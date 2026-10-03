Зимуют "в кофте": какие растения нельзя обрезать осенью

Осенью безопасна только санитарная чистка, а формирование кроны стоит отложить до весны, чтобы растения не вымерзли и не заболели.

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Садовод рассказала, какие растения нельзя обрезать осенью / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Какие садовые культуры не стоит обрезать осенью

Что делать с розами, малиной и виноградом

Чем заменить обрезку при подготовке сада к зиме

Формирующая обрезка хвойных, роз и плодовых деревьев осенью может закончиться вымерзанием растений и грибковыми болезнями. Безопасной в этот период остаётся только санитарная чистка, то есть удаление сухих, сломанных и больных ветвей, а формирование кроны стоит перенести на весну. Об этом рассказала садовод Екатерина, автор YouTube-канала Загородные будни.

Причина кроется в том, как растение реагирует на вмешательство в конце сезона. Любое повреждение оно воспринимает как сигнал к активному росту, хотя условия для него уже неблагоприятные.

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"Когда мы срезаем ветку или стебель, растение думает "О, мне надо восстановиться" и начинает тратить силы на новые побеги. Проблема в том, что осенью уже короткий день, солнца мало, температура нестабильная. Новые побеги не вызревают, остаются мягкими и беззащитными", - объяснила специалист.

С первыми морозами молодые веточки погибают. Куст или дерево тратит ресурс впустую, зимует ослабленным, и весной ему не хватает энергии для полноценного старта.

Ещё один риск касается того, как растение переживает механическое повреждение в холодное время года.

"Вторая проблема – это сами срезы. Летом и весной они заживают быстро, потому что есть активное сокодвижение, а осенью и зимой это происходит очень медленно. Трещины на срезах становятся воротами для влаги, грибков и мороза", - подчёркнула садовод.

Из-за этого ветка может загнить, а болезнь способна перекинуться на всё растение. Осенью, по словам Екатерины, допустима только санитарная обрезка, тогда как формирующую и омолаживающую проводят весной. Исключением из этого правила является смородина.

Хвойные, розы и плодовые: что оставить до весны

Туи, можжевельники и ели объединяет одна черта: повреждения на них заживают чрезвычайно медленно. Позднее осеннее вмешательство для таких культур особенно опасно.

"Если срезать позже осенью, растение не успеет закрыть рану. Мороз, дожди, снег сделают своё. В лучшем случае получим засохшую ветку, в худшем – распространение грибковых болезней на всё растение", - предупреждает Екатерина.

Осенью с хвойными можно только убрать явно сухие, повреждённые или больные ветки. Формировать крону или омолаживать их садовод советует весной или летом.

Отдельного внимания требуют розы, поскольку это нежные и капризные культуры.

"Осенняя обрезка под ноль или кардинальное укорачивание часто заканчивается тем, что растение просто вымерзает. Осенью мы лишь немного укорачиваем верхушки, чтобы побеги не ломались от снега и ветра", - поясняет она.

Небольшие кусты, по её словам, можно вообще не трогать. Основную обрезку проводят весной, когда уже видно, какие побеги пережили зиму, а какие подмёрзли. После осенней подрезки розы окучивают и мульчируют, а отдельные сорта ещё и укрывают агроволокном.

Чаще всего ошибаются с яблонями, грушами и сливами. Некоторые рассчитывают, что осеннее вмешательство уже в следующем году даст красивую крону, однако на деле деревья зимой подмерзают, а места повреждений открывают путь инфекциям.

"Весной же наоборот – сокодвижение активное, срез быстро заживает, дерево восстанавливается без проблем. Поэтому осенью – только санитарная обрезка", - подчёркивает Екатерина.

Для косточковых культур, таких как слива, вишня и абрикос, есть дополнительный нюанс. Из-за особенностей их сокодвижения даже весеннюю обрезку следует проводить осторожно, чтобы не спровоцировать камедетечение.

Травы и многолетники зимуют "в кофте"

Лаванду, эхинацею, рудбекию, гейхеры и флоксы до весны лучше не трогать.

"Их особенность в том, что надземная часть защищает корни от мороза. То есть стебли и листья – это как кофта", - сравнивает садовод.

Весной такие растения срезают под ноль, и они быстро отрастают. Астры после цветения можно убрать, а хризантемы лучше зимуют со стеблями.

Мискантус китайский, ковыль и овсяница украшают зимний сад, особенно под инеем или снегом. Их сухие листья и соцветия одновременно укрывают корни, поэтому декоративные травы срезают весной одним движением секатора.

Кампсис, барбарис Тунберга и сумах, который ещё называют уксусным деревом, тоже чувствительны к осеннему укорачиванию: они могут подмёрзнуть или ослабнуть. Кампсис, по словам Катерины, хорошо переносит формирование весной, когда уже понятно, какие побеги живы.

Больше всего можно потерять на рододендроне.

"Осенью на нём уже закладываются почки, которые раскроются весной. Если срезать осенью, вы просто уничтожите будущее цветение", - предостерегла садовод.

Ремонтантную малину, которая плодоносит на побегах текущего года, осенью обрезать можно, а обычную лучше оставить до весны. Виноград после сбора урожая допускает лёгкое формирование, однако серьёзную обрезку переносят на позднюю осень после заморозков или на весну.

Вместо формирующей обрезки автор советует сосредоточиться на других работах. Среди них санитарная чистка, мульчирование прикорневой зоны компостом, перегноем или опавшей листвой, подвязка ветвей плодовых и роз, чтобы они не ломались под снегом, а также укрытие нежных культур: роз, лаванды и отдельных многолетников.

Смотрите видео - Какие растения нельзя обрезать осенью:

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YouTube-канал "Загородные будни" Автор и ведущая канала Екатерина. Живет и ведет хозяйство в Центральной Украине. Тематика канала: загородная жизнь, садоводство, огородничество, уход за цветами и декоративными растениями, а также бытовые сюжеты и видео о покупке/обустройстве дома (обзоры сада, высадка цветов и эксперименты). По словам Екатерины, в конце 2021 года она с мужем приобрела дом с участком и начала создавать свой загородный дом и сад. "Я более 16 лет занимаюсь огородничеством, поэтому делюсь собственным опытом выращивания овощей, ухода за цветами и декоративными растениями и сезонных работ в саду и на огороде. Здесь я показываю нашу настоящую загородную жизнь: дом, сад, огород, цветы, домашние дела, животных, семью, покупки, ремонты, эксперименты и маленькие и большие приключения наших будней", - говорится в описании к каналу. На канале опубликовано более 380 видеороликов, а количество подписчиков составляет свыше 2,2 тыс. человек.

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