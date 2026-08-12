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Бандерас сделал неожиданное признание об инфаркте: "Смерть подбирается близко"

Кристина Трохимчук
12 августа 2026, 05:55
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65-летний актер признался, как перенесенный инфаркт заставил его пересмотреть взгляды на жизнь.
Антонио Бандерас - инфаркт
Антонио Бандерас - инфаркт / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Как пережитый сердечный приступ изменил жизнь Антонио Бандераса
  • Кто спас жизнь актеру во время приступа в 2017 году

Знаменитый испанский актер Антонио Бандерас откровенно рассказал о переломном моменте в своей жизни - тяжелом сердечном приступе. Знаменитость сделал неожиданное заявление журналу People, что пережитая болезнь стала лучшим опытом в его жизни.

Приступ застал Бандераса в его доме в графстве Суррей, Великобритания. Первую помощь артисту оказала его возлюбленная Николь Кимпель - она вовремя дала ему аспирин до приезда медиков. Актера экстренно доставили в больницу, где хирурги провели операцию и установили три стента в артерии.

видео дня
Антонио Бандерас
Антонио Бандерас - почему уехал из США / фото: ua.depositphotos.com

"Мой сердечный приступ - это лучшее, что случалось со мной в жизни. Это было так, будто кто-то надел на меня очки, чтобы я наконец увидел реальность, которой не замечал раньше", - поделился Бандерас.

Именно после проблем со здоровьем Бандерас осознал, что больше не хочет жить в США. В Лос-Анджелесе он провел много лет рядом с бывшей женой Мелани Гриффит и детьми - дочерью Стеллой, а также приемными Дакотой Джонсон и Александром Бауэром. Пережитый инфаркт заставил его окончательно понять, где его настоящий дом.

Как живет Антонио Бандерас после инфаркта
Как живет Антонио Бандерас после инфаркта / скрин из видео

"Ты всегда держишь в голове мысль, что когда-нибудь умрешь. Но когда смерть подбирается так близко, это становится невероятно четким напоминанием о том, как глупо тратить время на вещи, не заслуживающие внимания", - высказался актер.

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О персоне: Антонио Бандерас

Антонио Бандерас (полное имя - Хосе Антонио Домингес Бандера) - актер, кинорежиссер, продюсер и певец, ставший первой испанской звездой, добившейся масштабного признания в Голливуде.

Долгое время удерживал статус мирового секс-символа и прославился ролями харизматичных, страстных и мужественных героев.

Около 20 лет состоял в браке с голливудской актрисой Мелани Гриффит, у них есть общая дочь Стелла.

В последние годы, перенеся в 2017 году сердечный приступ, актер пересмотрел свои приоритеты. Он вернулся в родную Малагу, где открыл собственный музыкальный театр Teatro del Soho, активно занимается режиссурой, виноделием, ресторанным бизнесом и выпускает именную парфюмерию.

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