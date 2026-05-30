"Подсыпали и подкладывали": Ольге Сумской пытались навредить

Кристина Трохимчук
30 мая 2026, 05:25
Известная актриса страдала от конкуренции в театре.
Ольга Сумская
Ольга Сумская пострадала от зависти коллег / фото: instagram.com/olgasumska

  • Ольга Сумская высказалась о конкуренции
  • Как актрисе мстили завистники

Известная украинская актриса Ольга Сумская честно рассказала о том, как сталкивалась с завистью коллег. В интервью "Наодинці з гламуром" она поделилась, что ей пытались навредить во время работы в театре.

По словам Сумской, зависть в людях часто вызывает чужой успех. Именно это чувство толкает на хейт и неприятные комментарии в соцсетях в адрес популярных и публичных людей.

"Зависть страшна, и она всеобъемлюща. От зависти — абсолютно все проявления негатива в человеке, даже у самых близких. Это — национальная черта. Так сложилось. Поэтому сегодня люди не подбирают слова в своих негативных комментариях. И это все из-за зависти, потому что где-то кто-то сидит, чего-то не достиг и выливает весь свой негатив на страницах известных людей", — поделилась Ольга.

Актриса и сама часто страдала от зависти со стороны коллег. Некоторые из них не ограничивались лишь комментариями и закулисными обсуждениями, а переходили черту, пытаясь навредить звезде.

"Мне и подсыпали, и подкладывали, и подливали. Поэтому это, можно сказать, серпентарий единомышленников. Конечно, сложно в общении найти именно эту искренность. Ее не может быть априори, потому что, когда тебя назначают на одну роль в спектакле — все, мы конкурентки, дружба куда-то исчезает. Это такая специфика профессии, поэтому это сплошная конкуренция и зависть", — высказалась Сумская.

Ранее Главред сообщал, что Таисия Повалий, покинувшая Украину ради РФ и открыто вставшая на сторону Кремля, приговорена украинским судом к тюремному заключению с конфискацией имущества. Повалий ждет не только тюремный срок на бумаге, но и полная конфискация украинских активов.

Также Адель Асанти шокировала откровениями о тяжелых последствиях неудачной пластики ягодиц. Блогер призналась, что столкнулась с серьезным осложнением после того, как хирург перепутал и установил ей грудные импланты.

О персоне: Ольга Сумская

Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

