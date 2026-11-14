У проветривания зимой есть правила: сколько минут нужно для свежего воздуха

Проветривать дом нужно даже в мороз. Норвежские специалисты советуют открывать окна три раза в день, чтобы снизить влажность и предотвратить появление плесени.

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Проветривание булинка зимой / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Как правильно проветривать дом зимой

Почему не стоит надолго оставлять окна открытыми

Какая температура помогает избежать влаги

Зимой многие люди стараются как можно реже открывать окна, чтобы не выпускать тепло из дома. Однако такая привычка может привести к накоплению влаги, появлению конденсата и даже плесени. В Норвегии для решения этой проблемы используют простое правило: проветривать помещение три раза в день по 5–10 минут, даже в сильные морозы. Главред расскажет подробнее.

Издание Newsweek отмечает, что короткое, но регулярное проветривание помогает бороться с избыточной влажностью и образованием конденсата на окнах.

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Почему зимой важно проветривать жилье

Когда наступают холода, многие люди избегают открывать окна, опасаясь потери тепла. Однако из-за этого в помещении постепенно скапливается влага. Особенно заметной проблема становится тогда, когда белье сушат в комнатах.

Конденсат образуется, когда тёплый влажный воздух внутри дома соприкасается с холодной поверхностью оконного стекла. Чаще всего это происходит в конце осени и зимой, когда разница между температурой на улице и в помещении особенно ощутима.

Если капли воды регулярно не убирать, при сильных морозах они могут даже замерзать на внутренней поверхности окон.

Основными источниками избыточной влажности в доме являются:

сушка выстиранного белья в помещении;

приготовление пищи без использования вытяжки;

длительный горячий душ;

недостаточная или отсутствующая вентиляция.

Правило трёх проветриваний помогает избавиться от влаги

Норвежские специалисты советуют открывать окна три раза в день на 5–10 минут. Такой способ позволяет быстро заменить влажный воздух в помещении свежим, не охлаждая чрезмерно стены и мебель.

Особенно эффективным считается интенсивное сквозное проветривание. Для этого нужно одновременно открыть несколько окон, чтобы образовался поток воздуха. Через несколько минут влажный воздух выйдет наружу, а свежий попадет внутрь.

Такой подход отличается от постоянно приоткрытого окна. Если держать его открытым в течение длительного времени, помещение и поверхности в нём будут постепенно охлаждаться, а для восстановления комфортной температуры потребуется больше энергии.

Особое внимание стоит уделять спальням и ванным комнатам. Именно там из-за дыхания, водных процедур и недостаточной вентиляции часто скапливается больше влаги.

Если белье сушат в комнате, её также нужно регулярно проветривать. Кроме того, важно следить, чтобы вентиляционные отверстия оставались чистыми и не были заблокированы.

Почему шторы и жалюзи могут усиливать образование конденсата

Зимой многие люди держат шторы и жалюзи постоянно закрытыми, пытаясь сохранить тепло. Однако это может препятствовать циркуляции тёплого воздуха у окон.

Между тканью и стеклом образуется зона с более холодным воздухом. Если влажность в помещении высокая, на поверхности окон может быстрее скапливаться конденсат.

Чтобы снизить риск появления влаги, следует соблюдать несколько рекомендаций:

Не препятствовать циркуляции теплого воздуха от радиаторов у окон.

Каждое утро вытирать конденсат со стекол и оконных рам сухой тканью или бумажным полотенцем.

Поддерживать относительную влажность воздуха примерно на уровне 40–45%, контролируя её с помощью комнатного гигрометра.

Видео о том, как правильно проветривать квартиру зимой и летом, можно посмотреть здесь:

Какую температуру поддерживать зимой и почему важны современные окна

Для комфортного микроклимата в доме специалисты рекомендуют поддерживать относительно стабильную температуру на уровне 20–21 градуса.

Особое внимание следует уделять домам, в которых старые окна заменили на современные пластиковые или алюминиевые конструкции. Они лучше герметизируют помещение и помогают сохранять тепло, однако в то же время уменьшают естественный воздухообмен, который раньше происходил через щели в старых деревянных рамах.

Запотевшие окна, капли воды на рамах и стойкий запах сырости могут свидетельствовать о недостаточной вентиляции. Если такие признаки появляются регулярно, стоит пересмотреть режим проветривания и проверить работу вентиляционной системы.

Кратковременное проветривание несколько раз в день - один из простых способов снизить избыточную влажность и риск появления плесени, не отказываясь от комфортной температуры в доме.

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