Для очистки металлического фильтра вытяжки не обязательно использовать агрессивные средства.

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Как быстро очистить вытяжку от жира / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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Как быстро очистить вытяжку от жира

Как очистить металлический фильтр вытяжки

Как правильно использовать уксус для чистки вытяжки

Кухонная вытяжка ежедневно задерживает пары, запахи и жир, образующиеся во время приготовления пищи. Со временем металлический фильтр покрывается плотным слоем загрязнений, которые снижают эффективность работы устройства.

Главред расскажет, как очистить вытяжку без использования агрессивной химии.

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Как почистить вытяжку уксусом

Белый уксус в сочетании с горячей мыльной водой может эффективно растворить жировые отложения, пишет Express. Мягкая кислота в его составе безопасно воздействует на металл, не повреждая покрытие, а также помогает избавиться от неприятных запахов, нейтрализуя их.

Сначала нужно вынуть металлический фильтр, открыв защелку. В большой раковине или кастрюле приготовьте очень горячую воду, добавьте несколько ложек средства для мытья посуды и небольшое количество белого уксуса. Окуните фильтр в раствор и оставьте на 20–30 минут. За это время жир растворится и легко отмоется. Если остались отдельные пятна, их можно осторожно протереть мягкой щеткой или неабразивной губкой. После этого промойте фильтр чистой водой и дайте ему полностью высохнуть, прежде чем установить обратно.

Что ещё можно отмыть уксусом

Уксус пригодится и для других кухонных поверхностей.

Для раковины

Чтобы избавиться от накипи, достаточно оставить раствор уксуса на ночь. Он растворяет минеральные отложения, возвращая поверхности чистоту и блеск.

Для микроволновки

Уксус помогает быстро справиться с пригоревшими остатками пищи. Рекомендуем поставить внутрь миску с водой и уксусом и прокипятить её несколько минут. Пар размягчит загрязнения, после чего их можно легко стереть.

Для стекла и окон

Смесь из равных частей воды и белого уксуса в пульверизаторе обеспечивает идеальную очистку стекла. Поверхность становится прозрачной и блестящей, без полос и разводов.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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