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Трамп назвал причину, которая мешает Зеленскому и Путину договориться о мире

Руслана Заклинская
9 сентября 2026, 23:16
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Президент США заявил, что Путин якобы готов заключить соглашение о прекращении войны в Украине.
Трамп назвал причину, которая мешает Зеленскому и Путину договориться о мире
Владимир Путин, Дональд Трамп / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, facebook.com/WhiteHouse

Ключевые тезисы Трампа:

  • Беседа с Путиным прошла отлично
  • Путин готов заключить соглашение по Украине
  • Заключению мира мешает ненависть между Зеленским и Путиным

Президент США Дональд Трамп положительно оценил свой недавний разговор с российским диктатором Владимиром Путиным по поводу войны в Украине. Глава Кремля якобы готов к заключению соглашения. Об этом американский лидер заявил в эфире Fox News.

По словам американского президента, беседа с Путиным была "замечательной".

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"Он хочет заключить соглашение. Если Зеленский хочет заключить соглашение, это будет очень хорошо", - заявил Трамп.

В то же время на вопрос о том, что именно мешает заключению мирного соглашения, президент США назвал "ненависть между Зеленским и Путиным". Он также сказал, что, по его мнению, оба лидера "устали от борьбы".

Кроме того, Трамп в очередной раз подчеркнул свой опыт ведения переговоров.

"Я так думаю, потому что разговариваю с людьми. Я всю жизнь только этим и занимаюсь - разговариваю с людьми. Я разбираюсь в соглашениях, и эти двое устали воевать", - сказал он.

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Визит спецпредставителей президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев был скорее подготовительным этапом к возобновлению переговоров о завершении войны, чем встречей с конкретными договоренностями, заявил политолог Игорь Рейтерович в интервью "Фактам". По его словам, американские представители во время поездки оценивали ситуацию и возможности возвращения к дипломатическому процессу.

"Для американцев это скорее возможность проанализировать ситуацию и определить возможности возобновления переговоров в трехстороннем или четырехстороннем формате", - пояснил Рейтерович.

Стив Уиткофф
Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

По мнению политолога, после визита Уиткоффа и Кушнера шансы на проведение новых переговоров возросли. В то же время ожидать быстрого прорыва в урегулировании войны не стоит. Визит не завершился конкретным соглашением или договоренностью о прекращении боевых действий.

Мирные переговоры - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, президент Зеленский заявил о "очень неплохих" мирных идеях и анонсировал встречу с Трампом. Он сообщил, что встреча с Трампом может состояться в 20-х числах сентября и будет касаться, в частности, поставок ракет для перехвата баллистических целей.

Помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что переговоры между Трампом и Путиным касались войны в Украине и гуманитарных вопросов. Он также подчеркнул, что телефонный разговор длился час и был конструктивным и достаточно откровенным.

Источники Bloomberg сообщили, что Путин отверг мирный план США и не пошел на уступки в переговорах. Информаторы издания отметили, что переговоры представителей Кушнера и Стива Уиткоффа не принесли существенных результатов.

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Об источнике: Fox News

Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, впервые вышедший в эфир 7 октября 1996 года. Он является одним из основных информационных каналов США. Об этом сообщает Википедия. Канал позиционирует себя как средство массовой информации, нейтрально освещающее события. Однако канал придерживается консервативной ориентации и близок к Республиканской партии США.

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