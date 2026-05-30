Катастрофа на горизонте: ледник "Судного дня" трещит по швам и грозит коллапсом

По оценкам исследователей, важный ледяной барьер может потерять устойчивость уже в ближайшие месяцы.

Стали известны детали таяния ледников

Учёные предупреждают, что один из крупнейших ледников планеты — Туэйтс, сравнимый по размеру с территорией Великобритании, — переживает критический этап разрушения.

Особенно уязвим его восточный шельфовый участок, который играет роль естественного "держателя", замедляющего движение льда в океан, пишет Daily Mail.

По оценкам исследователей, этот ледяной барьер может потерять устойчивость уже в ближайшие месяцы. Его толщина достигает сотен метров, а площадь сопоставима с Большим Лондоном, однако потепление океанических вод снизу активно подтачивает его структуру.

Специалисты отмечают, что тёплые воды проникают под ледник, ускоряя его истончение, а спутниковые наблюдения фиксируют быстрое появление новых трещин и разломов. Эти повреждения формируются в зоне контакта льда с подлёдной породой, где структура становится особенно нестабильной.

Некоторые учёные, включая морского геофизика Британской антарктической службы Роберта Лартера, считают, что разрушение шельфа весьма вероятно в течение текущего года. Он отмечает, что ледяной массив уже теряет прочность и распадается на отдельные фрагменты.

В то же время другие исследователи призывают к более осторожным выводам. По словам эксперта по ледяным щитам Даниэля Голдберга из Эдинбургского университета, даже при разрушении шельфа глобальное поведение ледника может измениться не так резко, как предполагают некоторые прогнозы.

Тем не менее учёные сходятся в одном: ледник Туэйтса остаётся крайне сложной системой для прогнозирования, а его дальнейшая судьба зависит от множества факторов, которые пока трудно точно оценить.

Опасность таяния ледников: мнение ученых

Огромный ледяной щит в Западной Антарктиде, занимающий около 760 тысяч квадратных миль, находится под угрозой частичного или даже полного разрушения. Постоянное повышение концентрации углекислого газа в атмосфере ослабляет его структуру и значительно увеличивает риск масштабного обвала.

Об источнике: Daily Mail Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

