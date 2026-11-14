Ядерный щит и границы 1997 года: что требует РФ от НАТО в обмен на мир в Украине

В документе, распространенном Кремлем на переговорах в Абу-Даби, содержится требование прекратить поставки западного оружия Украине.

https://glavred.info/war/yaderniy-shchit-i-kordoni-1997-roku-shcho-vimagaye-kreml-vid-nato-v-obmin-na-mir-10812008.html Ссылка скопирована

Россия требует сокращения присутствия НАТО для достижения соглашения по Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот, УНИАН

Ключевые факты:

РФ хочет возвращения НАТО к конфигурации 1997 года

Франция и Великобритания должны отказаться от ядерной защиты Европы

Туск назвал условия Москвы прямой угрозой Польше

Страна-агрессор Россия на переговорах о прекращении войны требует, чтобы НАТО отвело войска и базы к границам 1997 года, а Франция и Великобритания отказались защищать других европейских союзников своим ядерным оружием. Эти условия дополняют требования Кремля в отношении Финляндии, стран Балтии и Молдовы, о которых ранее писали европейские СМИ.

Об этом сообщила американская газета The New York Times со ссылкой на документ, который российская сторона распространила среди участников переговоров на этой неделе. Его подлинность журналистам подтвердил еще один источник, осведомленный о ходе переговоров.

видео дня

Документ датирован 10 ноября и не имеет ни бланка, ни подписи - в дипломатии такой формат называют non-paper, он неофициально излагает позицию одной из сторон. По данным издания, это исходная позиция Москвы, и российские представители намекали, что Путин еще может проявить гибкость.

Позицию Кремля озвучили на переговорах в Абу-Даби - первой с февраля очной встрече представителей США, России и Украины. На следующей неделе Путин и Трамп должны встретиться в китайском Шэньчжэне на ежегодном саммите АТЭС.

Чего именно требует Россия?

Как отмечает NYT, документ местами дословно воспроизводит требования, которые Москва выдвинула в декабре 2021 года - за два месяца до полномасштабного вторжения. Среди ключевых пунктов:

вывод войск и баз НАТО на позиции 1997 года, то есть до расширения Альянса на Центральную и Восточную Европу;

отказ от дальнейшего расширения НАТО и от "любой военной активности" в Украине, Восточной Европе, на Южном Кавказе и в Центральной Азии;

отказ от механизма "совместного использования ядерного оружия" НАТО, а также гарантии Франции и Великобритании, что они не будут применять своё ядерное оружие для защиты других стран Европы;

прекращение поставок в Украину "любого типа западного оружия и военной техники";

согласие на вступление Украины в ЕС только при условии, что она не будет участвовать в общей оборонной политике блока.

Журналисты обращают внимание, что в отдельных пунктах Путин даже ужесточил позицию по сравнению с 2021 годом. Требование в отношении ядерного оружия Франции и Великобритании касается идеи, которую в Европе активно обсуждают в последний год - в частности из-за сомнений, придет ли Трамп на помощь союзникам по НАТО. Отвод сил Альянса к границам 1997 года ослабил бы оборону Польши, Эстонии, Латвии и Литвы.

По данным собеседников издания, в Абу-Даби российские представители называли моделью для послевоенной Европы времена холодной войны и Варшавского договора. Они утверждали, что существовавшие тогда отдельные сферы влияния США и СССР якобы снижали риск конфликта.

Помощник Путина по международным вопросам Юрий Ушаков после встречи главы Кремля с американскими посланниками в Москве рассказал журналистам, как Путин оценивает проект 2021 года по выводу сил НАТО.

"Наше видение основ неделимой архитектуры безопасности", - так, по словам Ушакова, Путин охарактеризовал эти требования.

​Хронология прекращения войны Дональдом Трампом / Инфографика: Главред

Как отреагировали США и Европа?

Американский чиновник рассказал NYT, что спецпосланцы Стив Виткофф и Джаред Кушнер напомнили россиянам: с декабря 2021 года многое изменилось. Они призвали Москву смотреть в будущее и заявили, что готовы рассмотреть новые предложения, если те будут предусматривать конкретные шаги России по снижению напряженности. В Кремле от комментариев отказались.

Из Москвы американские посланники отправились в Дублин, где проинформировали президента Владимира Зеленского о ходе переговоров. После этого Кушнер подчеркнул роль европейцев в урегулировании.

"Мы не можем заключить это соглашение без участия европейцев за столом переговоров", - сказал Кушнер.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в Дублине, что принятие российских условий означало бы прямую угрозу безопасности его страны.

"Очевидно, что они неприемлемы не только для Украины, но прежде всего для Европы, и уж точно для таких стран, как Польша", - сказал Туск.

В переговорах в Абу-Даби также принимал участие командующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич. По данным издания, он оживленно дискутировал с российскими представителями, требуя объяснить их опасения в отношении Европы. Премьер-министр Люксембурга Люк Фриден в интервью NYT назвал естественным то, что американцы ведут переговоры с россиянами и украинцами вместе, но высказал оговорку.

"Но они также говорят о будущем Европы. Мы говорим: „Что ж, вы не можете говорить о будущем Европы без нас за столом"", - подчеркнул Фриден.

Чего на самом деле добивается Путин на переговорах: мнение эксперта

Политолог Вадим Денисенко в своей колонке отметил, что основные переговоры Москва сейчас ведет не с Украиной, а с Евросоюзом - о снятии санкций.

"Повышение уровня делегации со стороны россиян - это не об Украине, это прежде всего об ЕС и снятии санкций", - подчеркнул он.

Говоря о роли Вашингтона, эксперт пояснил, что для Кремля США важны прежде всего как рычаг давления на европейцев.

"Трамп и США важны прежде всего для оказания давления на ЕС, ведь именно США могут гарантировать безопасность Европе", - пояснил Денисенко.

Переговоры о мире в Украине - новости

Как сообщал Главред, первые с февраля трехсторонние переговоры Украины, США и РФ в Абу-Даби завершились после двух дней встреч. Стороны обсуждали архитектуру будущей безопасности, гуманитарные вопросы и обмен пленными. Территориальный вопрос остается одним из самых сложных препятствий на пути к достижению договоренностей.

Перед встречей спецпредставитель президента США Джаред Кушнер обозначил приоритеты мирного процесса. Он заявил, что Трамп полон решимости положить конец войне в Украине. Вашингтон рассчитывал, что переговоры в ОАЭ дадут толчок следующему этапу мирного процесса.

В то же время в Германии поставили под сомнение результаты диалога в Абу-Даби. Обозревательница телеканала NTV Фрауке Нимайер считает, что переговоры были в основном имитацией. По её мнению, Путин не дал своим переговорщикам мандата на компромисс.

Немецкое издание BILD писало о том, что Россия требует не только весь Донбасс, но и выхода Финляндии из НАТО, отказа Альянса от военных баз в странах Балтии и федерализации Молдовы. Такие условия относительно так называемого "нового европейского порядка безопасности" российские представители выдвинули в ходе неофициальных переговоров о прекращении войны в Украине.

Больше новостей о переговорах:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред