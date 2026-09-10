Россия украла свой государственный флаг: где настоящая родина триколора

Петр I не придумал ничего умнее, чем просто присвоить чужой флаг, лишь немного его изменив.

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Правда об истории возникновения российского флага / Коллаж: Главред, фото: скриншот с YouTube, УНИАН

Вы узнаете:

Где на самом деле появился российский триколор

Как Петр I украл и изменил флаг Нидерландов

Российский триколор традиционно ассоциируется с Москвой, но флаг страны-агрессора происходит из совершенно другой страны.

Главред узнал, что украинский историк Александр Алферов рассказал на своём YouTube-канале о месте, где Петр I увидел флаги характерных цветов и фактически украл их для своего флота.

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Где родина российского флага

По словам историка, искать родину российского флага в российских городах не стоит. Он связывает ее с Нидерландами и прежде всего с Амстердамом - одним из важных торговых центров того времени.

Там в свое время существовал мощный торговый флот. Его корабли использовали триколор, цвета которых напоминают современный российский флаг.

Алфьоров рассказал, что Петр I активно интересовался европейскими знаниями и старался перенимать европейский опыт. Во время пребывания в Нидерландах он увидел местный торговый флот.

Когда Петр I увидел триколоры на кораблях, которые ему понравились, он приказал использовать подобные флаги на своей лодке. В результате на его лодку повесили флаг таких же цветов, но в другом порядке.

"Петр I украл не что иное, как цвета нидерландского, тогда голландского, торгового флота", - отметил Алферов.

Смотрите видео с объяснением историка:

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О персоне: Александр Алферов Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, сообщает Википедия.

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