Названа дата исчезновения африканских ледников: ужасные последствия затронут сотни миллионов людей

Население Африки ждет полный голод / un.org

Ледяные покровы Африки могут исчезнуть к 2040 году. К таким неутешительным выводам пришли эксперты ООН, пишет Reuters.

Представители Организации отмечают, что прошлый год оказался аномально жарким и побил 30-летние рекорды.

"Скорое исчезновение последних оставшихся ледников в Восточной Африке, которые, как ожидается, полностью растают в ближайшем будущем, сигнализирует об угрозе ... необратимого изменения системы Земли", - сказано в отчете.

Эксперты прогнозируют, что все три тропических ледяных поля Африки - Килиманджаро в Танзании, кенийская гора Кения и угандийский Рвензорис вполне вероятно исчезнут уже к 2040-м годам. Таким образом 118 млн людей, которые столкнутся с засухой, наводнениями и невыносимой жарой, окажутся на грани вымирания.

Есть только один и очень дорогостоящий выход, чтобы уменьшить горечь страшнейших последствий глобального потепления. Это - изменение деятельности человека, на которую в год странам Африки придется тратить не менее 30-50 млрд долларов, а это - 2-3% ВВП.

В противном случае, континент, а затем и мир в целом, постигнет настоящий апокалипсис.

Напомним, ранее в ООН заявили, что глобальное потепление, которое приводит к таянию ледников, может привести к "пробуждению" ранее неизвестных и опасных вирусов с непредсказуемыми последствиями для человечества.