Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Агроткань против сорняков: садовница объяснила, почему это худший выбор

Анна Ярославская
5 октября 2026, 10:07
google news Подпишитесь
на нас в Google
Трейси Бесемер рассказала о трех способах сдержать сорняки без пластика.
Сад, агроткань
Эксперт объяснила, почему агроткань в клумбах вредит больше, чем помогает / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Читайте в материале:

  • Агроткань сдерживает сорняки лишь первый сезон
  • Корни прошивают полотно и вырывают его вместе с мульчей
  • Альтернативы: картон, древесная щепа и почвопокровные растения

Агроткань, которую садоводы массово покупают против сорняков, уже со второго сезона создает больше проблем, чем решает. Полотно рвется, переплетается с корнями и не разлагается в почве, поэтому избавиться от него можно, только перекопав всю клумбу. Об этом сообщила садовод и автор издания Rural Sprout Трейси Бесемер.

Рулоны коричневого и черного полотна продаются в каждом садовом центре. Они дешевые, доступные и действительно блокируют нежелательную растительность, что объясняет их популярность. Однако садовод начинает с неприятной для владельцев участков правды: идеального решения не существует.

видео дня

"Что бы вы ни делали, какой бы метод ни выбрали, сорняки всегда будут возвращаться. Всегда", - подчеркнула Бесемер.

По ее словам, контролировать можно лишь темп, с которым зелень появляется снова, и именно с этой задачей агроткань справляется хуже всего. Любой барьер на земле останавливает только семена, которые уже лежат в почве. Многолетники с длинным стержневым корнем, например одуванчик, прорастают сквозь полотно без особых усилий.

Ключевая проблема возникает на поверхности мульчи, куда семена постоянно приносят ветер, птицы и животные.

"Когда новые семена прорастают, корни тянутся вниз сквозь мульчу в поисках воды. Корни невероятно сильные, поэтому агроткань не становится для них серьезным препятствием. В итоге они врастают в ткань и проходят сквозь нее", - предупредила Трейси.

Последствия проявляются во время прополки: выдернутое растение тянет за собой кусок полотна, перемешивает мульчу и нередко повреждает значительную площадь цветника.

Сотни метров пластика под гравием

По словам Бесемер, привлекательные декоративные клумбы были одной из причин, почему она купила новый дом. Позже выяснилось, что предыдущие владельцы застелили полотном все цветники и даже приствольные круги деревьев. Теперь сквозь декоративный гравий пробиваются росичка, осот и другие сорняки.

"С каждым сорняком, который я выдергиваю, я также сдвигаю агроткань, декоративный гравий и растения рядом. Это настоящая головная боль. Особенно сложно с росичкой, потому что ее тонкие корни очень крепко цепляются за ткань", - рассказала Бесемер.

Ситуацию усложняет выбор мульчи. Из-за 5-сантиметрового слоя речного камня просто накрыть полотно новым слоем мульчи невозможно, поэтому сначала придется переносить значительное количество камней.

Самым серьезным недостатком садовод считает то, как материал ведет себя в земле со временем.

"Самая большая проблема агроткани в том, что она не разлагается в почве. Как только вы ее использовали, пути назад нет, разве что перекопать весь сад, чтобы ее убрать", - подчеркнула Бесемер.

С каждым годом полотно рвется все сильнее, открывая путь семенам, которые лежат в почве. Оно мельчает, но не исчезает, ведь на самом деле это не ткань, а пластик, чаще всего полиэстер или полипропилен.

Растения против сорняков
Растения против сорняков / Инфографика: Главред

Картон, щепа и растения: чем заменить агроткань

Первая альтернатива, которую выбирает сама Бесемер, это обычные картонные коробки. В отличие от агроткани, которая несмотря на темный цвет пропускает свет, картон создает над почвой полностью темный слой, но пропускает воду. К тому же он бесплатный: садовод годами собирала коробки от посылок и весной застилала ими клумбы в два слоя. Блестящий пластиковый скотч перед этим нужно снять, бумажный можно оставить.

На первый взгляд недостатком кажется то, что картон со временем исчезает.

"Поскольку он разлагается, тем проще добавлять новый слой каждые несколько лет. Его можно положить поверх имеющейся мульчи (если это не декоративный гравий) и добавить еще слой мульчи сверху", - советует Бесемер.

Перегнивая, картон и мульча добавляют в почву органику, улучшают дренаж и удержание влаги.

Второй вариант это древесная щепа, но не окрашенная мульча. Ее часто изготавливают из вторичной древесины со строительных и демонтажных объектов. Хотя хромированный арсенат меди (CCA) для обработки древесины ужа давно перестали применять, старые конструкции с такой древесиной до сих пор попадают в переработку. Вместо этого автор советует грубую щепу, которая остается после работы арбористов. Слой толщиной 7,5–10 см эффективно сдерживает прорастание.

Лучший результат, по мнению автора, дает сочетание двух материалов.

"Положите слой-два картона, а сверху слой древесной щепы толщиной 3–4 дюйма. Это останавливает сорняки снизу, удерживает влагу в почве и предотвращает эрозию", - отмечает садовод.

Третья альтернатива это низкорослые почвопокровные растения. Разрастаясь, они вытесняют конкурентов и особенно уместны там, где уже растут многолетники.

Впрочем, способа сделать цветники полностью свободными от нежелательной растительности автор не видит.

"Когда речь идет об агроткани, вы получаете то, за что платите. Дешевое быстрое решение в итоге обходится дороже", - резюмировала Бесемер.

Ранее Главред писал, что формирующая обрезка хвойных, роз и плодовых деревьев осенью может закончиться вымерзанием растений и грибковыми болезнями. Безопасной в этот период остаётся только санитарная чистка, то есть удаление сухих, сломанных и больных ветвей, а формирование кроны стоит перенести на весну. Читайте - какие садовые культуры не стоит обрезать осенью.

Вам также может быть интересно:

О персоне: Трейси Бесемер

Трейси Бесемер (Tracey Besemer) - главный редактор и ведущий автор популярных материалов на портале Rural Sprout.

Управляет редакцией Rural Sprout и пишет статьи о садоводстве, домашнем хозяйстве и органическом выращивании растений.

Является "голосом" проекта: она ведёт регулярные информационные рассылки сайта по средам и пятницам, а также воскресные письма-эссе для подписчиков.

Выросла в штате Нью-Йорк, проведена детство на автономной ферме отца. В настоящее время живёт в Пенсильвании.

Придерживается практики самостоятельного производства продуктов и рационального ведения хозяйства: занимается консервированием, ферментацией, прядением и окрашиванием шерсти, сбором дикоросов и грибов.

В статьях совмещает проверенные практические методы садоводства и критическое отношение к популярным огородоводческим мифам.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
огород сорняки сад
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новая волна резкого похолодания надвигается: когда Украину зальет дождями

Новая волна резкого похолодания надвигается: когда Украину зальет дождями

11:24Синоптик
Су-34 и Су-35 превратились в пепелище: появились снимки аэродрома РФ

Су-34 и Су-35 превратились в пепелище: появились снимки аэродрома РФ

10:47Война
Украинцы могут сидеть без света до 16 часов в сутки уже в октябре – прогноз

Украинцы могут сидеть без света до 16 часов в сутки уже в октябре – прогноз

10:38Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Морозы до -15 накроют Европу: какой будет погода в Украине до конца октября

Морозы до -15 накроют Европу: какой будет погода в Украине до конца октября

Умер народный артист Украины Олег Шаварский

Умер народный артист Украины Олег Шаварский

Зачем класть пакеты с водой в морозилку: британский способ экономии

Зачем класть пакеты с водой в морозилку: британский способ экономии

Враг оккупировал село и продвинулся на горячем участке фронта: раскрыты детали

Враг оккупировал село и продвинулся на горячем участке фронта: раскрыты детали

Китайский гороскоп на сегодня, 5 октября: Лошадям - обновление, Крысам - удача

Китайский гороскоп на сегодня, 5 октября: Лошадям - обновление, Крысам - удача

Последние новости

11:58

Киев стал ключевой целью РФ: эксперт рассказал, что ждет столицу зимой

11:52

Полмиллиона мобилизованных не спасут Кремль: Жданов назвал слабые места армии РФ

11:24

Новая волна резкого похолодания надвигается: когда Украину зальет дождями

11:22

Песни-мемы: 5 украинских хитов обрели новую жизнь и покорили соцсети

11:06

Ошибка при выкапывании может погубить георгины: эксперты рассказали, как сохранить клубни

Запорожье – лакомый кусок для Путина, но главная цель другая: прогноз Жданова о войне зимойЗапорожье – лакомый кусок для Путина, но главная цель другая: прогноз Жданова о войне зимой
11:05

Можно ли чистить кастрюли и сковородки стальной мочалкой: ответ удивит

10:47

Су-34 и Су-35 превратились в пепелище: появились снимки аэродрома РФ

10:42

Гороскоп Таро на завтра 6 октября: Ракам - новое начало, Девам - решение

10:38

Украинцы могут сидеть без света до 16 часов в сутки уже в октябре – прогноз

Реклама
10:31

Всеволод Трофименко досье

10:07

Агроткань против сорняков: садовница объяснила, почему это худший выбор

10:05

Как использовать в быту пустые тюбики от зубной пасты — классные лайфхаки

09:53

"Сбросила 27 кг": победительница "Холостяка" Белень радикально изменилась

09:49

Гороскоп на завтра, 6 октября: Водолеям — расходы, Ракам — соперник

09:19

"Партия мира" зазвучала не случайно: Кущ - о сроках окончания войнымнение

09:16

Сантехники назвали 3 привычки, которые "убивают" унитаз: чего делать точно не стоит

09:11

Сытный осенний салат "Яркий": рецепт вкусного ужина за 7 минут

09:03

Одесская область охвачена огнем, под удар попала инфраструктура: что известноФото

08:34

Россия в спешке усиливает обстрелы Украины: ISW рассказал о новом плане Москвы

08:26

Удар по Бортничам Киев почти не заметит: где настоящий риск для канализации

Реклама
07:57

Магнитные бури усиливаются: известна дата пика шторма красного уровня

07:32

Чума в России: Белый дом следит за вспышкой в Сибири - СМИ

06:49

РФ ударила "Бандеролями" по домам в Харькове: есть жертва и пострадавшиеФото

05:11

Собаки с грозной репутацией: ветеринары назвали 7 пород, которые на самом ласковые

04:44

Зачем японцы бросают бутылку с водой в стиральную машину: удивительный лайфхак

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке слона у водопоя за 39 с

03:40

Как правильно чистить ершик для унитаза и как часто его нужно менять

02:27

Бегония зацветет еще пышнее следующим летом: что нужно обязательно сделать в октябре

00:50

Сенсационное открытие ученых: объект в обитаемой зоне самой горячей звезды

04 октября, воскресенье
23:15

Украина разрабатывает аналог Starlink: Зеленский раскрыл неожиданные детали

22:50

Пресняков изменил жене прямо во время концерта: она отреагировалаВидео

22:49

Замиокулькас оживет после застоя: помогут простые домашние подкормки

22:36

Украина поразила более 51% российских НПЗ: появились важные подробности

21:47

От пыли на полу не останется и следа: раскрыт неожиданный трюк

21:38

Климовский раскрыл сигнал Валдая: "путин" публично попросил себя не убиватьмнение

20:35

Нельзя прогибаться под Путина: Зеленский жестко ответил на призывы к уступкам РФ

20:35

22 тысячи человек остались без света: дрон РФ попал в энергообъект на Полтавщине

20:17

Зачем класть шарик из фольги в ванной: неожиданная польза для дома

20:02

Белый мрамор уже не в моде: что выбирают для кухни в 2027 году

19:34

Отопление заработает на максимуме: что срочно нужно очистить в домеВидео

Реклама
19:34

Что категорически запрещено сливаться в раковину: кошмар для сантехника

18:59

Жизнь четырех знаков китайского зодиака станет намного лучше после 5 октября

18:49

Морозы до -15 накроют Европу: какой будет погода в Украине до конца октября

18:48

Ковер будет как после химчистки: дешевое средство из кухни уберет пятна и запах

18:33

Трехсторонние переговоры с США и РФ: Зеленский назвал вероятно место встречи

17:57

Удары по мостам изменят жизнь Киева: эксперт объяснил, к чему готовиться жителям

17:39

Муку после вскрытия лучше пересыпать: чем опасно хранение в бумажном пакете

17:38

После слухов о разводе: Обама публично сделал важное признание

17:38

Враг оккупировал село и продвинулся на горячем участке фронта: раскрыты детали

17:33

Можно ли хранить кастрюлю еды в холодильнике: неожиданные последствия

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять