Зола может навредить в саду: каким растениям подкормка пойдет во вред

Вы узнаете:
- Перед внесением золы необходимо оценить состояние почвы
- Почему избыток золы опасен для огорода
- Какие растения нельзя подкармливать древесной золой
После сжигания дров остаётся зола, которую многие по привычке отправляют в мусор. Однако этот остаток может пригодиться на участке, если использовать его с умом. Главное - не считать его универсальным средством для подкормки в саду.
Для одних растений древесная зола становится дополнительным источником минералов, а для других может оказаться причиной ухудшения роста. Особенно осторожно следует обращаться с ней там, где выращивают голубику, азалии и рододендроны, пишет Wprost.
Перед внесением золы необходимо оценить состояние почвы
Применение древесной золы в садоводстве известно давно. Её ценность объясняется тем, что после сгорания древесины в остатке сохраняется часть минеральных элементов, в том числе кальций, калий, магний и фосфор. При этом азота в золе практически нет: во время горения он в основном теряется.
Но у этого материала есть ещё одна важная особенность. Древесная зола обладает щелочной реакцией и способна снижать кислотность грунта. Именно поэтому её нельзя добавлять в землю без предварительной оценки состояния почвы.
Первое, что рекомендуется сделать перед использованием золы, - определить уровень pH. Если грунт отличается повышенной кислотностью и нуждается в корректировке, небольшое количество золы может оказаться полезным. Однако на нейтральных и щелочных почвах дополнительное внесение способно нарушить баланс питательных веществ и создать неблагоприятные условия для растений.
Ориентироваться следует не только на внешний вид участка или состояние посадок, но и на результаты анализа почвы. Универсальной дозировки, подходящей для любого сада, не существует.
Почему избыток золы опасен для огорода
Распространённое заблуждение заключается в том, что натуральные материалы можно использовать без ограничений. В действительности чрезмерное количество древесной золы способно существенно изменить химические свойства грунта.
Когда показатель pH становится слишком высоким, растениям сложнее усваивать некоторые необходимые элементы, в частности железо и марганец. В результате могут появиться признаки дефицита питания, ухудшиться развитие корней и замедлиться рост посадок.
Чтобы избежать подобных последствий, при использовании золы стоит придерживаться нескольких правил:
- Выбирать остатки только от чистой, необработанной древесины.
- Предварительно проверять кислотность почвы.
- Определять необходимое количество материала с учётом состояния грунта.
- Распределять золу равномерно, не оставляя толстых скоплений на поверхности.
- Не допускать попадания больших объёмов золы непосредственно к молодым растениям.
Отдельного внимания требует безопасность. Мелкие частицы золы легко поднимаются в воздух, поэтому во время работы желательно защищать глаза и кожу, избегать вдыхания пыли и выбирать безветренную погоду.
Какие растения нельзя подкармливать древесной золой
Существуют культуры, для которых кислая почва является одним из основных условий нормального развития. В первую очередь это голубика, рододендроны, азалии и вересковые растения.
Древесная зола действует в противоположном направлении: она повышает pH и постепенно уменьшает кислотность грунта. Поэтому её применение возле таких посадок может привести к ухудшению усвоения питательных веществ, пожелтению листьев и ослаблению растений.
Особенно важно учитывать это при выращивании голубики. Для неё обычно требуется выраженно кислая среда, и добавление золы способно нарушить подходящие условия даже в том случае, если материал вносится с целью подкормки.
По этой причине возле перечисленных культур древесную золу лучше не применять. Для поддержания необходимой кислотности следует использовать материалы и удобрения, предназначенные именно для растений, предпочитающих кислый грунт.
Можно ли добавлять золу в компост
Компостирование - ещё один способ использовать небольшое количество древесной золы на участке. Однако и здесь важно соблюдать меру.
При подготовке компоста золу распределяют тонким слоем между другими органическими материалами. Не стоит формировать из неё отдельные толстые прослойки или высыпать в компостер сразу всё содержимое ведра.
Чрезмерное количество золы может повысить pH компостной массы и изменить условия, необходимые для нормального разложения органики. Поэтому её лучше добавлять понемногу, контролируя общее количество.
Компостирование подходит для утилизации небольших объёмов чистой древесной золы, но не должно превращаться в способ избавиться от всех накопившихся за отопительный сезон остатков.
Какая зола не подходит для использования в саду
Не каждый продукт сгорания можно считать безопасным для огородных грядок. Для садовых целей подходит прежде всего зола от чистой, необработанной и неокрашенной древесины.
Не следует вносить в почву остатки от сжигания:
- окрашенных, лакированных или пропитанных химическими составами досок;
- фанеры, МДФ и ДСП;
- бытового мусора;
- угля и других видов топлива, если их состав и безопасность для почвы не подтверждены.
В таких остатках могут присутствовать нежелательные химические соединения и загрязняющие вещества. Их попадание в грунт способно ухудшить его качество и создать дополнительные риски для выращиваемых культур.
Если происхождение золы вызывает сомнения, безопаснее не использовать её на участке.
Почему золу не стоит смешивать с азотными удобрениями
Ещё одна особенность древесной золы связана с её взаимодействием с азотными подкормками. Из-за щелочной реакции она может усиливать потери азота из удобрений, содержащих аммонийную форму. В определённых условиях азот переходит в аммиак и улетучивается, поэтому растения получают меньше питательного вещества, чем предполагалось.
Чтобы избежать подобных потерь, золу и аммонийные азотные удобрения не рекомендуется смешивать и вносить одновременно в одну смесь. Лучше применять их раздельно, учитывая потребности растений и рекомендации для конкретного удобрения.
Это особенно важно при планировании подкормок на участках, где необходимо поддерживать сбалансированное питание растений.
Часто задаваемые вопросы о применении древесной золы
Можно ли считать древесную золу полноценным удобрением?
- Нет. Она содержит калий, кальций, магний, фосфор и другие минеральные компоненты, но практически не обеспечивает растения азотом. Поэтому зола может использоваться как дополнительный источник отдельных элементов, но не заменяет комплексное питание.
Допустимо ли вносить золу под томаты?
- Это зависит от характеристик почвы. Перед применением необходимо оценить её кислотность и обеспеченность питательными веществами. Если грунт уже имеет подходящий или повышенный pH, дополнительная зола может оказаться ненужной и даже неблагоприятной для растений.
Подходит ли древесная зола для голубики?
- Нет, использовать её возле голубики не рекомендуется. Эта культура нуждается в кислой почве, тогда как зола повышает pH и может нарушить условия выращивания.
Можно ли высыпать золу в компостер?
- Да, если речь идёт о небольшом количестве золы от чистой древесины. Её следует распределять тонкими слоями между другими материалами, не допуская чрезмерного накопления.
Помогает ли зола избавиться от мха на газоне?
- Рассматривать её как универсальное средство против мха не стоит. Для начала необходимо выяснить причину его появления: это может быть повышенная влажность, уплотнение грунта, недостаток света или неподходящая кислотность. Вносить золу имеет смысл только после оценки состояния почвы и при наличии соответствующей необходимости.
Можно ли одновременно применять золу и азотное удобрение?
- Смешивать их непосредственно перед внесением нежелательно, особенно если удобрение содержит аммонийный азот. Щелочная реакция золы может увеличить потери азота в форме аммиака. Раздельное применение позволяет снизить этот риск.
Главное правило использования древесной золы
Древесная зола действительно может пригодиться в саду, но её полезные свойства проявляются только при правильном применении. Перед внесением важно проверить pH почвы, убедиться в безопасности материала и учитывать особенности выращиваемых культур.
Вместо того чтобы распределять золу по всем грядкам без разбора, разумнее использовать её ограниченно и только там, где она действительно необходима. Такой подход позволит сохранить баланс почвы, избежать нежелательных последствий и получить пользу от доступного природного материала.
Защита плодовых деревьев от грибковых заболеваний
После завершения цветения плодовые деревья по-прежнему нуждаются в защите от грибковых инфекций. Для профилактической обработки в этот период применяют системные фунгициды.
В отличие от контактных препаратов, они проникают в ткани растения и распространяются внутри них. Благодаря этому обеспечивается защита не только поверхности, но и внутренних тканей дерева.
Ещё одно преимущество системных фунгицидов - устойчивость к смыванию осадками. После проникновения препарата в ткани растения дождь оказывает значительно меньшее влияние на его эффективность, что особенно актуально в условиях переменчивой погоды.
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Об источнике - Wprost
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