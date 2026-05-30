Число погибших возросло: РФ массированно атакует Запорожье, что известно о последствиях

В результате российского обстрела Запорожья погибли два человека, есть раненые, а также зафиксированы пожары и повреждения жилой застройки города.

Россия массированно атакует Запорожье — что известно о последствиях

Российские оккупационные войска с самого утра 30 мая наносят удары по Запорожью. Известно о погибших и раненых. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

По его словам, в результате новой волны ударов около 11 часов погиб один человек. Кроме того, один человек получил ранения.

"В результате попадания вражеского беспилотника по территории одного из объектов промышленной инфраструктуры возник пожар. Смертельно ранен один мужчина. Еще один получил травмы", — сообщил он.

Федоров сообщил, что в результате российской атаки поврежден жилой дом, возник пожар и зафиксированы разрушения. На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее, около 8 часов утра, глава Запорожской ОВА заявил, что российские войска наносят удары по промышленной инфраструктуре областного центра. По предварительной информации, ранение получил 40-летний мужчина, который находился в тяжелом состоянии. Медики оказывали ему необходимую помощь.

Позже Федоров сообщил о продолжении атак на область и еще одном пострадавшем. В результате ударов повреждены здания предприятий и жилые дома, расположенные рядом.

Впоследствии стало известно, что один из пострадавших скончался от полученных ранений после удара по Запорожью.

По состоянию на 9:25 количество пострадавших возросло. К медикам обратился еще один раненый — 24-летний мужчина, которому оказывают необходимую медицинскую помощь.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал новые цели для ударов по Украине, среди которых аэропорт "Борисполь" и железнодорожные мосты, что подчеркивает стремление Кремля парализовать транспортную инфраструктуру страны. Он считает, что для России больше не существует ограничительных линий в отношении атак, и призывает "сурово наказывать" Украину за ее якобы "террористические действия".

Мониторинговые каналы сообщают о подготовке нового массированного комбинированного удара по Украине, который может произойти в ночь с 29 на 30 мая, с применением баллистических ракет, ударных дронов и авиации Ту-22М3, что подтверждает угрозу массированного удара по регионам Украины.

Как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский подтвердил информацию разведки о подготовке нового массированного удара со стороны России, подчеркнув, что воздушные силы будут работать круглосуточно для защиты неба Украины, и призвал граждан внимательно относиться к воздушным тревогам.

О личности: Иван Федоров Иван Сергеевич Федоров (род. 29 августа 1988, Мелитополь, Запорожская область, УССР) — украинский политик, общественный деятель, глава Запорожской областной военной администрации с 2 февраля 2024 года С 2020 года — мэр Мелитополя. В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России, город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ. В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен главой Запорожской ОВА.

