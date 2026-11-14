Счета за свет станут меньше: 6 бытовых привычек, помогающих экономить

О чём вы узнаете:
- Как сократить расходы на электроэнергию
- Какие приборы потребляют электроэнергию без необходимости
- Какие привычки помогут сэкономить за год
Экономить электроэнергию можно, не отказываясь от привычного комфорта и не сидя постоянно в темноте. Иногда достаточно изменить несколько повседневных привычек, чтобы заметно сократить расходы на коммунальные услуги. Причем для этого не обязательно покупать новую бытовую технику или делать дорогой ремонт. Главред расскажет подробнее.
О простых способах сократить потребление электроэнергии рассказало издание Meglepetés. По словам финансового эксперта и основателя MoneySavingExpert Мартина Льюиса, даже небольшие изменения в использовании бытовых приборов могут помочь семье сэкономить десятки тысяч форинтов в течение года.
Эксперт отмечает, что один из самых эффективных способов сократить счета - уменьшить ненужное потребление электроэнергии. Для этого стоит обратить внимание на несколько моментов, которые часто остаются без внимания.
Не оставляйте бытовые приборы в режиме ожидания
Телевизоры, игровые консоли, компьютеры и даже кофеварки могут продолжать потреблять электроэнергию, когда ими никто не пользуется. Такой режим называют режимом ожидания, а потребление электричества в это время - скрытым или фантомным.
По отдельности каждый прибор потребляет немного электроэнергии, однако за длительное время затраты накапливаются. Поэтому стоит полностью выключать технику, которая не требует постоянного подключения к сети.
Удобным решением может стать удлинитель с выключателем. Он позволяет одним нажатием кнопки отключить от питания сразу несколько устройств, например телевизор, игровую приставку и другую технику.
Видео о том, где можно сэкономить на отоплении, можно посмотреть здесь:
Замените старые лампочки на светодиодные
Обычные лампы накаливания потребляют значительно больше электроэнергии, чем современные светодиодные аналоги. Кроме того, LED-лампы имеют более длительный срок службы, поэтому их замена помогает экономить не только на электричестве, но и на покупке новых источников освещения.
Эксперт по устойчивому развитию и экологическая журналистка Фредрика Сайрен также советует использовать энергосберегающие светодиодные лампы и выключать освещение в комнатах, где никого нет.
Сначала замена всех лампочек в квартире может показаться дополнительными расходами. Однако благодаря меньшему потреблению электроэнергии такая инвестиция постепенно окупается.
Максимально используйте естественное освещение
Еще одна распространенная привычка, которая увеличивает счета, - включать свет днем, даже когда в комнате достаточно естественного освещения.
Вместо того чтобы сразу нажимать на выключатель, стоит открыть шторы или поднять жалюзи. Это особенно актуально для комнат с большими окнами, куда в течение дня попадает много солнечного света.
Такой подход помогает реже пользоваться искусственным освещением и сокращает ненужное потребление электроэнергии.
Стирайте белье при более низкой температуре
Стиральная и сушильная машины относятся к бытовым приборам, которые могут существенно влиять на потребление электроэнергии. Поэтому стоит пересмотреть привычные настройки стирки.
Современные моющие средства хорошо справляются с загрязнениями даже при более низких температурах. Поэтому далеко не каждая загрузка требует использования горячей воды и длительных программ.
Также важно запускать стиральную машину с полной загрузкой, если это соответствует рекомендациям производителя, и не использовать лишние циклы стирки. Это позволит уменьшить количество запусков техники и общие расходы электроэнергии.
Отключайте от сети приборы, которыми не пользуетесь
Во многих домах зарядные устройства для телефонов, старые радиоприемники, принтеры и игровые консоли постоянно остаются подключенными к розеткам.
Даже если устройства не используются, некоторые из них продолжают потреблять электроэнергию. Поэтому стоит периодически проверять, какая техника остается подключенной без необходимости.
Особое внимание следует уделять устройствам, работающим в режиме ожидания. Если устройство не нужно использовать постоянно, его лучше полностью выключить и отключить от сети.
Сколько можно сэкономить за год
Использование светодиодных ламп, отказ от излишнего потребления электроэнергии в режиме ожидания, стирка при более низких температурах и рациональное использование бытовой техники помогают постепенно сократить расходы.
По оценкам, приведенным в издании Meglepetés, сочетание нескольких таких привычек может обеспечить среднему домохозяйству экономию в десятки тысяч форинтов в год.
Для этого не нужны дорогие покупки, сложный ремонт или существенные ограничения в повседневной жизни. Часто достаточно более внимательно относиться к использованию электроприборов и избавиться от привычек, из-за которых электроэнергия расходуется без реальной необходимости.
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