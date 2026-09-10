РФ может остановить удары по Украине: названо условие воздушного перемирия

Аналитик объяснил, при каких условиях Кремль может согласиться на частичное воздушное перемирие с Украиной.

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Возможно ли воздушное перемирие / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Главное из заявления эксперта:

Россия готова ограничить удары только тылом, а не фронтом

Зеленский близок к зеркальному ответу Кремлю

Потери РФ от блокады портов достигают 1% ВВП

Страна-агрессор Россия теоретически может согласиться на частичное воздушное перемирие с Украиной, ограничившись лишь запретом глубоких ударов по тылу, тогда как бои вдоль линии фронта будут продолжаться в прежнем режиме. Об этом в интервью Главреду рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок.

По его оценке, приближение холодного сезона станет не менее тяжелым испытанием и для Кремля.

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"Россияне прекрасно понимают, что зима для них тоже не будет простой. Как и для нас. Для кого она будет сложнее - это уже другой вопрос. Я думаю, что после ударов по ТЭС мы еще увидим интересные удары по территории России", - отметил он.

Выбор целей для ударов по глубокому тылу РФ, по словам эксперта, и так ограничен неформальными пожеланиями партнеров Киева.

"Тем более что было подтверждено, что Китай просил Украину не наносить удары по Владивостоку. Ранее поступали и другие просьбы не наносить удары где-то по чему-то. Америка прямо говорила о том, чтобы не трогать Новороссийск. А кто даст гарантию, что по российским ТЭЦ и электростанциям не будут наносить удары? Никто. Будут наносить", - заявил Клочок.

Почему ожидается зеркальный ответ

Он убежден, что терпение украинской стороны не безгранично, и рано или поздно ситуация потребует симметричной реакции на массированные обстрелы.

"Я даже не сомневаюсь, потому что ситуация требует от украинских властей зеркальной реакции. Можно какое-то время оттягивать этот вопрос, учитывать интересы партнеров, но не всегда это срабатывает. Я вижу, что Зеленский уже находится на очень высокой стадии кипения", - сказал Клочок.

Резонансным эпизодом, по словам аналитика, стал один из разговоров президента с западными партнерами накануне массированного обстрела.

"Для меня, например, было неожиданно услышать от него, как после одного из обстрелов он сказал: я звоню европейцам, а они отвечают, что они в отпуске, все вопросы - после отпусков", - рассказал Клочок.

Эксперт подчеркивает, что позиция главы государства в отношении союзников сформулирована предельно прямо.

"Он прямо об этом говорит. И его послание европейцам очень простое: если Украина ослабнет, часть российских ракет, "Шахедов", будет направлена уже на вас. Поэтому вполне может возникнуть ситуация, когда Россия согласится на некое перемирие в воздухе, потому что в ответ на него будет нанесен точно такой же удар", - пояснил он.

Каковы потери России от ударов

Масштаб нанесенных России экономических потерь, по мнению аналитика, значительно больше, чем пытается показать Кремль.

"НПЗ реально выведены из строя в значительных масштабах. Путин сказал, что Новороссийск не работает, фактически остановлено судоходство и торговля в Азовском и Черном морях, что составляет потери в размере 1% от общероссийского ВВП. Для России это очень много", - отметил Клочок.

Несмотря на официальные заверения из Москвы о том, что все под контролем, реальная картина, по словам эксперта, совсем иная.

"Хотя Путин и говорит, что это не проблема, но это не так. Страны Балтии вынуждены вводить пошлины на транзит российского зерна. Поэтому у России появляется все больше причин на что-то соглашаться", - считает он.

Что касается самого формата возможных договоренностей в воздушном пространстве, Клочок очерчивает четкие границы вероятных уступок Кремля.

"Что касается именно воздушного перемирия, я не исключаю, что они могут согласиться на запрет глубоких ударов по тылу. Но что касается фронта - вряд ли. КАБы, как и раньше, летали над прифронтовыми регионами и долетали до Одессы, так и будут летать", - подытожил эксперт.

НПЗ / Инфографика: Главред

Когда могут возобновиться переговоры с РФ

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов говорил, что пауза в переговорном процессе может прерваться в сентябре. Речь идет, скорее всего, о встрече украинских, российских и американских переговорщиков.

По его словам, Украина надеется возобновить мирные переговоры с участием представителей США, поскольку сейчас "без них никак".

"Мы его (переговорный трек, - ред.), дай Бог, немного оживим", - подчеркнул он.

Кирилл Буданов / Инфографика: Главред

Мирные переговоры - последние новости

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский делает ставку на то, что война, перенесенная вглубь страны-агрессора России, заставит кремлевского диктатора Владимира Путина серьезно отнестись к мирным переговорам.

Также известно, что директор ЦРУ Джон Ретклифф может получить ключевую роль в переговорах США с Россией и Украиной на фоне возможного сокращения участия Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Окончательного решения относительно изменений в команде президента США Дональда Трампа пока нет.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил о появлении возможности возобновить мирные переговоры между Украиной и Россией - после того, как американские представители провели встречи в Киеве и Москве.

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О персоне: Валерий Клочок Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы. С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой. С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая проводит стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом. С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

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