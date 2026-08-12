Даже застарелый жир на вытяжке растворится на глазах: секретный домашний трюк

Чтобы вернуть кухонной вытяжке чистоту, не обязательно тратиться на сильнодействующие средства.

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Как отмыть решетки вытяжки без химии / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Как быстро очистить вытяжку от застарелого жира

Какое домашнее средство растворит жир на вытяжке

Как часто нужно мыть кухонную вытяжку

Кухонная вытяжка ежедневно работает на полную мощность, собирая пары от приготовления пищи. Вместе с ними на поверхности оседает жир, который постепенно смешивается с пылью и образует плотный липкий слой. Сначала он почти незаметен, но со временем вытяжка теряет свой вид и становится трудно очищаемой.

Главред расскажет, как быстро избавиться даже от застарелого жира на вытяжке с помощью средств, которые есть в каждом доме.

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Домашний раствор для очистки

Вам понадобится:

500 мл горячей воды (не кипятка);

2 столовые ложки пищевой соды;

1 столовая ложка средства для мытья посуды;

1 столовая ложка 9% уксуса.

Сначала растворите соду в воде, добавьте средство для мытья посуды, а в конце влейте уксус. Смесь немного вспенится - это естественная реакция, которая помогает раствору действовать активнее.

Как применять

Нанесите раствор на поверхность вытяжки губкой или воспользуйтесь распылителем. Оставьте на 10–15 минут, чтобы жир размягчился. Затем протрите мягкой губкой или салфеткой из микрофибры. Если загрязнения старые и плотные, процедуру стоит повторить ещё раз. В конце вытяжку нужно протереть влажной тканью, чтобы удалить остатки раствора, а затем вытереть насухо.

Как отмыть крышки от жира и грязи / Инфографика: Главред

Фильтры - главный источник жира

Больше всего загрязнений скапливается именно на фильтрах, пишет VSN. Металлические фильтры следует замочить в горячей воде с содой и небольшим количеством средства для мытья посуды на 20–30 минут. После этого жир легко удаляется щеткой или губкой. Важно хорошо промыть фильтры чистой водой и высушить перед тем, как установить их обратно.

Регулярный уход

Чтобы избежать сложной уборки, достаточно протирать вытяжку раз в две недели. Свежий слой жира удаляется быстро, тогда как старые загрязнения требуют гораздо больше времени и усилий.

Смотрите видео о том, как отмыть решетки вытяжки без химии:

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