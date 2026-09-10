Угроза отключения отопления зимой: эксперт назвал уязвимые районы Киева

Геннадий Рябцев предложил заранее продумать план действий на случай нарушения работы коммунальной инфраструктуры.

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Зимой в Украине вероятны перебои с отопленим / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Важное из заявлений Рябцева:

Полностью обезопасить от баллистики ТЭЦ практически невозможно

Наиболее уязвим для ударов РФ левый берег Киева

Угроза российских атак на энергетические объекты Украины сохраняется, причем Киев также остается среди потенциальных целей, сообщил энергетический эксперт Геннадий Рябцев.

Полностью обезопасить от баллистических ракет крупные объекты теплоснабжения, включая ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, практически невозможно, подчеркнул он в интервью УНИАН.

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"Наиболее уязвим левый берег – Троещина, Дарницкий район, частично Деснянский район", – сказал Рябцев.

При этом развитие ситуации будет определяться не только масштабом возможных атак, но и эффективностью работы украинских военных и энергетических служб. Специалисты уже готовятся к различным вариантам развития событий и возможным аварийным ситуациям.

Рябцев отмечает, что сегодня невозможно достоверно сказать, насколько продолжительными окажутся потенциальные проблемы с отоплением. Вместе с тем эксперт не ожидает повторения наиболее тяжелого сценария предыдущего года, хотя полностью исключать серьезный кризис также нельзя.

"Это будет зависеть от того, сколько ракет будет сбито и сколько резервов будет задействовано. Предсказать интенсивность и точность атак Российской Федерации сложно", – отметил эксперт.

На этом фоне киевлянам стоит заранее продумать план действий на случай нарушения работы коммунальной инфраструктуры. Речь идет не только об отоплении и электричестве, но также о возможных перебоях с водой и канализацией.

"Чем более энергетически автономными будут домохозяйства, тем легче будет энергетикам устранять те повреждения, которые непременно возникнут в течение отопительного сезона", – указал Рябцев.

В качестве базовой подготовки эксперт рекомендует исходить из необходимости автономной работы жилья на протяжении двух-трех суток. По его словам, желательно иметь биотуалет, питьевую воду из расчета 3 литра на человека в сутки и техническую воду - 15 литров, предусмотреть возможность обогрева и теплоизоляции хотя бы одной комнаты, а также иметь газовую плиту и огнетушитель.

Также в домашний резерв стоит включить продукты с длительным сроком хранения, портативные зарядные устройства, накопители энергии и средства связи, способные работать при отсутствии централизованного снабжения.

Отдельно Рябцев высказался против рекомендаций массово покидать города на зимний период. По его мнению, подобные призывы не помогают решить проблему, а, напротив, способны дополнительно усиливать тревожность населения.

/ Главред

Каким может быть отопительный сезон в Киеве: оценка специалиста

В самые холодные периоды температура в некоторых киевских квартирах может опускаться до 12–15 градусов. Такой сценарий возможен из-за повреждений энергетической инфраструктуры и неспособности столичных ТЭЦ работать на полной мощности после российских атак.

По мнению соучредителя Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, даже благоприятные погодные условия не гарантируют Киеву выхода теплоснабжения на необходимый уровень. В результате в отдельных жилых домах во время отопительного сезона может стать ощутимо холоднее обычного.

Ранее Главред цитировал главу фонда "Вернись живым" Тараса Чмута о возможной самой тяжелой зиме 2026–2027 годов для Украины. Чмут призвал уже сейчас определиться с местом пребывания и рассмотреть возможность переезда из городов.

Напомним, ранее Иван Ступак подчеркнул, что подготовка к отопительному сезону стала одной из главных государственных задач. Он отметил, что необходимо усилить защиту объектов генерации.

Как сообщалось, Дональд Трамп отказал в просьбе о передаче ракет-перехватчиков для систем Patriot. По оценкам CSIS, около двух третей американских запасов ракет-перехватчиков было израсходовано на войну в Иране, и в настоящее время у США имеется 759 таких ракет.

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О персоне: Геннадий Рябцев Геннадий Рябцев – директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, главный консультант в Национальном институте стратегических исследований, профессор Киево-Могилянской школы управления имени Андрея Мелешевича в Национальном университете "Киево-Могилянская академия" . Доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук, профессор, государственный служащий 6 ранга.

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