра в бюджете: в РФ впервые заговорили о нежелании идти на войну

20:25

Есть погибший, среди 10 раненых - ребенок: РФ нанесла удар по Павлограду

19:55

Простое решене главной проблемы водителей: как предотвратить запотевание стеклаВидео

Будут работать на свой страх и риск: юрист — о последствиях новых правил Кабмина во время тревогБудут работать на свой страх и риск: юрист — о последствиях новых правил Кабмина во время тревог
19:49

Куба готовится к военному вторжению США: заявление президента

19:10

Зачем Путин предложил перемирие в Константиновке: Копытько назвал причинымнение

19:09

Тест на IQ: нужно найти 5 отличий на картинке с бегуном за 11 секунд

19:05

Большинство киевлян может остаться без горячей воды: кому грозит отключение

Реклама
18:55

Скрытый контроль на дорогах расширят: где появятся авто-"фантомы" полиции

18:51

Украинцам придётся платить больше за жильё: каким будет налог в 2027 году

18:36

Украинцам смягчили отключения света: какими будут графики 15 ноября

18:28

Условий пока нет: в Раде дали тревожный прогноз по срокам окончания войны

18:23

Вселенная готовит награду: три знака зодиака скоро сорвут куш

18:19

Голубая ель приживется из веточки — простой способ размножения

17:58

Отопление без переплат: простые хитрости помогут резко сократить счетаВидео

17:40

Морские дроны Украины освоили новые задачи на суше: разработчики не ожидали такого

17:35

Домой могут вернуться 1000 украинцев: Лубинец сообщил о новом обмене

17:25

"Было больно": Фреймут показала изменения после пластической операции

17:21

Медведка не переносит одну смесь: как избавиться от вредителя на огороде осенью

Реклама
17:08

В РФ заговорили о ликвидации Зеленского: пропагандисты сделали заявление

17:07

"Я выживу?": полицейский прикрыл собой ребенка во время удара дрона в Сумщине

17:04

Петухи начинают петь задолго до рассвета: ученые объяснили причину

17:00

В Запорожье десятки пострадавших после ударов РФ, среди раненых - детиФото

16:46

У проветривания зимой есть правила: сколько минут нужно для свежего воздуха

16:39

О мышах можно будет забыть: простой способ быстро очистить дом от грызуновВидео

16:28

"Детям доверять нельзя": Киркоров принял неожиданное решение

16:23

Любовь, деньги и неожиданности: что сулит гороскоп каждому знаку зодиака

16:17

Дания готовит для Украины помощь на сотни миллионов евро – Зеленский

16:11

Счета за свет станут меньше: 6 бытовых привычек, помогающих экономить

16:10

В Киеве частично закроют одну из линий метро: в Раде назвали сроки

15:57

Проблемы останутся позади: четыре знака китайского зодиака станут счастливее

15:49

До 15% предприятий потеряют статус критических - что изменится в бронировании

15:44

Как утеплиться зимой и выглядеть модно: 5 лайфхаков стилисткиВидео

15:41

Осенняя обрезка вишни и черешни может оставить без ягод: что делать вместо секатора

15:34

Абсурдное требование и фарс вместо переговоров: в Сенате США резко ответили РФ

15:13

Трамп и Путин хотят встретиться в Китае, но Си Цзиньпин против - Reuters

15:12

Зачем класть один ботинок в сейф в отеле: стюардесса рассказала о необычном трюке

14:48

Зацветет уже в первый год: хитрый способ осенней посадки гортензииВидео

14:45

Путин хочет перекроить границы Европы: Зеленский рассказал, какие страны под угрозой

Реклама
14:39

Как правильно обрезать малину и ежевику на зиму: секреты садоводов

14:10

Пуховик слипся после стирки: как вернуть ему прежний вид

14:00

Умер народный артист Украины: голос Дамблдора из "Гарри Поттера"

13:52

Ракета и радар готовы: Зеленский сказал, на каком этапе находится проект FREYJA

13:38

Три ложки и вода: простой способ избавиться от старых пятен на белой одежде

13:36

Ни оружия, ни новых денег: одна из стран ЕС отказалась помогать Украине

13:18

Пергамент не стоит сразу выбрасывать — сколько раз его можно использовать

13:15

НАТО в обмен на выход ВСУ из Донбасса: Зеленский раскрыл новые детали переговоров

13:07

Горят резервуары с нефтью и топливный склад на аэродроме: детали ударов по РФ

13:01

"Пела и плакала": муж Федишин рассказал о состоянии певицы после потери дочери

Новости Украины
ПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять