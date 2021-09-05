Климатологи рассказали, как украинцам спастись от апокалипсиса

Климат изменится в худшую сторону / UFOSPACE.NET

Климат меняется быстрыми темпами, таким образом приближая мир к апокалипсису. Эти изменения напрямую ощущает человечество. Между тем, именно деятельность людей и провоцирует экокатастрофу, которая в сущности меняет окружающую среду.

При этом, эксперты неустанно предостерегают о плачевных последствиях, которые вскоре постигнут Землю. Украинские климатологи также поддерживают их позицию и призывают население изменить свой образ жизни.

Как говорится в сюжете ТСН, если глобальная температура повысится на 3 градуса, то соответственно на юге Украины дней с температурой выше 35 градусов будет 26. Такие прогнозы дает климатолог, член Межправительственной группы экспертов по климату Светлана Краковская.

"В некоторых регионах вероятно климат будет похожим на какие-то регионы Австралии. Большая вероятность на юго-востоке у нас будет засушливость и у нас будет очень жаркое лето, а практически уже не будет зимы и это в ближайшие 10-летие наблюдать по всей территории. Но это вовсе не значит, что у нас не будет периодов с экстремальными морозами", - утверждает эксперт.

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Климатолог предостерегает об экстремальности в погоде. По ее словам, дождь превратится в потоп, жара будет достигать до 40 градусов, ветер будет ломать деревья, а от холода будут замерзать градусники.

Уже за последнюю неделю Украина оказалась под ударом миллионов молний и тропических ливней, которые мгновенно подтапливали города.

Все происходит из-за нагрева атмосферы. Таким образом влага из морей и рек испаряется быстрее, а циклоны, как видим, стали внезапнее.

"Адаптация - наш единственный шанс на спасение", - заключила климатолог.

К примеру, в Одессе уже планируют закупать технику для очистки сбросов воды и насосы для откачки воды.

А в Министерстве защиты окружающей среды задумываются о перестраивании городов, пересеивании полей, отказе от угля и пересаживании украинцев с личных автомобилей в общественный транспорт. Трансформация будет стоить государства 2,5 годовых бюджета.

Напомним, ранее Межправительственная группа экспертов по изменению климата заявила, что Земля нагревается быстрее, чем предполагалось ранее. В таком случае возможность избежать катастрофических последствий уменьшается, говорится в отчете ученых, над которым они работали 8 лет.