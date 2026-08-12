Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Рецепты

Хрустящие кабачки без лишнего масла: в чем обвалять их вместо муки и сухарей

Инна Ковенько
12 августа 2026, 10:36
google news Подпишитесь
на нас в Google
Жареные кабачки с хрустящей корочкой можно приготовить без муки и панировочных сухарей.
Хрустящие кабачки без лишнего масла: в чем обвалять их вместо муки и сухарей
Как пожарить кабачки с хрустящей корочкой без лишнего масла / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Читайте в материале:

  • Как пожарить кабачки с хрустящей корочкой без лишнего масла
  • Во что обвалять кабачки

Кабачки – один из самых любимых летних овощей, который готовят в самых разнообразных вариациях. Их тушат, запекают, маринуют, а жареные кружочки давно стали классикой. Однако вопрос панировки остается открытым: во что лучше обвалять кусочки - в муке или в сухарях?

Главред расскажет, почему стоит отказаться от обоих вариантов.

видео дня

Во что обвалять кабачки, чтобы получить идеальную корочку

Традиционная панировка в муке или сухарях имеет один существенный недостаток - она впитывает слишком много масла. Из-за этого готовое блюдо получается жирным, а корочка не всегда держит форму, пишет Радио Трек. Именно поэтому опытные кулинары советуют обратить внимание на другой продукт – манную крупу.

Манная крупа не впитывает столько жира, как мука или сухари, и при этом быстро подрумянивается. Благодаря этому кабачки остаются нежными внутри, а снаружи образуется аппетитная хрустящая корочка.

Для приготовления лучше всего брать молодые кабачки, которые не требуют очистки. Нарежьте их кружочками толщиной 5–7 мм, слегка посолите и оставьте на 10 минут. Так овощи отдадут лишнюю влагу. После этого промокните кусочки бумажным полотенцем и обваляйте в манке. Дайте им ещё несколько минут полежать - крупа впитает остатки сока, и во время жарки кабачки не будут слишком жирными.

Как правильно обжарить

Выкладывайте кабачки только на хорошо разогретую сковороду. Если масло будет недостаточно горячим, манная крупа быстрее впитает жир. Жарьте кружочки по 3–4 минуты с каждой стороны - этого достаточно, чтобы получить золотистую корочку.

Запекание как альтернатива

Чтобы сделать блюдо ещё полезнее, кабачки можно запечь. Панировка остаётся прежней, но вместо сковороды используйте противень с пергаментом. Готовьте при температуре 200 °C около 20 минут.

Другой способ без панировки

Если вы не хотите использовать манку, можно нарезать кабачки толщиной около сантиметра и обжарить их на среднем огне без дополнительного панирования. Они останутся сочными, но будут иметь более нежную текстуру без выраженной корочки.

Смотрите видео о том, как вкусно пожарить кабачки:

@receptoria_ СЕЗОН КАБАЧКОВ ОФИЦИАЛЬНО ОТКРЫТ! ЖАРЕНЫЕ КАБАЧКИ С ЧЕСНОЧНЫМ СОУСОМ! Кабачки 3 шт. КЛЯР Яйца 3 шт. Сметана 1 ст.л. Мука Соль Перец СОУС Майонез Помидор Укроп Чеснок Соль Перец ❤️ПРИЯТНОГО АППЕТИТА #еда#вкусно#топ#рецепт#кабачки#помидоры#закуска#простыерецепты#вкусныерецепты#укроп#чеснок#топ#еда♬ Cartoon-style piano solo jazz(853970) - motofuji

Читайте также:

Об источнике: Радио Трек

Radiotrek - украинский информационно-развлекательный портал и онлайн-радиостанция из Ровно. Сайт публикует новости Украины и мира, региональные события, материалы о политике, обществе, шоу-бизнесе, спорте, технологиях, доме и быте.

Проект связан с радиостанцией "Радио Трек", которая вещает с 1997 года на частоте 106,4 FM и считается одной из самых известных FM-станций Ровенской области. На портале также доступны онлайн-эфир, плейлисты, интервью, авторские программы и видеоматериалы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
рецепты кабачки лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ собрала более 6000 БПЛА и готовит новую массированную атаку по Украине - ГУР

РФ собрала более 6000 БПЛА и готовит новую массированную атаку по Украине - ГУР

13:20Война
Украина провела уникальную операцию против флота РФ в Новороссийске - Зеленский

Украина провела уникальную операцию против флота РФ в Новороссийске - Зеленский

12:00Война
Украину накроет новая волна адской жары: синоптик назвала дату

Украину накроет новая волна адской жары: синоптик назвала дату

11:40Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Роковой год уже близко: утерянное письмо ученого "предсказало" будущее

Роковой год уже близко: утерянное письмо ученого "предсказало" будущее

Украинцев призвали насыпать в унитаз немного стирального порошка: для чего это нужно

Украинцев призвали насыпать в унитаз немного стирального порошка: для чего это нужно

Магнитная буря 5-балльного уровня накрывает Землю: как долго продлится шторм G1

Магнитная буря 5-балльного уровня накрывает Землю: как долго продлится шторм G1

Полотенца будут как новые: один простой трюк быстро вернет мягкость и свежесть

Полотенца будут как новые: один простой трюк быстро вернет мягкость и свежесть

Успех уже близко: какие знаки зодиака скоро получат заслуженную награду

Успех уже близко: какие знаки зодиака скоро получат заслуженную награду

Последние новости

14:24

Рианна показала всех троих детей вместе: как они выглядят

14:09

Яичница получится гораздо вкуснее: какой продукт добавить вместо молока

13:56

До +15°C в квартирах: киевлян предупредили о сложной ситуации с отоплением зимой

13:36

"Ногами забивает": жена известного ведущего показала тело в синяках

13:28

Гороскоп Таро на завтра 13 августа: Овнам - действовать, Близнецам - новости

Путин допустил фатальную ошибку: Преображенский – о снятии "Яблока" с выборов в Госдуму РФПутин допустил фатальную ошибку: Преображенский – о снятии «Яблока» с выборов в Госдуму РФ
13:20

РФ собрала более 6000 БПЛА и готовит новую массированную атаку по Украине - ГУР

13:18

Что означает красивое украинское слово "леліяти": истинное значение знают единицы

13:11

Копия папа: маленький сын Аль Пачино появился на публике в рокерской футболке

12:44

Ведро с водой не понадобится: как идеально отмыть пол от пыли и грязи

Реклама
12:40

Зачем оставлять кофейную гущу на террасе: трюк поможет решить назойливую проблему

12:36

Мужа Тодоренко перекосило: детей больше не будет

12:00

Украина провела уникальную операцию против флота РФ в Новороссийске - ЗеленскийВидео

11:58

Китайский гороскоп на завтра, 13 августа: Кроликам - хаос, Тиграм - влюбленность

11:53

Обвислая "Баба Галя": муж-путинист Королевой стал дряхлым стариком

11:51

Рис получается в разы вкуснее и ароматнее: что шеф-повара добавляют во время варки

11:50

Пауки в доме: почему осенью их становится больше и как от них избавиться

11:40

Украину накроет новая волна адской жары: синоптик назвала дату

11:39

Украинцам советуют надевать пакет на веник перед уборкой: зачемВидео

11:20

"Мы что, в концлагере?": Полякова получила жесткий ответ после скандальных заявленийВидео

11:18

Популярная супермодель стала невестой и показала нежные фото

Реклама
11:08

Даже застарелый жир на вытяжке растворится на глазах: секретный домашний трюк

11:02

Серия мощных взрывов в столице: РФ атакует Киев и область дронами

10:42

Маринованные помидоры черри: вкусный рецепт за несколько минут без варки

10:41

Россия начала запускать ракеты из КНДР по одной: в ISW раскрыли причину

10:36

Хрустящие кабачки без лишнего масла: в чем обвалять их вместо муки и сухарей

10:20

Как назвать дочь в 2026 году: самые красивые украинские имена

09:55

"Нахожусь в отношениях": Сеитаблаев рассказал о новой любви

09:47

Гороскоп на завтра, 13 августа: Ракам — ссора, Стрельцам — награда

09:44

Бусификация по-российски: мужчин забирают с улиц и заставляют идти на войну с Украиной

09:33

У Путина появился новый план: СМИ заявили о начале опасного этапа войны

08:52

Вкуснее, чем "Цезарь": рецепт легкого салата с курицей за 20 минут

08:32

"Он может надорваться": Андрусив дал прогноз действиям Путина в войнемнение

08:24

Севастополь массированно атаковали дроны: вспыхнули мощные пожары

08:16

Россию охватывают антивоенные настроения, Кремль боится бунта: на что пошел Путин

07:24

Новороссийск всю ночь под ударом: ВСУ пытались сорвать запуск ракет по Украине - мониторыВидео

06:42

РФ атаковала Запорожье: мощный пожар вспыхнул в Эпицентре, 1200 потребителей без светаФотоВидео

05:55

Бандерас сделал неожиданное признание об инфаркте: "Смерть подбирается близко"

05:11

Отнюдь не "шахматы": как правильно назвать популярную игру на украинском языке

04:29

Жареные баклажаны получатся как в ресторане: секрет всего в одном ингредиенте

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки в чайном саду за 35 с

Реклама
03:45

Солнечное затмение таит серьезную угрозу: предупреждение о фатальной ошибке

03:25

Заброшенный уголок сада: как превратить хлам в цветущую клумбу

02:43

Успех уже близко: какие знаки зодиака скоро получат заслуженную награду

02:17

С какой стороны стоять и как пропускать людей на эскалаторе — правила этикета

01:05

Шаг к завершению войны: важное заявление Зеленского о переговорах с СШАВидео

11 августа, вторник
23:59

Что обрезать в саду до начала холодов: августовский уход для пышного цветения

23:58

Комфортный сон в сильную жару: раскрыто неожиданно простое правилоВидео

23:35

Скумбрия получится настоящим ресторанным шедевром: что добавить перед запеканием

23:18

Звездный футболист Роналду наконец-то женился: первые фото

23:13

РФ устроила массированную атаку: "прилет" остановил важный объект газодобычи

Новости Украины
ПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Регионы
Новости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять