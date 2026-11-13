Плесень исчезнет без следа: простой трюк для идеальной чистоты в ванной

Одним из наиболее доступных способов профилактики плесени является регулярное проветривание.

https://glavred.info/lifehack/plesen-ischeznet-bez-sleda-prostoy-tryuk-dlya-idealnoy-chistoty-v-vannoy-10811903.html Ссылка скопирована

Как избавиться от плесени в ванной / Колаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

Одним из наиболее доступных способов профилактики является регулярное проветривание

Дополнительным помощником могут стать комнатные растения

Ванная комната - одно из самых уязвимых мест в доме с точки зрения образования сырости и плесени. Постоянное использование горячей воды, недостаточный воздухообмен и перепады температуры создают благоприятную среду для накопления влаги.

Со временем это может обернуться появлением плесени и грибка, которые особенно часто поселяются в углах, межплиточных швах, на стенах и резиновых деталях бытовой техники. Еще одна неприятность - постоянно влажные полотенца и коврики, которые начинают приобретать затхлый запах и портиться, пишет Super Express.

видео дня

Основная причина такого явления заключается в физике движения воздуха. Во время принятия душа или ванны помещение наполняется теплым водяным паром. Когда он соприкасается с поверхностями, температура которых значительно ниже, например зеркалами, стеклами и стенами, пар охлаждается. В результате содержащаяся в нем влага оседает в виде мелких капель. Если подобная ситуация повторяется ежедневно, а помещение плохо просыхает, риск возникновения сырости существенно возрастает.

Одним из наиболее доступных способов профилактики является регулярное проветривание. После водных процедур желательно оставлять дверь ванной открытой, чтобы влажный воздух мог выходить наружу. Это правило особенно актуально для помещений без окон. Кроме того, не стоит хранить в ванной большое количество текстильных изделий. Полотенца, халаты и белье хорошо впитывают воду, поэтому их лучше своевременно просушивать в другом, более сухом помещении.

Дополнительным помощником в поддержании комфортного микроклимата могут стать комнатные растения. Некоторые виды способны поглощать часть влаги из окружающего воздуха. Среди них особого внимания заслуживает папоротник. Несмотря на то что раньше это растение часто ассоциировалось со старомодным интерьером, сегодня оно вновь становится популярным элементом домашнего декора. Папоротники хорошо переносят влажную атмосферу и могут стать удачным дополнением интерьера ванной комнаты. Отдельные разновидности также известны способностью поглощать некоторые загрязняющие вещества из воздуха.

Однако прежде чем поселить папоротник в ванной, важно позаботиться о подходящих условиях. Большинству его разновидностей необходим хороший рассеянный свет, поэтому размещать горшок под прямыми солнечными лучами не рекомендуется: нежные листья могут получить ожоги. Растению также полезно периодическое увлажнение листвы, особенно когда в помещении работает отопление и воздух становится суше.

Не менее важно правильно подобрать емкость для посадки. В горшке обязательно должны быть дренажные отверстия, позволяющие лишней воде свободно вытекать. Даже влаголюбивый папоротник не переносит постоянного застоя воды у корней. Избыточная сырость почвы может спровоцировать их загнивание и привести к гибели растения.

Таким образом, регулярное проветривание, своевременная сушка текстиля и правильно подобранные комнатные растения помогут сделать ванную комнату более комфортной и снизить риск появления плесени. При этом папоротник стоит рассматривать лишь как дополнительный элемент ухода за микроклиматом, а не замену полноценной вентиляции.

Смотрите видео - как справиться с плесенью:

В видео показывают, как пытаются очистить герметик в ванной от появившейся плесени. Для этого пробуют разные методы и чистящие средства, но полностью избавиться от грибка так и не получается.

Ранее Главред писал о том, как быстро отчистить кран от известкового налета. Каким безопасным подручным средством можно вернуть блеск даже очень грязной сантехнике.

Ранее сообщалось о том, что известковый налет в туалете "растает" за 10 минут с помощью простого средства. Таким средством можно удалить налет в унитазе всего за несколько минут, а также предотвратить его повторное появление.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред