Счета за свет станут меньше: 6 бытовых привычек, помогающих экономить

Для экономии электроэнергии не нужны дорогие покупки. Шесть простых привычек помогут сократить потребление электроэнергии и сэкономить деньги.

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Экономия электроэнергии / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Как сократить расходы на электроэнергию

Какие приборы потребляют электроэнергию без необходимости

Какие привычки помогут сэкономить за год

Экономить электроэнергию можно, не отказываясь от привычного комфорта и не сидя постоянно в темноте. Иногда достаточно изменить несколько повседневных привычек, чтобы заметно сократить расходы на коммунальные услуги. Причем для этого не обязательно покупать новую бытовую технику или делать дорогой ремонт. Главред расскажет подробнее.

О простых способах сократить потребление электроэнергии рассказало издание Meglepetés. По словам финансового эксперта и основателя MoneySavingExpert Мартина Льюиса, даже небольшие изменения в использовании бытовых приборов могут помочь семье сэкономить десятки тысяч форинтов в течение года.

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Эксперт отмечает, что один из самых эффективных способов сократить счета - уменьшить ненужное потребление электроэнергии. Для этого стоит обратить внимание на несколько моментов, которые часто остаются без внимания.

Не оставляйте бытовые приборы в режиме ожидания

Телевизоры, игровые консоли, компьютеры и даже кофеварки могут продолжать потреблять электроэнергию, когда ими никто не пользуется. Такой режим называют режимом ожидания, а потребление электричества в это время - скрытым или фантомным.

По отдельности каждый прибор потребляет немного электроэнергии, однако за длительное время затраты накапливаются. Поэтому стоит полностью выключать технику, которая не требует постоянного подключения к сети.

Удобным решением может стать удлинитель с выключателем. Он позволяет одним нажатием кнопки отключить от питания сразу несколько устройств, например телевизор, игровую приставку и другую технику.

Видео о том, где можно сэкономить на отоплении, можно посмотреть здесь:

Замените старые лампочки на светодиодные

Обычные лампы накаливания потребляют значительно больше электроэнергии, чем современные светодиодные аналоги. Кроме того, LED-лампы имеют более длительный срок службы, поэтому их замена помогает экономить не только на электричестве, но и на покупке новых источников освещения.

Эксперт по устойчивому развитию и экологическая журналистка Фредрика Сайрен также советует использовать энергосберегающие светодиодные лампы и выключать освещение в комнатах, где никого нет.

Сначала замена всех лампочек в квартире может показаться дополнительными расходами. Однако благодаря меньшему потреблению электроэнергии такая инвестиция постепенно окупается.

Максимально используйте естественное освещение

Еще одна распространенная привычка, которая увеличивает счета, - включать свет днем, даже когда в комнате достаточно естественного освещения.

Вместо того чтобы сразу нажимать на выключатель, стоит открыть шторы или поднять жалюзи. Это особенно актуально для комнат с большими окнами, куда в течение дня попадает много солнечного света.

Такой подход помогает реже пользоваться искусственным освещением и сокращает ненужное потребление электроэнергии.

Стирайте белье при более низкой температуре

Стиральная и сушильная машины относятся к бытовым приборам, которые могут существенно влиять на потребление электроэнергии. Поэтому стоит пересмотреть привычные настройки стирки.

Современные моющие средства хорошо справляются с загрязнениями даже при более низких температурах. Поэтому далеко не каждая загрузка требует использования горячей воды и длительных программ.

Также важно запускать стиральную машину с полной загрузкой, если это соответствует рекомендациям производителя, и не использовать лишние циклы стирки. Это позволит уменьшить количество запусков техники и общие расходы электроэнергии.

Отключайте от сети приборы, которыми не пользуетесь

Во многих домах зарядные устройства для телефонов, старые радиоприемники, принтеры и игровые консоли постоянно остаются подключенными к розеткам.

Даже если устройства не используются, некоторые из них продолжают потреблять электроэнергию. Поэтому стоит периодически проверять, какая техника остается подключенной без необходимости.

Особое внимание следует уделять устройствам, работающим в режиме ожидания. Если устройство не нужно использовать постоянно, его лучше полностью выключить и отключить от сети.

Сколько можно сэкономить за год

Использование светодиодных ламп, отказ от излишнего потребления электроэнергии в режиме ожидания, стирка при более низких температурах и рациональное использование бытовой техники помогают постепенно сократить расходы.

По оценкам, приведенным в издании Meglepetés, сочетание нескольких таких привычек может обеспечить среднему домохозяйству экономию в десятки тысяч форинтов в год.

Для этого не нужны дорогие покупки, сложный ремонт или существенные ограничения в повседневной жизни. Часто достаточно более внимательно относиться к использованию электроприборов и избавиться от привычек, из-за которых электроэнергия расходуется без реальной необходимости.

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