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РФ атаковала Запорожье: мощный пожар вспыхнул в Эпицентре, 1200 потребителей без света

Анна Ярославская
12 августа 2026, 06:42
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Иван Федоров рассказал детали ночной атаки на Запорожье.
Атака на Эпицентр в Заворожье
Атака на Эпицентр в Запорожье - под удар попал "Эпицентр" / Коллаж: Главред, фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Кратко:

  • Ночью Запорожье атаковали российские войска
  • 1200 потребителей остались без света
  • В "Эпицентре" вспыхнул масштабный пожар

В ночь на 12 августа российская оккупационная армия атаковала Запорожье. В результате вражеских ударов возник пожар в "Эпицентре". Кроме того, 1200 потребителей остались без света.

Глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров сообщил о взрывах в городе около трех часов ночи. По его словам, в результате вражеской атаки был поврежден частный дом.

видео дня

Позже Федоров сообщил о повреждении торгового центра и пожаре.

"В результате вражеского удара по Запорожью поврежден торговый центр. Возник пожар", - написал он в Telegram.

По его словам, в результате вражеского удара без света остались около 1200 потребителей в одном из районов Запорожья.

В опубликованном позже видео ЗОВА видно, что российский удар пришелся по "Эпицентру", в котором возник масштабный пожар.

Смотрите видео - Пожар в "Эпицентре" после атаки РФ:

Скриншот

По предварительным данным, в городе обошлось без пострадавших.

  • Последствия атаки РФ на Запорожье 12 августа 2026
    Последствия атаки РФ на Запорожье 12 августа 2026 Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Последствия атаки РФ на Запорожье 12 августа 2026
    Последствия атаки РФ на Запорожье 12 августа 2026 Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Последствия атаки РФ на Запорожье 12 августа 2026
    Последствия атаки РФ на Запорожье 12 августа 2026 Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Последствия атаки РФ на Запорожье 12 августа 2026
    Последствия атаки РФ на Запорожье 12 августа 2026 Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Последствия атаки РФ на Запорожье 12 августа 2026
    Последствия атаки РФ на Запорожье 12 августа 2026 Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Последствия атаки РФ на Запорожье 12 августа 2026
    Последствия атаки РФ на Запорожье 12 августа 2026 Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Атаки РФ на Украину - новости

Как писал Главред, в ночь 11 августа в Киеве прогремели взрывы - армия страны-агрессора РФ обстреляла столицу баллистическими ракетами. В результате ночной российской атаки пострадал один человек.

Шесть человек погибли и ещё 19 получили ранения в результате массированного комбинированного удара российских войск по Запорожью в ночь на 9 августа. Оккупанты применили ракеты и авиабомбы, в городе возникли пожары и отключилось электричество.

Целями стали промышленные объекты и инфраструктура, однако под ударом оказалась и жилая зона: повреждены четыре многоквартирных дома, нежилые постройки и гаражный кооператив.

Как рассказал президент Зеленский, город был атакован северокорейской баллистикой, ракетами "Циркон" и управляемыми авиабомбами. Кроме ракет, оккупанты применили по Украине более 120 дронов, и большинство из них - реактивные "шахеды".

В ночь на 10 августа российская оккупационная армия ударила пятью бомбами по городу Сумы. Взрывы прогремели около трех часов ночи. Под удар попала гражданская инфраструктура.

В ночь на 8 августа в Киеве и области прогремели взрывы на фоне российской атаки баллистическими ракетами. Трое людей погибли в результате вражеской атаки в Броварском районе Киевщины, среди погибших - ребенок. Еще трое получили ранения, и среди травмированных также есть ребенок.

РФ будет бить ракетами 3-4 раза в месяц: прогноз ГУР

Страна-агрессор Россия ежемесячно перевыполняет план по производству основных типов ракет на 110-120% и готовит серию комбинированных ударов по оборонно-промышленному комплексу и критической инфраструктуре Украины. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий.

Разведка фиксирует, что Россия способна ежемесячно проводить 3-4 комбинированные атаки с использованием ракет разных типов и беспилотников. Основными объектами таких ударов остаются Киев, Запорожье, Днепр и Харьков - центры украинского оборонно-промышленного комплекса.

"Противник видит серьезную угрозу и очень тщательно ведет разведку по двум направлениям нашего ОПК. Первое - это наша баллистика, они стараются не допустить выхода на серийное производство этого вооружения. Второе - все, что связано с БПЛА и FPV-дронами", - сказал генерал-майор в интервью РБК-Украина.

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О персоне: Иван Федоров

Иван Сергеевич Федоров (род. 29 августа 1988, Мелитополь, Запорожская область, УССР) - украинский политик, общественный деятель, председатель Запорожской областной военной администрации с 2 февраля 2024 года

С 2020 - Мелитопольский городской голова.

В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ.

В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен председателем Запорожской ОВА.

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