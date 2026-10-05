Агроткань против сорняков: садовница объяснила, почему это худший выбор

Трейси Бесемер рассказала о трех способах сдержать сорняки без пластика.

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Эксперт объяснила, почему агроткань в клумбах вредит больше, чем помогает / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

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Агроткань сдерживает сорняки лишь первый сезон

Корни прошивают полотно и вырывают его вместе с мульчей

Альтернативы: картон, древесная щепа и почвопокровные растения

Агроткань, которую садоводы массово покупают против сорняков, уже со второго сезона создает больше проблем, чем решает. Полотно рвется, переплетается с корнями и не разлагается в почве, поэтому избавиться от него можно, только перекопав всю клумбу. Об этом сообщила садовод и автор издания Rural Sprout Трейси Бесемер.

Рулоны коричневого и черного полотна продаются в каждом садовом центре. Они дешевые, доступные и действительно блокируют нежелательную растительность, что объясняет их популярность. Однако садовод начинает с неприятной для владельцев участков правды: идеального решения не существует.

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"Что бы вы ни делали, какой бы метод ни выбрали, сорняки всегда будут возвращаться. Всегда", - подчеркнула Бесемер.

По ее словам, контролировать можно лишь темп, с которым зелень появляется снова, и именно с этой задачей агроткань справляется хуже всего. Любой барьер на земле останавливает только семена, которые уже лежат в почве. Многолетники с длинным стержневым корнем, например одуванчик, прорастают сквозь полотно без особых усилий.

Ключевая проблема возникает на поверхности мульчи, куда семена постоянно приносят ветер, птицы и животные.

"Когда новые семена прорастают, корни тянутся вниз сквозь мульчу в поисках воды. Корни невероятно сильные, поэтому агроткань не становится для них серьезным препятствием. В итоге они врастают в ткань и проходят сквозь нее", - предупредила Трейси.

Последствия проявляются во время прополки: выдернутое растение тянет за собой кусок полотна, перемешивает мульчу и нередко повреждает значительную площадь цветника.

Сотни метров пластика под гравием

По словам Бесемер, привлекательные декоративные клумбы были одной из причин, почему она купила новый дом. Позже выяснилось, что предыдущие владельцы застелили полотном все цветники и даже приствольные круги деревьев. Теперь сквозь декоративный гравий пробиваются росичка, осот и другие сорняки.

"С каждым сорняком, который я выдергиваю, я также сдвигаю агроткань, декоративный гравий и растения рядом. Это настоящая головная боль. Особенно сложно с росичкой, потому что ее тонкие корни очень крепко цепляются за ткань", - рассказала Бесемер.

Ситуацию усложняет выбор мульчи. Из-за 5-сантиметрового слоя речного камня просто накрыть полотно новым слоем мульчи невозможно, поэтому сначала придется переносить значительное количество камней.

Самым серьезным недостатком садовод считает то, как материал ведет себя в земле со временем.

"Самая большая проблема агроткани в том, что она не разлагается в почве. Как только вы ее использовали, пути назад нет, разве что перекопать весь сад, чтобы ее убрать", - подчеркнула Бесемер.

С каждым годом полотно рвется все сильнее, открывая путь семенам, которые лежат в почве. Оно мельчает, но не исчезает, ведь на самом деле это не ткань, а пластик, чаще всего полиэстер или полипропилен.

Растения против сорняков / Инфографика: Главред

Картон, щепа и растения: чем заменить агроткань

Первая альтернатива, которую выбирает сама Бесемер, это обычные картонные коробки. В отличие от агроткани, которая несмотря на темный цвет пропускает свет, картон создает над почвой полностью темный слой, но пропускает воду. К тому же он бесплатный: садовод годами собирала коробки от посылок и весной застилала ими клумбы в два слоя. Блестящий пластиковый скотч перед этим нужно снять, бумажный можно оставить.

На первый взгляд недостатком кажется то, что картон со временем исчезает.

"Поскольку он разлагается, тем проще добавлять новый слой каждые несколько лет. Его можно положить поверх имеющейся мульчи (если это не декоративный гравий) и добавить еще слой мульчи сверху", - советует Бесемер.

Перегнивая, картон и мульча добавляют в почву органику, улучшают дренаж и удержание влаги.

Второй вариант это древесная щепа, но не окрашенная мульча. Ее часто изготавливают из вторичной древесины со строительных и демонтажных объектов. Хотя хромированный арсенат меди (CCA) для обработки древесины ужа давно перестали применять, старые конструкции с такой древесиной до сих пор попадают в переработку. Вместо этого автор советует грубую щепу, которая остается после работы арбористов. Слой толщиной 7,5–10 см эффективно сдерживает прорастание.

Лучший результат, по мнению автора, дает сочетание двух материалов.

"Положите слой-два картона, а сверху слой древесной щепы толщиной 3–4 дюйма. Это останавливает сорняки снизу, удерживает влагу в почве и предотвращает эрозию", - отмечает садовод.

Третья альтернатива это низкорослые почвопокровные растения. Разрастаясь, они вытесняют конкурентов и особенно уместны там, где уже растут многолетники.

Впрочем, способа сделать цветники полностью свободными от нежелательной растительности автор не видит.

"Когда речь идет об агроткани, вы получаете то, за что платите. Дешевое быстрое решение в итоге обходится дороже", - резюмировала Бесемер.

Ранее Главред писал, что формирующая обрезка хвойных, роз и плодовых деревьев осенью может закончиться вымерзанием растений и грибковыми болезнями. Безопасной в этот период остаётся только санитарная чистка, то есть удаление сухих, сломанных и больных ветвей, а формирование кроны стоит перенести на весну. Читайте - какие садовые культуры не стоит обрезать осенью.

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О персоне: Трейси Бесемер Трейси Бесемер (Tracey Besemer) - главный редактор и ведущий автор популярных материалов на портале Rural Sprout. Управляет редакцией Rural Sprout и пишет статьи о садоводстве, домашнем хозяйстве и органическом выращивании растений. Является "голосом" проекта: она ведёт регулярные информационные рассылки сайта по средам и пятницам, а также воскресные письма-эссе для подписчиков. Выросла в штате Нью-Йорк, проведена детство на автономной ферме отца. В настоящее время живёт в Пенсильвании. Придерживается практики самостоятельного производства продуктов и рационального ведения хозяйства: занимается консервированием, ферментацией, прядением и окрашиванием шерсти, сбором дикоросов и грибов. В статьях совмещает проверенные практические методы садоводства и критическое отношение к популярным огородоводческим мифам.

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