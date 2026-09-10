РФ массированно терроризирует Кривой Рог "Шахедами": есть прямые попадания и раненые

В результате массированной атаки зафиксированы прямые попадания по жилому сектору.

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Нападение РФ на Кривой Рог / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

Кривой Рог подвергается массированной атаке "Шахедов"

Есть прямые попадания в жилой сектор

В результате вражеского удара есть раненые

В ночь на 10 сентября российские войска массированно атакуют Кривой Рог ударными беспилотниками.

После полуночи в городе прогремела серия мощных взрывов. Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что город находится под интенсивной атакой российских БПЛА, часть дронов еще направляется к городу.

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"Город подвергается массированной атаке вражеских БПЛА. Еще есть на подлете к городу. Берегите себя", - говорится в сообщении.

По словам Вилкула, в результате атаки зафиксированы прямые попадания в жилой сектор. Есть раненые, их уже доставили в больницу, где медики оказывают необходимую помощь.

Информация о последствиях массированной атаки и количестве пострадавших уточняется.

Впоследствии глава Совета обороны города добавил, что российские дроны атаковали пять объектов в Центрально-Городском и Саксаганском районах Кривого Рога. В двух местах вспыхнули пожары, их сейчас тушат.

В результате атаки в городе повреждено много домов, а также учреждения образования, культуры и бизнеса. Проводится аварийно-спасательная операция.

"На данный момент двое раненых, один в тяжелом состоянии, один - в состоянии средней тяжести. Сейчас они находятся в операционной, врачи оказывают всю необходимую помощь", - отметил Вилкул.

Шахедʼ / Инфографика: Главред

Как долго продлится "шахедный" террор РФ: прогноз Буданова

Российская армия может продолжать атаки на Украину с использованием реактивных беспилотников как минимум до парламентских выборов в России, которые состоятся 18–20 сентября. Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов в комментарии Новини.LIVE.

По словам главы ОП, Москва пытается создать для россиян "картинку победы", которую не может подкрепить реальными результатами на поле боя.

"В России приближаются выборы. Им тоже нужно показывать своим избирателям какую-то впечатляющую картинку победы, потому что на поле боя победы не ощущаются. Как и весь мир не ощущает. Поэтому террор. Они не умеют по-другому. По крайней мере, до выборов (будут продолжаться атаки "шахидов" - Ред.)", - сказал Буданов.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, российские войска нанесли прицельный удар ударными БПЛА по территории торгово-развлекательного центра в Сумах. В результате атаки погибли два человека, ещё 14 получили ранения.

Кроме того, оккупационные войска РФ в очередной раз атаковали Киев. 9 сентября вечером в столице прогремела серия мощных взрывов. По данным мониторинговых каналов, один из ударов пришелся на район ТРЦ Lavina Mall.

Ранее сообщалось, что в течение ночи и дня 8 сентября в столице пострадали 23 человека. 14 раненых находятся в стационарах городских больниц. Трое из них - в тяжелом состоянии.

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О персоне: Александр Вилкул Александр Вилкул - украинский политик, лидер партии "Блок Вилкула". Глава военной администрации Кривого Рога с 26 февраля 2022 года. Председатель Совета обороны Кривого Рога, пишет Википедия.

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