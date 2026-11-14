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У проветривания зимой есть правила: сколько минут нужно для свежего воздуха

Марина Иваненко
14 ноября 2026, 16:46
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Проветривать дом нужно даже в мороз. Норвежские специалисты советуют открывать окна три раза в день, чтобы снизить влажность и предотвратить появление плесени.
Проветривание булинка зимой
Проветривание булинка зимой / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Как правильно проветривать дом зимой
  • Почему не стоит надолго оставлять окна открытыми
  • Какая температура помогает избежать влаги

Зимой многие люди стараются как можно реже открывать окна, чтобы не выпускать тепло из дома. Однако такая привычка может привести к накоплению влаги, появлению конденсата и даже плесени. В Норвегии для решения этой проблемы используют простое правило: проветривать помещение три раза в день по 5–10 минут, даже в сильные морозы. Главред расскажет подробнее.

Издание Newsweek отмечает, что короткое, но регулярное проветривание помогает бороться с избыточной влажностью и образованием конденсата на окнах.

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Почему зимой важно проветривать жилье

Когда наступают холода, многие люди избегают открывать окна, опасаясь потери тепла. Однако из-за этого в помещении постепенно скапливается влага. Особенно заметной проблема становится тогда, когда белье сушат в комнатах.

Конденсат образуется, когда тёплый влажный воздух внутри дома соприкасается с холодной поверхностью оконного стекла. Чаще всего это происходит в конце осени и зимой, когда разница между температурой на улице и в помещении особенно ощутима.

Если капли воды регулярно не убирать, при сильных морозах они могут даже замерзать на внутренней поверхности окон.

Основными источниками избыточной влажности в доме являются:

  • сушка выстиранного белья в помещении;
  • приготовление пищи без использования вытяжки;
  • длительный горячий душ;
  • недостаточная или отсутствующая вентиляция.

Правило трёх проветриваний помогает избавиться от влаги

Норвежские специалисты советуют открывать окна три раза в день на 5–10 минут. Такой способ позволяет быстро заменить влажный воздух в помещении свежим, не охлаждая чрезмерно стены и мебель.

Особенно эффективным считается интенсивное сквозное проветривание. Для этого нужно одновременно открыть несколько окон, чтобы образовался поток воздуха. Через несколько минут влажный воздух выйдет наружу, а свежий попадет внутрь.

Такой подход отличается от постоянно приоткрытого окна. Если держать его открытым в течение длительного времени, помещение и поверхности в нём будут постепенно охлаждаться, а для восстановления комфортной температуры потребуется больше энергии.

Особое внимание стоит уделять спальням и ванным комнатам. Именно там из-за дыхания, водных процедур и недостаточной вентиляции часто скапливается больше влаги.

Если белье сушат в комнате, её также нужно регулярно проветривать. Кроме того, важно следить, чтобы вентиляционные отверстия оставались чистыми и не были заблокированы.

Почему шторы и жалюзи могут усиливать образование конденсата

Зимой многие люди держат шторы и жалюзи постоянно закрытыми, пытаясь сохранить тепло. Однако это может препятствовать циркуляции тёплого воздуха у окон.

Между тканью и стеклом образуется зона с более холодным воздухом. Если влажность в помещении высокая, на поверхности окон может быстрее скапливаться конденсат.

Чтобы снизить риск появления влаги, следует соблюдать несколько рекомендаций:

Не препятствовать циркуляции теплого воздуха от радиаторов у окон.

Каждое утро вытирать конденсат со стекол и оконных рам сухой тканью или бумажным полотенцем.

Поддерживать относительную влажность воздуха примерно на уровне 40–45%, контролируя её с помощью комнатного гигрометра.

Видео о том, как правильно проветривать квартиру зимой и летом, можно посмотреть здесь:

Какую температуру поддерживать зимой и почему важны современные окна

Для комфортного микроклимата в доме специалисты рекомендуют поддерживать относительно стабильную температуру на уровне 20–21 градуса.

Особое внимание следует уделять домам, в которых старые окна заменили на современные пластиковые или алюминиевые конструкции. Они лучше герметизируют помещение и помогают сохранять тепло, однако в то же время уменьшают естественный воздухообмен, который раньше происходил через щели в старых деревянных рамах.

Запотевшие окна, капли воды на рамах и стойкий запах сырости могут свидетельствовать о недостаточной вентиляции. Если такие признаки появляются регулярно, стоит пересмотреть режим проветривания и проверить работу вентиляционной системы.

Кратковременное проветривание несколько раз в день - один из простых способов снизить избыточную влажность и риск появления плесени, не отказываясь от комфортной температуры в доме.

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