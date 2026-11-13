Плодовые деревья отблагодарят щедрым урожаем: что следует внести в почву в ноябре

Вы узнаете:
- Как осенью укрепить корни плодовых деревьев
- Какие саженцы не стоит покупать и сажать
- Почему глубина посадки решает судьбу дерева
Домашняя смесь из древесной золы, компоста, глины и сухой земли, внесенная в ноябре, поможет плодовым деревьям лучше перезимовать, а весной дать более мощные побеги, более пышную листву и более обильное цветение. Кроме того, именно сейчас можно высаживать новые саженцы - при условии соблюдения нескольких базовых правил, сообщает Agroinform.
После опадения листьев деревья не просто впадают в состояние покоя. Под землей продолжается работа: в корнях и стволе накапливаются питательные вещества, с помощью которых растение начнет расти весной.
Рецепт подкормки не требует особых ингредиентов. На одно дерево понадобится:
- 1 л древесной золы;
- 2–3 лопаты перегноя или компоста;
- 1 стакан глины;
- 1 ведро сухой земли.
Все компоненты тщательно перемешивают в большом ведре и рассыпают по кругу примерно в 20 см от ствола, ориентируясь на проекцию кроны. Сверху смесь слегка присыпают землёй или мульчей, чтобы питательные вещества поступали к корням постепенно.
Класть удобрение вплотную к стволу нет смысла: зона, через которую корни впитывают влагу и питательные вещества, расположена преимущественно под кроной. Именно туда смесь и должна попасть.
Каждый ингредиент выполняет свою функцию. Зола обеспечивает почву калием, фосфором и кальцием, перегной или компост обогащают её органикой и поддерживают активность почвенных организмов. Глина помогает удерживать влагу, а сухая земля "запечатывает" смесь и служит естественной мульчей, благодаря чему корневая зона пересыхает медленнее.
Ноябрь подходит и для посадки новых деревьев
Кто планирует пополнить сад, еще не опоздал. В этот период обычно выпадает больше осадков, а вредители значительно менее активны, чем в теплые месяцы, поэтому у саженцев есть хорошие шансы прижиться и постепенно адаптироваться к новому месту за зиму.
Прежде чем покупать, стоит определиться с сортом и прикинуть, сколько места дерево будет занимать во взрослом возрасте. Хорошим ориентиром служат плодовые культуры, растущие у соседей. Стоит также учитывать вкусы семьи - выбирать дерево, плоды которого действительно будут съедены.
Саженцы рекомендуется покупать только в проверенных местах. На этикетке должны быть указаны название и адрес питомника, а также сорт. Растение должно выглядеть здоровым и неповрежденным, без признаков пересыхания или подмерзания.
Особое внимание стоит уделить корням. Если на свежем срезе ткань бурая, скорее всего, корень подмерз - такой экземпляр сажать не стоит. Зато если корни и боковые побеги просто потеряли влагу, а кора на них сморщилась, ситуацию ещё можно исправить обильным поливом.
Как правильно посадить саженец перед зимой
Посадочная яма должна быть не менее 120х120 см в ширину и 80 см в глубину. В почву добавляют навоз, зрелый компост или комплексное минеральное удобрение: первые корни молодого дерева быстро развиваются только в качественной, питательной почве.
Яму желательно выкопать за две недели до посадки, а затем засыпать обратно перекопанную землю - так почва успеет осесть и приобрести рыхлую, воздухопроницаемую структуру. Перед посадкой поврежденные корни обрезают до здоровой ткани, а сам саженец можно на сутки поставить в воду, чтобы он восстановил запас влаги.
Критически важно посадить дерево на ту же глубину, на которой оно росло в питомнике. Слишком глубокая посадка лишает корни воздуха, а слишком высокая - повышает риск пересыхания и подмерзания.
После посадки землю вокруг дерева уплотняют, обильно поливают и окучивают, чтобы защитить основание от морозов. Можно сформировать лунку в форме тарелки с наклоном к стволу - тогда вода будет оставаться в корневой зоне. Почву вокруг укрывают щепками или соломой: это замедляет высыхание и сдерживает рост сорняков. Тонкий саженец привязывают к колу, а от животных защищают сеткой.
После посадки дерево также нуждается в обрезке, но её техника зависит от культуры. Заранее стоит выяснить, какой высоты должен быть штамб, под каким углом будут располагаться боковые ветви и какую крону планируется сформировать. Не стоит позволять дереву разрастаться слишком высоко - так впоследствии будет проще и опрыскивать его, и собирать урожай.
Смотрите видео о том, когда лучше сажать плодовые деревья:
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