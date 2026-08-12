Хрустящие кабачки без лишнего масла: в чем обвалять их вместо муки и сухарей

Жареные кабачки с хрустящей корочкой можно приготовить без муки и панировочных сухарей.

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Как пожарить кабачки с хрустящей корочкой без лишнего масла / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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Как пожарить кабачки с хрустящей корочкой без лишнего масла

Во что обвалять кабачки

Кабачки – один из самых любимых летних овощей, который готовят в самых разнообразных вариациях. Их тушат, запекают, маринуют, а жареные кружочки давно стали классикой. Однако вопрос панировки остается открытым: во что лучше обвалять кусочки - в муке или в сухарях?

Главред расскажет, почему стоит отказаться от обоих вариантов.

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Во что обвалять кабачки, чтобы получить идеальную корочку

Традиционная панировка в муке или сухарях имеет один существенный недостаток - она впитывает слишком много масла. Из-за этого готовое блюдо получается жирным, а корочка не всегда держит форму, пишет Радио Трек. Именно поэтому опытные кулинары советуют обратить внимание на другой продукт – манную крупу.

Манная крупа не впитывает столько жира, как мука или сухари, и при этом быстро подрумянивается. Благодаря этому кабачки остаются нежными внутри, а снаружи образуется аппетитная хрустящая корочка.

Для приготовления лучше всего брать молодые кабачки, которые не требуют очистки. Нарежьте их кружочками толщиной 5–7 мм, слегка посолите и оставьте на 10 минут. Так овощи отдадут лишнюю влагу. После этого промокните кусочки бумажным полотенцем и обваляйте в манке. Дайте им ещё несколько минут полежать - крупа впитает остатки сока, и во время жарки кабачки не будут слишком жирными.

Как правильно обжарить

Выкладывайте кабачки только на хорошо разогретую сковороду. Если масло будет недостаточно горячим, манная крупа быстрее впитает жир. Жарьте кружочки по 3–4 минуты с каждой стороны - этого достаточно, чтобы получить золотистую корочку.

Запекание как альтернатива

Чтобы сделать блюдо ещё полезнее, кабачки можно запечь. Панировка остаётся прежней, но вместо сковороды используйте противень с пергаментом. Готовьте при температуре 200 °C около 20 минут.

Другой способ без панировки

Если вы не хотите использовать манку, можно нарезать кабачки толщиной около сантиметра и обжарить их на среднем огне без дополнительного панирования. Они останутся сочными, но будут иметь более нежную текстуру без выраженной корочки.

Смотрите видео о том, как вкусно пожарить кабачки:

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