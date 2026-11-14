Рекордные потери и дыра в бюджете: в РФ впервые заговорили о нежелании идти на войну

Власти Башкортостана урезают выплаты за контракты на 1 млрд рублей, хотя республика лидирует в РФ по числу погибших на войне.

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Власти РФ столкнулись с нежеланием россиян воевать против Украины / Коллаж: Главред, фото: ГУР Минобороны Украины, Генеральный штаб ВСУ/Facebook

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Башкортостан урезает выплаты за контракты с 13,6 до 12,6 млрд рублей

Республика лидирует в РФ по числу подтвержденных погибших

Дефицит бюджета региона за полгода достиг 17,1 млрд рублей

Башкортостан стал первым регионом страны-агрессора РФ, власти которого официально признали: желающих подписывать контракт с Минобороны России становится меньше. На фоне давних проблем Кремля с набором контрактников это зафиксировано в пояснительной записке к проекту бюджета республики на 2027-2028 годы, датированной 11 ноября.

Об этом сообщила русская служба The Moscow Times.

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Именно этим власти объясняют сокращение финансирования единовременных выплат за заключение контрактов - с 13,6 млрд до 12,6 млрд рублей. В документе прямо указано, что причиной стало "снижение количества граждан, заключающих контракт на прохождение военной службы".

При этом размер самой выплаты новобранцам местные власти пока не меняют. Он составляет 1 млн рублей, что соответствует среднему показателю по России.

Сколько жителей Башкортостана погибли на войне

По количеству подтвержденных смертей участников так называемой "СВО" Башкортостан занимает первое место среди российских регионов. В начале 2023 года республика вошла в пятерку регионов с наибольшим числом погибших, а в сентябре 2024 года возглавила этот список и с тех пор его не покидает.

В июле 2026 года Башкортостан стал первым регионом РФ, где число подтвержденных погибших превысило 10 тысяч. По данным "Медиазоны", к ноябрю этот показатель вырос до 11 990 человек.

Подтвержденные потери составляют почти 0,3% населения республики. Это сопоставимо с официальными потерями Советского Союза за всю войну в Афганистане в 1979-1989 годах - тогда погибли 15 051 человек.

Почему Башкортостану не хватает денег

Параллельно республика столкнулась с серьезными финансовыми проблемами. Одной из причин стало сокращение поступлений от налога на прибыль на 38%. По итогам первого полугодия 2026 года дефицит бюджета Башкортостана достиг 17,1 млрд рублей - почти 71% от суммы, запланированной на весь год.

Из-за нехватки средств региональные власти экономят на уличном освещении, в 20 раз сократили выплаты родственникам погибших военных и продают активы. В частности, Роснефти передали оставшийся у республики пакет акций Башнефти.

О сложной финансовой ситуации еще в августе говорил глава Башкортостана Радий Хабиров. Он объяснил продажу имущества тем, что брать займы на рынке слишком дорого.

"В условиях, когда денег не хватает, естественным процессом является продажа того, что находится в собственности, поскольку занимать на рынке дорого", - заявил Хабиров.

Почему Украине важно наносить удары по российским НПЗ / Инфографика: Главред

Сколько еще Россия сможет финансировать войну?

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак в интервью Главреду усомнился в прогнозах, согласно которым Россия способна воевать до 2028 года и дольше. По его словам, главная проблема Кремля - деньги.

"Честно говоря, мне трудно представить, на чем основаны прогнозы о том, что Россия способна воевать до 2028-го или 2030 года. Как говорил Наполеон, война - это три вещи: деньги, деньги и еще раз деньги. А с деньгами у России, мягко говоря, большие проблемы", - отметил экономист.

Помимо финансов, эксперт назвал еще один критический ресурс, без которого Москва не сможет продолжать боевые действия в нынешнем темпе.

"Откуда взять ресурсы еще на два года войны нынешней интенсивности - непонятно. Финансы и топливо - это ключевые ресурсы, необходимые для продолжения войны", - пояснил Новак.

Потери России - новости

Как сообщал Главред, по оценке The Economist, потери российской армии в 2026 году могут составить около 230 тысяч погибших. Прогноз основан на данных Росстата, похищенных хакерами, и собственной математической модели издания. Если динамика сохранится, этот год станет рекордным по безвозвратным потерям.

Президент Владимир Зеленский подвел итоги октября на фронте. По его словам, за месяц российская армия потеряла убитыми и тяжелоранеными 54 400 оккупантов. Это стало одним из двух рекордов октября.

Аналитики CSIS оценивали общие потери РФ с начала полномасштабного вторжения примерно в 1,4 млн военнослужащих. На этом фоне в Кремле могут готовить новую мобилизацию. В 2026 году средние ежемесячные потери российской армии оценивались примерно в 30 тысяч человек.

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