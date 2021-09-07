В ООН заявили о риске "пробуждения" древних вирусов со смертельными последствиями для человечества

Вирусы могут быть очень опасными / Фото Reuters

Глобальное потепление, которое приводит к таянию ледников, может привести к "пробуждению" ранее неизвестных и опасных вирусов с непредсказуемыми последствиями для человечества. Об этом заявил советник генсека ООН по вопросам изменения климата, лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг.

Он утверждает, что предсказать, какой вирус из существовавших в доисторическую эпоху или сотни тысяч лет назад" может появиться сейчас - невозможно.

"Они возвращаются. Я уверен, что существуют самые разные виды вирусов, с которыми мы никогда раньше не сталкивались", - подчеркнул профессор.

По словам Чунга, единственное, что в этом случае может сделать человечество - это быть готовым к подобным вызовам и уметь оперативно на них реагировать.

Напомним, ранее в августе ООН опубликовала 1300-страничный доклад о влиянии человеческой деятельности на окружающую среду. Эксперты предсказали необратимое повышение уровня мирового океана. В таком случае даже самое масштабное наводнение будет казаться обычным явлением.

Также ранее украинские климатологи рассказали, как уберечься от изменений климата. Они также утверждали об адаптации к аномальному климату.