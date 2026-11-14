Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Счета за свет станут меньше: 6 бытовых привычек, помогающих экономить

Марина Иваненко
14 ноября 2026, 16:11
google news Подпишитесь
на нас в Google
Для экономии электроэнергии не нужны дорогие покупки. Шесть простых привычек помогут сократить потребление электроэнергии и сэкономить деньги.
Экономия электроэнергии
Экономия электроэнергии / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Как сократить расходы на электроэнергию
  • Какие приборы потребляют электроэнергию без необходимости
  • Какие привычки помогут сэкономить за год

Экономить электроэнергию можно, не отказываясь от привычного комфорта и не сидя постоянно в темноте. Иногда достаточно изменить несколько повседневных привычек, чтобы заметно сократить расходы на коммунальные услуги. Причем для этого не обязательно покупать новую бытовую технику или делать дорогой ремонт. Главред расскажет подробнее.

О простых способах сократить потребление электроэнергии рассказало издание Meglepetés. По словам финансового эксперта и основателя MoneySavingExpert Мартина Льюиса, даже небольшие изменения в использовании бытовых приборов могут помочь семье сэкономить десятки тысяч форинтов в течение года.

видео дня

Эксперт отмечает, что один из самых эффективных способов сократить счета - уменьшить ненужное потребление электроэнергии. Для этого стоит обратить внимание на несколько моментов, которые часто остаются без внимания.

Не оставляйте бытовые приборы в режиме ожидания

Телевизоры, игровые консоли, компьютеры и даже кофеварки могут продолжать потреблять электроэнергию, когда ими никто не пользуется. Такой режим называют режимом ожидания, а потребление электричества в это время - скрытым или фантомным.

По отдельности каждый прибор потребляет немного электроэнергии, однако за длительное время затраты накапливаются. Поэтому стоит полностью выключать технику, которая не требует постоянного подключения к сети.

Удобным решением может стать удлинитель с выключателем. Он позволяет одним нажатием кнопки отключить от питания сразу несколько устройств, например телевизор, игровую приставку и другую технику.

Видео о том, где можно сэкономить на отоплении, можно посмотреть здесь:

Замените старые лампочки на светодиодные

Обычные лампы накаливания потребляют значительно больше электроэнергии, чем современные светодиодные аналоги. Кроме того, LED-лампы имеют более длительный срок службы, поэтому их замена помогает экономить не только на электричестве, но и на покупке новых источников освещения.

Эксперт по устойчивому развитию и экологическая журналистка Фредрика Сайрен также советует использовать энергосберегающие светодиодные лампы и выключать освещение в комнатах, где никого нет.

Сначала замена всех лампочек в квартире может показаться дополнительными расходами. Однако благодаря меньшему потреблению электроэнергии такая инвестиция постепенно окупается.

Максимально используйте естественное освещение

Еще одна распространенная привычка, которая увеличивает счета, - включать свет днем, даже когда в комнате достаточно естественного освещения.

Вместо того чтобы сразу нажимать на выключатель, стоит открыть шторы или поднять жалюзи. Это особенно актуально для комнат с большими окнами, куда в течение дня попадает много солнечного света.

Такой подход помогает реже пользоваться искусственным освещением и сокращает ненужное потребление электроэнергии.

Стирайте белье при более низкой температуре

Стиральная и сушильная машины относятся к бытовым приборам, которые могут существенно влиять на потребление электроэнергии. Поэтому стоит пересмотреть привычные настройки стирки.

Современные моющие средства хорошо справляются с загрязнениями даже при более низких температурах. Поэтому далеко не каждая загрузка требует использования горячей воды и длительных программ.

Также важно запускать стиральную машину с полной загрузкой, если это соответствует рекомендациям производителя, и не использовать лишние циклы стирки. Это позволит уменьшить количество запусков техники и общие расходы электроэнергии.

Отключайте от сети приборы, которыми не пользуетесь

Во многих домах зарядные устройства для телефонов, старые радиоприемники, принтеры и игровые консоли постоянно остаются подключенными к розеткам.

Даже если устройства не используются, некоторые из них продолжают потреблять электроэнергию. Поэтому стоит периодически проверять, какая техника остается подключенной без необходимости.

Особое внимание следует уделять устройствам, работающим в режиме ожидания. Если устройство не нужно использовать постоянно, его лучше полностью выключить и отключить от сети.

Сколько можно сэкономить за год

Использование светодиодных ламп, отказ от излишнего потребления электроэнергии в режиме ожидания, стирка при более низких температурах и рациональное использование бытовой техники помогают постепенно сократить расходы.

По оценкам, приведенным в издании Meglepetés, сочетание нескольких таких привычек может обеспечить среднему домохозяйству экономию в десятки тысяч форинтов в год.

Для этого не нужны дорогие покупки, сложный ремонт или существенные ограничения в повседневной жизни. Часто достаточно более внимательно относиться к использованию электроприборов и избавиться от привычек, из-за которых электроэнергия расходуется без реальной необходимости.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Абсурдное требование и фарс вместо переговоров: в Сенате США резко ответили РФ

Абсурдное требование и фарс вместо переговоров: в Сенате США резко ответили РФ

15:34Мир
Трамп и Путин хотят встретиться в Китае, но Си Цзиньпин против - Reuters

Трамп и Путин хотят встретиться в Китае, но Си Цзиньпин против - Reuters

15:13Мир
Путин хочет перекроить границы Европы: Зеленский рассказал, какие страны под угрозой

Путин хочет перекроить границы Европы: Зеленский рассказал, какие страны под угрозой

14:45Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке дракона за 45 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке дракона за 45 с

Почему в ноябре стоит вылить уксус в слив: совет сантехника

Почему в ноябре стоит вылить уксус в слив: совет сантехника

Гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября: Львам — новые идеи, Рыбам — шанс на успех

Гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября: Львам — новые идеи, Рыбам — шанс на успех

Магнитные бури 14–15 ноября: готовит ли Солнце неприятный сюрприз на выходные

Магнитные бури 14–15 ноября: готовит ли Солнце неприятный сюрприз на выходные

Нужно ли выключать бойлер на ночь: эксперты объяснили, как платить меньше

Нужно ли выключать бойлер на ночь: эксперты объяснили, как платить меньше

Последние новости

16:46

У проветривания зимой есть правила: сколько минут нужно для свежего воздуха

16:39

О мышах можно будет забыть: простой способ быстро очистить дом от грызуновВидео

16:28

"Детям доверять нельзя": Киркоров принял неожиданное решение

16:23

Любовь, деньги и неожиданности: что сулит гороскоп каждому знаку зодиака

16:17

Дания готовит для Украины помощь на сотни миллионов евро – Зеленский

Будут работать на свой страх и риск: юрист — о последствиях новых правил Кабмина во время тревогБудут работать на свой страх и риск: юрист — о последствиях новых правил Кабмина во время тревог
16:11

Счета за свет станут меньше: 6 бытовых привычек, помогающих экономить

16:10

В Киеве частично закроют одну из линий метро: в Раде назвали сроки

15:57

Проблемы останутся позади: четыре знака китайского зодиака станут счастливее

15:49

До 15% предприятий потеряют статус критических - что изменится в бронировании

Реклама
15:44

Как утеплиться зимой и выглядеть модно: 5 лайфхаков стилисткиВидео

15:41

Осенняя обрезка вишни и черешни может оставить без ягод: что делать вместо секатора

15:34

Абсурдное требование и фарс вместо переговоров: в Сенате США резко ответили РФ

15:13

Трамп и Путин хотят встретиться в Китае, но Си Цзиньпин против - Reuters

15:12

Зачем класть один ботинок в сейф в отеле: стюардесса рассказала о необычном трюке

14:48

Зацветет уже в первый год: хитрый способ осенней посадки гортензииВидео

14:45

Путин хочет перекроить границы Европы: Зеленский рассказал, какие страны под угрозой

14:39

Как правильно обрезать малину и ежевику на зиму: секреты садоводов

14:10

Пуховик слипся после стирки: как вернуть ему прежний вид

14:00

Умер народный артист Украины: голос Дамблдора из "Гарри Поттера"

13:52

Ракета и радар готовы: Зеленский сказал, на каком этапе находится проект FREYJA

Реклама
13:38

Три ложки и вода: простой способ избавиться от старых пятен на белой одежде

13:36

Ни оружия, ни новых денег: одна из стран ЕС отказалась помогать Украине

13:18

Пергамент не стоит сразу выбрасывать — сколько раз его можно использовать

13:15

НАТО в обмен на выход ВСУ из Донбасса: Зеленский раскрыл новые детали переговоров

13:07

Горят резервуары с нефтью и топливный склад на аэродроме: детали ударов по РФ

13:01

"Пела и плакала": муж Федишин рассказал о состоянии певицы после потери дочери

12:52

Владельцы домов массово убирают брусчатку со дворов: что кладут вместо неё

12:49

На 2,5 см за 50 лет: почему уши не растут, но с возрастом становятся больше

12:28

Зеленский впервые прокомментировал столкновения на Борщаговке: что сказал

12:25

"Это было впервые": Зеленский раскрыл предложение США на переговорах и планы РФ

12:01

"Примитивный ход": Зеленский раскрыл замысел Путина в отношении Константиновки

11:58

Любовный гороскоп на 16–22 ноября: Овнам — доверие, Ракам — гармония

11:51

"Дров наломала": Настя Каменских разрыдалась, вспоминая КиевВидео

11:42

Можно ли замораживать молоко в коробке: важное правило, о котором стоит знать

11:38

РФ модернизировала "Искандеры" для ударов по мостам: что задумал Кремль

11:37

Куда выбрасывать рыбную косточку и как есть устрицы: правила этикета

11:36

Гороскоп на завтра, 15 ноября: Стрельцам — волнения, Рыбам — улучшение

11:20

Почти 50 тысяч семей без света: Россия ударила по энергообъекту на Одещине

11:13

Макияж может добавить возраста: какие привычки стоит изменить женщинам после 50

11:07

Китайский гороскоп на завтра, 15 ноября: Петухам - компания, Тиграм - возвращение

Реклама
10:55

Не только разбитое зеркало: 6 предметов, которые считаются источником негатива

10:51

Маринованная клюква вместо соуса: как приготовить ягоды в пряном сиропе

10:43

За несколько минут и без плиты: необычная закуска из манго к празднику

10:36

В Запорожье полностью перекрыли движение по дамбе ДнепроГЭС: какие пути объезда

10:26

Гороскоп Таро на неделю с 16 по 22 ноября: Тельцам — шанс, Ракам — гармония

10:17

Комаров отправится в новую страну: где будет сниматься "Мир наизнанку"

09:54

Мощный пожар под Киевом: дрон атаковал складские помещения в Вышгороде

09:50

"Поливать такой грязью": Астафьева жестко ответила Наталье Сумской

09:50

Сенаторы США выдвинули требование к Маску в связи с ограничением Starlink в Украине

09:27

Из неё не едят: зачем на праздничный стол ставят сервировочную тарелку

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости ЗапорожьяНовости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости Днепра
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять