Зола может навредить в саду: каким растениям подкормка пойдет во вред

Для одних растений древесная зола становится дополнительным источником минералов, а для других может оказаться причиной ухудшения роста.

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Как использовать золу в саду / Коллаж: Главред, фото: Pexels/Kaboompics.com

Вы узнаете:

Перед внесением золы необходимо оценить состояние почвы

Почему избыток золы опасен для огорода

Какие растения нельзя подкармливать древесной золой

После сжигания дров остаётся зола, которую многие по привычке отправляют в мусор. Однако этот остаток может пригодиться на участке, если использовать его с умом. Главное - не считать его универсальным средством для подкормки в саду.

Для одних растений древесная зола становится дополнительным источником минералов, а для других может оказаться причиной ухудшения роста. Особенно осторожно следует обращаться с ней там, где выращивают голубику, азалии и рододендроны, пишет Wprost.

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Перед внесением золы необходимо оценить состояние почвы

Применение древесной золы в садоводстве известно давно. Её ценность объясняется тем, что после сгорания древесины в остатке сохраняется часть минеральных элементов, в том числе кальций, калий, магний и фосфор. При этом азота в золе практически нет: во время горения он в основном теряется.

Но у этого материала есть ещё одна важная особенность. Древесная зола обладает щелочной реакцией и способна снижать кислотность грунта. Именно поэтому её нельзя добавлять в землю без предварительной оценки состояния почвы.

Первое, что рекомендуется сделать перед использованием золы, - определить уровень pH. Если грунт отличается повышенной кислотностью и нуждается в корректировке, небольшое количество золы может оказаться полезным. Однако на нейтральных и щелочных почвах дополнительное внесение способно нарушить баланс питательных веществ и создать неблагоприятные условия для растений.

Ориентироваться следует не только на внешний вид участка или состояние посадок, но и на результаты анализа почвы. Универсальной дозировки, подходящей для любого сада, не существует.

Почему избыток золы опасен для огорода

Распространённое заблуждение заключается в том, что натуральные материалы можно использовать без ограничений. В действительности чрезмерное количество древесной золы способно существенно изменить химические свойства грунта.

Когда показатель pH становится слишком высоким, растениям сложнее усваивать некоторые необходимые элементы, в частности железо и марганец. В результате могут появиться признаки дефицита питания, ухудшиться развитие корней и замедлиться рост посадок.

Чтобы избежать подобных последствий, при использовании золы стоит придерживаться нескольких правил:

Выбирать остатки только от чистой, необработанной древесины.

Предварительно проверять кислотность почвы.

Определять необходимое количество материала с учётом состояния грунта.

Распределять золу равномерно, не оставляя толстых скоплений на поверхности.

Не допускать попадания больших объёмов золы непосредственно к молодым растениям.

Отдельного внимания требует безопасность. Мелкие частицы золы легко поднимаются в воздух, поэтому во время работы желательно защищать глаза и кожу, избегать вдыхания пыли и выбирать безветренную погоду.

Какие растения нельзя подкармливать древесной золой

Существуют культуры, для которых кислая почва является одним из основных условий нормального развития. В первую очередь это голубика, рододендроны, азалии и вересковые растения.

Древесная зола действует в противоположном направлении: она повышает pH и постепенно уменьшает кислотность грунта. Поэтому её применение возле таких посадок может привести к ухудшению усвоения питательных веществ, пожелтению листьев и ослаблению растений.

Особенно важно учитывать это при выращивании голубики. Для неё обычно требуется выраженно кислая среда, и добавление золы способно нарушить подходящие условия даже в том случае, если материал вносится с целью подкормки.

По этой причине возле перечисленных культур древесную золу лучше не применять. Для поддержания необходимой кислотности следует использовать материалы и удобрения, предназначенные именно для растений, предпочитающих кислый грунт.

/ Инфографика: Главред

Можно ли добавлять золу в компост

Компостирование - ещё один способ использовать небольшое количество древесной золы на участке. Однако и здесь важно соблюдать меру.

При подготовке компоста золу распределяют тонким слоем между другими органическими материалами. Не стоит формировать из неё отдельные толстые прослойки или высыпать в компостер сразу всё содержимое ведра.

Чрезмерное количество золы может повысить pH компостной массы и изменить условия, необходимые для нормального разложения органики. Поэтому её лучше добавлять понемногу, контролируя общее количество.

Компостирование подходит для утилизации небольших объёмов чистой древесной золы, но не должно превращаться в способ избавиться от всех накопившихся за отопительный сезон остатков.

Какая зола не подходит для использования в саду

Не каждый продукт сгорания можно считать безопасным для огородных грядок. Для садовых целей подходит прежде всего зола от чистой, необработанной и неокрашенной древесины.

Не следует вносить в почву остатки от сжигания:

окрашенных, лакированных или пропитанных химическими составами досок;

фанеры, МДФ и ДСП;

бытового мусора;

угля и других видов топлива, если их состав и безопасность для почвы не подтверждены.

В таких остатках могут присутствовать нежелательные химические соединения и загрязняющие вещества. Их попадание в грунт способно ухудшить его качество и создать дополнительные риски для выращиваемых культур.

Если происхождение золы вызывает сомнения, безопаснее не использовать её на участке.

Почему золу не стоит смешивать с азотными удобрениями

Ещё одна особенность древесной золы связана с её взаимодействием с азотными подкормками. Из-за щелочной реакции она может усиливать потери азота из удобрений, содержащих аммонийную форму. В определённых условиях азот переходит в аммиак и улетучивается, поэтому растения получают меньше питательного вещества, чем предполагалось.

Чтобы избежать подобных потерь, золу и аммонийные азотные удобрения не рекомендуется смешивать и вносить одновременно в одну смесь. Лучше применять их раздельно, учитывая потребности растений и рекомендации для конкретного удобрения.

Это особенно важно при планировании подкормок на участках, где необходимо поддерживать сбалансированное питание растений.

Часто задаваемые вопросы о применении древесной золы

Можно ли считать древесную золу полноценным удобрением?

Нет. Она содержит калий, кальций, магний, фосфор и другие минеральные компоненты, но практически не обеспечивает растения азотом. Поэтому зола может использоваться как дополнительный источник отдельных элементов, но не заменяет комплексное питание.

Допустимо ли вносить золу под томаты?

Это зависит от характеристик почвы. Перед применением необходимо оценить её кислотность и обеспеченность питательными веществами. Если грунт уже имеет подходящий или повышенный pH, дополнительная зола может оказаться ненужной и даже неблагоприятной для растений.

Подходит ли древесная зола для голубики?

Нет, использовать её возле голубики не рекомендуется. Эта культура нуждается в кислой почве, тогда как зола повышает pH и может нарушить условия выращивания.

Можно ли высыпать золу в компостер?

Да, если речь идёт о небольшом количестве золы от чистой древесины. Её следует распределять тонкими слоями между другими материалами, не допуская чрезмерного накопления.

Помогает ли зола избавиться от мха на газоне?

Рассматривать её как универсальное средство против мха не стоит. Для начала необходимо выяснить причину его появления: это может быть повышенная влажность, уплотнение грунта, недостаток света или неподходящая кислотность. Вносить золу имеет смысл только после оценки состояния почвы и при наличии соответствующей необходимости.

Можно ли одновременно применять золу и азотное удобрение?

Смешивать их непосредственно перед внесением нежелательно, особенно если удобрение содержит аммонийный азот. Щелочная реакция золы может увеличить потери азота в форме аммиака. Раздельное применение позволяет снизить этот риск.

Главное правило использования древесной золы

Древесная зола действительно может пригодиться в саду, но её полезные свойства проявляются только при правильном применении. Перед внесением важно проверить pH почвы, убедиться в безопасности материала и учитывать особенности выращиваемых культур.

Вместо того чтобы распределять золу по всем грядкам без разбора, разумнее использовать её ограниченно и только там, где она действительно необходима. Такой подход позволит сохранить баланс почвы, избежать нежелательных последствий и получить пользу от доступного природного материала.

Защита плодовых деревьев от грибковых заболеваний

После завершения цветения плодовые деревья по-прежнему нуждаются в защите от грибковых инфекций. Для профилактической обработки в этот период применяют системные фунгициды.

В отличие от контактных препаратов, они проникают в ткани растения и распространяются внутри них. Благодаря этому обеспечивается защита не только поверхности, но и внутренних тканей дерева.

Ещё одно преимущество системных фунгицидов - устойчивость к смыванию осадками. После проникновения препарата в ткани растения дождь оказывает значительно меньшее влияние на его эффективность, что особенно актуально в условиях переменчивой погоды.

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Особое внимание уделяется смене сезонных акцентов: при подборе растений важно учитывать не только сроки цветения, но и оттенки листвы, форму кроны, текстуру и декоративные особенности в разные периоды года.

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