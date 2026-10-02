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В Киеве могут развернуть паромы и понтоны: какие мосты закрывают и когда

Алексей Тесля
2 октября 2026, 22:07
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Среди возможных маршрутов рассматривают сообщение от Славутича до Почтовой площади с последующей пересадкой на метро.
Що відомо про новий удар по Південному мосту
Стало известно о новых деталях ударов по мостам в Киеве / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • В Киеве рассматривают альтернативные варианты сообещния через Днепр
  • В КГГА раскрыли детали работы мостов после ударов РФ

В случае серьезного повреждения мостов в Киеве рассматривают альтернативные варианты, сообщил народный депутат, член парламентского комитета по транспорту и инфраструктуре Владимир Крейденко.

Как подчеркнул он в эфире "Новости.LIVE", одним из возможных решений в случае серьезного повреждения мостов может стать запуск паромных и понтонных переправ.

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Среди возможных маршрутов рассматривают сообщение от Славутича до Почтовой площади с последующей пересадкой на метро.

Среди вариантов реагирования - увеличение количества автобусов, организация реверсивного движения и обустройство велосипедных хабов, чтобы люди могли оставить велосипед или самокат после переезда моста.

Еще одно предложение – ввести проезд автомобилей в парные и нечетные часы в зависимости от номера транспортного средства.

Крейденко заявил, что еще летом в парламенте состоялось закрытое совещание, посвященное состоянию столичных мостов.

Что говорят в КГГА

Южный мост в Киеве полностью перекрыт, а движение по Дарницкому мосту осуществляется без ограничений во время тревог.

Об этом на брифинге заявил и.о. первого заместителя главы КГГА Петр Пантелеев.

"Очевидно, ситуацию имеем с обстрелами именно Южного моста, поэтому на время он будет закрыт, сейчас говорить мы не можем. Это зависит, соответственно, от выводов специалистов", - сказал он.

Пантелеев отметил, что задача власти - обеспечить передвижение по другим маршрутам, мостам и мостовым переходам.

Как работают мосты в Киеве:

  • Южный мост - перекрыт полностью;
  • Мост Метро - частично ограничено движение 1 полосой в направлении с левого на правый берег;
  • Мост Патона - движение ограничивается во время воздушных тревог в направлении с правого на левый берег;
  • Северный мост - движение ограничивается во время воздушных тревог по направлению с правого на левый берег;
  • Подольско-Воскресенский мостовой переход - движение ограничивается во время воздушных тревог в направлении с правого на левый берег;
  • Дарницкий мост - без ограничений. Движение транспорта осуществляется одной полосой с правого на левый берег.

"Маршруты отработаны. Мы применяем те маршруты, которые работали уже во время того, когда метро не работало фактически зеленой веткой, когда у нас не было разделения на желтый и красный уровень", - заявил Пантелеев.

Он добавил, что будет производиться мониторинг пассажиропотока и добавляться автобусы на действующие маршруты, если необходимо.

Эксперт назвал возможную причину усиления атак РФ

Советник президента Сергей Бескрестнов связывает увеличение количества российских атак с применением "Шахедов" по западным регионам Украины с изменением погодных условий. По его мнению, туман, плотная облачность и другие атмосферные явления способны осложнять работу украинских средств перехвата.

Как считает эксперт, неблагоприятная погода может создавать для российских беспилотников дополнительные возможности для полетов на большие расстояния и проникновения вглубь украинской территории.

"Для россиян это шанс атаковать наши западные тыловые части, куда не долетают реактивные "Шахеды". Потому что, по их мнению, наши ребята на перехватчиках будут плохо видеть "Шахеды" и хуже атаковать. Это действительно так", - заявил Бескрестнов.

Таким образом, по оценке эксперта, российские военные могут учитывать погодные условия при планировании атак, поскольку ограниченная видимость потенциально снижает возможности украинских средств противодействия беспилотникам.

Удары РФ - новости по теме

Как сообщал Главред, ранее российская оккупационная армия атаковала Киев ударными дронами. В результате возникло возгорание в 9-этажном жилом доме. По данным полиции, пострадали восемь человек. По данным ГСЧС, в столице в результате российского удара травмированы семь человек.

Напомним, что ранее РФ также атаковала складские помещения в Киевской области. В результате ударов возник пожар в Бучанском районе. Продолжается ликвидация последствий вражеских обстрелов.

Как сообщалось, ранее Россия атаковала 9-этажный жилой дом в Днепровском районе Киева. Атака на столицу привела к гибели одного человека и ранениям мирных жителей, среди которых двое детей.

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Об источнике: Новости.LIVE

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